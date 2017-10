Agenda cultural Octubre 2017

TEATRO

SÁBADO 7 – Teatro Palenque – 20:30 HORAS.

EL AMOR BRUJO, de Manuel de Falla

Una revisión de la pieza que Víctor Ullate estrenó el 28 de mayo de 1994 en la Maestranza de Sevilla. Para esta nueva ocasión se estrenan escenografía y vestuario, buscando dar mayor protagonismo a la luz – el fuego fatuo- , presente en toda la trama. En esta versión se lleva a Slaughter Natives”, que se suma a los efectos musicales creados por Luis Delgado para la versión original y que conducen al espectador a una travesía entre la vida y la muerte, un viaje hacia el más allá. La obra, escrita por Falla a principios del siglo XX y de marcado carácter andaluz, ahonda en el misticismo gitano, acercándose al amor en su forma más primitiva y esencial. Cuenta la historia de Candela, una muchacha gitana, cuyo amor por Carmelo se ve atormentado por el espectro de su antiguo amante. Una historia de amor y pasión, de lágrimas y desconsuelo, de brujería y seducción, de muerte y de danza. La coreografía contiene momentos de gran belleza, como Canción del amor dolido, Romance del pescador o Canción del fuego fatuo. Cabe destacar que esta versión incluye tres canciones populares escritas por Manuel de Falla: Nana, Polo y Asturiana, además de una variación de Paco de Lucía para José el eterno amante. Una nueva versión de El Amor Brujo, distinto en sus formas, pero eterno en su esencia.

Compañía: Victor Ullate

Dirección de escena: Eduardo Lao

Duración: 95 minutos

Butacas 15 – Anfiteatro 12

Nominados a los MAX 2016 al mejor Espectáculo de Danza y al mejor intérprete de danza masculino.

JUEVES 12 – Teatro Victoria – 18:30 HORAS

PETER PAN Y WENDY

Todos los niños crecen, menos uno, Peter Pan. La niña Wendy deja su casa y marcha, volando con Peter Pan y Campanilla, al País de Nunca Jamás, una isla mágica, con los niños perdidos, las hadas y las sirenas, para vivir fantásticas aventuras en compañía de los indios, peleando con los piratas y su capitán, Garfio. Finalmente, Wendy regresa a casa con los niños perdidos. Peter Pan volverá, pasados los años, al llegar la fiesta de primavera y, si no se olvida, se llevará a la hija de Wendy al País de Nunca jamás. Cuando la niña crezca, tendrá una hija que a su vez irá al País de Nunca jamás. Y así sucederá siempre, mientras los niños sigan siendo alegres, inocentes y crueles.

Intérpretes: Gemma Viguera y Fernando Moreno

Dirección Escénica y Dramaturgia: Jorge Padín

Compañía: El Perro Azul Teatro

Duración: 55 minutos

Recomendado para público a partir de 5 años

Precio único: 6 €

SÁBADO 14 – Teatro Palenque – 20:30 HORAS.

LULÚ, de Paco Bezerra

Amancio, viudo y dueño de una plantación de manzanos, malvive junto a sus dos hijos, Calisto y Abelardo, obsesionado con la repentina y violenta desaparición de su esposa. Hacha en mano, de lo único de lo que se ocupa es de perseguir a la serpiente que acabó con la vida de su mujer. A eso se ha reducido su vida. Ni duerme, ni come, ni se ducha; sólo busca a esa culebra. Un día, alarmados por la situación de su progenitor, los hijos de éste le dan un ultimátum y Amancio agarra el coche y desaparece. Al regresar no lo hará solo, vendrá acompañado de una hermosa mujer con una herida en la espalda y que dice haberse encontrado medio desnuda en la mitad de la noche; una chica sin apenas memoria y que tan sólo consigue recordar su nombre: Lulú.

Compañía: Producciones Faraute

Director: Luis Luque

Intérpretes: Juan Codina, Samuel Viyuela, David Castillo, María Adánez y Chema León

Duración: 90 minutos

Butacas 15 – Anfiteatro 12

SÁBADO 21 – Teatro Palenque – 20:30 HORAS

EL CARTÓGRAFO, de Juan Mayorga

Texto y dirección: Juan Mayorga

Intérpretes: Blanca Portillo y José Luis Gárcia-Pérez

En la Varsovia de nuestros días, Blanca oye la leyenda del cartógrafo del gueto. Según esa leyenda, un viejo cartógrafo se empeñó, mientras todo moría a su alrededor, en dibujar el mapa de aquel mundo en peligro; pero como sus piernas ya no lo sostenían, como él no podía buscar los datos que necesitaba, era una niña la que salía a buscarlos para él. Blanca tomará por verdad la leyenda y se lanzará a su vez, obsesivamente, a la búsqueda del viejo mapa y, sin saberlo, a la búsqueda de sí misma. El cartógrafo es una obra – un mapa – sobre esa búsqueda y sobre aquella leyenda.

Duración: 120 minutos

Butacas 15 – Anfiteatro 12

SÁBADO 28 – Teatro Victoria – 19:00 HORAS

III EDICIÓN DE EL PODER DE LA VOZ: Cine, Literatura y Actores de doblaje.

