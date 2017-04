Ahora puedes alquilar tu Autocaravana y viajar sin límites disfrutando del camino

Somos dos amigos, Jose Luis y Juanma, moteros de corazón y enamorados del mundo de las AutoCaravanas. Las imágenes y paisajes grabados en nuestra memoria de los viajes realizados y la ilusión de viajar, nos ha llevado a embarcarnos en este proyecto para compartir con nuestros clientes el placer que supone viajar con total libertad disfrutando del camino. Por eso ofrecemos “confort” para disfrutar viajando con la comodidad de estar “como en casa”. Esperamos que disfrutéis vuestros viajes y recordad…No es solo un viaje, es un recuerdo de por vida.

Las autocaravanas están totalmente equipadas con ropa de cama, menaje de cocina, toallas y vasos.

Ya está aquí la primavera y es el momento ideal, es cuando más se puede disfrutar y viajar a tu aire, la libertad que te da viajar en AutoCaravana no te la da nada. Puedes disfrutar al máximo del campo, de la playa, de todos los espacios abiertos… Si lo que buscas es una escapada llenas de aventuras, somos lo que estás buscando.

A día de hoy existen muchas facilidades para viajar con caravanas como las aéreas de pernocta en grandes ciudades y en poblaciones pequeñas, normalmente no suele haber ningún problema. Pero el cliente no debe preocuparse, porque desde Autocaravanas Toletvm le facilitaremos todos los datos posibles, como rutas, estacionamiento, etc.

Benefíciate de su actual promoción de un 4% de dto. si alquilas más de 15 días y un 8% si son 30 días

Puedes disfrutar de nuestras caravanas desde 90€/día, autocaravanas totalmente equipadas, ropa de cama, menaje de cocina, toallas, vasos, todo para que el cliente pueda salir de viaje sin necesidad de llevar un equipaje excesivo. Si deseas alquilar material de acampada también lo ponemos a tu disposición: mesas, sillas y portabicicletas.

Actualmente puedes beneficiarte de una promoción, si alquilas más de 15 días dispondrás de un descuento del 4% y si son 30 días un 8% de descuento. En Autocaravanas Toletvm ofrecemos precios low cost con un servicio premium gracias a que nuestros vehículos están totalmente equipados sin coste adicional en cualquier modelo que escojas de nuestros vehículos.