Todos tenemos un armario del cual debemos salir.

Fran Cuadrado, nació en Talavera de la Reina y estudió en Madrid donde se convirtió en un profesional de la Enfermería. Se hizo activista LGTBI para reivindicar los derechos humanos y civiles del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). Actualmente es Coordinador Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en Movimientos Sociales y LGTBI, uno de los Coordinadores Federales del Partido Socialista Obrero Español en el grupo sectorial de lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y un referente en políticas de Diversidad.

Desde el PSOE siempre han apostado por una sociedad del arcoiris: mestiza, paritaria, diversa. Muchos/as afirmaban que cuando se lograra la igualdad formal el orgullo dejaría de tener sentido, pero ahora lo tiene más que nunca. El orgullo que nació Gay, es Bisexual, Transexual y Lésbico, Heterosexual y Ciudadano. Pone de manifiesto que cuando la sociedad se organiza y reivindica con fuerza y razones se gana y se avanza. Sin visibilidad no hubiéramos conseguido la igualdad. Y sin manifestaciones del orgullo no hubiéramos avanzado como lo ha hecho nuestro país en materia de Derechos. Los colectivos LGTBI han cambiado la imagen de España en Europa y América Latina.

El espíritu del Orgullo LGTBI es una idea feliz participada por millones de ciudadanos. Siempre la he defendido y lo seguiré defendiendo, ya que es feliz, política y reivindicativa. Siempre he pensado que son las manifestaciones más serias que existen. No sólo participan personas LGTBI, también las apoyan mujeres y hombres heterosexuales.

Cuadrado destaca en varias ocasiones que siempre el PSOE apuesta por una sociedad del ArcoIris, mestiza, paritaria, diversa. Llevamos muchas banderas, las que nos corresponden y otras que hemos aceptado; igualdad, pariedad, ampliación de los derechos, laicidad… Es un movimiento que suma y que dispone una larga vida.

Es necesario seguir manifestándose el día del Orgullo ya que una vez conseguida la igualdad legal es importante avanzar hacia el reconocimiento de la igualdad social.

Eso sólo se consigue a través de la educación. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha elegido un lema para la manifestación de este año, “POR LOS DERECHOS MUNDIALES LGTBI”. Es necesario seguir manifestándose porque queda un camino por recorrer en la igualdad social, eso se consigue con educación, ofreciendo a los jóvenes una imagen real de la diversidad de la sociedad.

Cuando me preguntan qué significó Stonewall para la LGTBI? Siempre respondo lo mismo, las manifestaciones del Orgullo fueron revolucionarias en sus inicios. Nació en el 69 en Stonewall, donde sólo salir del armario era una apuesta revolucionaria y política. Algunos han criticado estas manifestaciones porque se salían de los canones habituales pero han marcado tendencia. Ahora todas las manifestaciones tiene una expresión lúdica y multicolor.

El 28 de Junio de 1969, en Stonewall, estaban determinadas personas, aquellas que no eran aceptadas, a las que mas se les notaba. Si hemos avanzado ha sido por la gente que ha dado la cara, los que sufrían. El colectivo tiene una lucha pendiente para ganar a la homofobia, la transfobia y a la bifobia. Para combatir cualquier tipo de discriminación se ha ideado la ley de igualdad de trato y va a garantizar la misma consideración y las mismas oportunidades en el ámbito laboral y en el acceso a los bienes y servicios a cualquier persona, independientemente de su condición, origen, circunstancia… Va a desarrollar instrumentos para la lucha contra la homofobia, la transfobia, el machismo, la xenofobia y el racismo. Una vez que consigamos los derechos , ¿Cuál es el siguiente paso?

Los derechos se demandan, se reivindican, se conquistan y se disfrutan, se usan… Y hay que defenderlos. En este sentido, el PP sigue trabajando en contra de los derechos de las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersenxuales) desde el famoso veto en el Senado de España por el matrimonio igualitario que fue levantado el veto por el congreso con 187 votos una mayoría. Esta ley ha traído tranquilidad y felicidad a las lesbianas y a los gays, pero también a sus familias, compañeros de trabajo, amigos …

Debemos seguir trabajando para construir un espacio de igualdad y libertad y que los jóvenes salgan del armario libremente, sin forzarlos. El siguiente reto es conseguir la igualdad real a través de la ley de igualdad de trato y de la educación. Las escuelas y los institutos no son espacios seguros para los jóvenes LGTBI. Entre el 5% y el 10% de ellos dice haber sufrido acoso y violencia física y psíquica por su orientación sexual. Además uno de cada tres intentos de suicidio en los adolescentes obedece a esta persecución. Un tercio de los jóvenes varones es contrario a tener amigos o compañeros homosexuales y reconoce haber participado en actos homofóbicos. Contra eso hay que actuar con educación. Sigo pensando que es beneficioso la asignatura que perdimos Educación para la Ciudadania, es educar en derechos, boicoteada por el Partido Popular.

Ser Gay, Lesbiana, Transexual, Bisexual e Intersexual implica una actitud de lucha. Sigue habiendo miedo a la diferencia, a manifestarse como se es, no solo en lo sexual sino también en lo social y en lo político.

Todos tenemos un armario del cual debemos salir.