Evento benéfico dirigido por el actor de doblaje Talaverano, Carlos Moreno Palomeque, en el que se reunirán algunos actores de doblaje de gran reconocimiento de nuestro país y en donde se interpretarán un puñado de relatos de la escritora Segoviana, Cat Yuste (Premio Tiflos 2013). También se contará con la intervención musical de dos jóvenes actores de doblaje (Keunam & Hermoti), famosos en las redes sociales por su parodia musical a 20 voces de la conocida canción “Despacito” de Luís Fonsi. Para esta ocasión han preparado una parodia a 20 voces de algunas series de dibujos animados de los años 80. Estará presente Carlos Martín Jara, al piano, quien pondrá unas notas de color sobre el escenario. El evento estará presentado por el locutor y presentador Jesús Olmedo. Este evento es único en nuestro país y pretende mezclar, en un mismo escenario, cine, literatura, música y actores de doblaje, entre los que se encuentran: Nuria Mediavilla (Voz habitual de Nicole Kidman y Angelina Jolie), José Luís Mediavilla (Voz habitual de Chris Rock y Sean William Scott), Iván Jara (Voz habitual de Michael C. Hall y Simon Helberg), Sandra Jara (Voz habitual de Tatyana Ali y Laurem Ambrose), Miguel Ángel Jenner ( Voz habitual de Samuel L.Jackson y Jean Reno), David Jenner (Voz habitual de Sean Astin y Casper), Héctor Cantolla (Voz habitual de Terence Hill y Arnold Schwarzenegger) y Gustavo Cantolla.

La recaudación de la taquilla irá destinada a la asociación pro-derechos de personas con discapacidad intelectual de Talavera (ASPRODETA).

Precio único: 8€.

Con la colaboración del Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina y el O.A.L. de Cultura.

MÚSICA

MARTES 3 – Teatro Victoria – 20:30 HORAS

Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia

La F.d.C. fue fundada en el 2003 en Colonia – ciudad famosa internacionalmente por su conservatorio y sus profesores de música. Aquí en las clases magistrales de los profesores Viktor Tretjakov, Maria Kliegel, Robert Winn, Frans Helmerson, Zakhar Bron, Ralph Manno la F.D.C recluta constantemente sus talentos. Ya son más de 100 músicos que actúan en diversas formaciones de la F.d.C. El especial atractivo de nuestro programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así actúan grandes maestros de la música como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi en diálogo con obras desde Sergei Prokofieff hasta el rey del tango, Astor Piazolla. Esta mezcla promete una diversidad al más alto nivel

Duración: 90 min más descanso

General 20 €

Jubilados 17 €

Estudiantes menores de 28 años 12 €

Niños de 0 a 11 años entrada gratuita

Venta de entradas anticipada en Talavera Musical, C/Matadero 24 y en la taquilla del Teatro Victoria el día de la función una hora antes.

TEMPLETE DE LOS JARDINES DEL PRADO – DOMINGOS 22 – 12:30 HORAS

CONCIERTO ESPECIAL DE OTOÑO – BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

Dirige: Valentín Esteban Reollo

ARTE

XXXII CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE

MEMORIA DE LOS MAESTROS HOLANDESES – Centro Cultural Rafael Morales – 19:00 horas

Del 23 de octubre al 20 de noviembre

¿Qué hubiera sido de la pintura europea sin los maestros holandeses del siglo XVII? Sin duda, nuestra historia cultural no sería la misma. El nacimiento del nuevo país de Holanda a finales de siglo XVI, supuso una inyección de energía y renovación a la pintura moderna europea intoxicada por los corrientes manieristas de procedencia italiana. La enorme demanda de pintura por parte de la burguesía y las clases medias en Holanda, provocó una efervescencia en los géneros artísticos como nunca se había conocido: retratos, naturalezas muertas, pintura de género. Por otro lado, la competencia entre los maestros pintores fue feroz y ayudó a encontrar nuevos caminos a la pintura. La aparición de figuras como Frans Halls, Rembrandt, Van Goyen o Vermeer de Delft, certificó el triunfo de esta escuela pictórica cuya influencia marcó de manera definitiva el rumbo de la pintura moderna europea hasta su extinción en los inicios del siglo XX.

Lunes 23 de octubre

Panorama de la pintura holandesa.

Lunes 30 de octubre

Caravallistas de Utrecht.

CINE

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES, MIÉRCOLES 19:00 HORAS

CINE CLÁSICO

Miércoles 4

POSADA JAMAICA, de Alfred Hitchcock . Reino Unido 1939. 98 m. Ciclo Alfred Hitchcock

Miércoles 11

RÍO GRANDE, de John Ford. EE.UU. 1950. 105 m. Western

Miércoles 18

EL CIELO SOBRE BERLÍN, de Wim Wenders. Alemania. 1987. 128 m. Drama

Miércoles 25

BONNIE AND CLYDE, de Arthur Penn. EE.UU. 1967. 111 m. Thriller

MULTICINES CINÉBORA, JUEVES 21:30 HORAS

CINE DE ESTRENO

Jueves 5

EL VIAJANTE, de Asghar Farhadi. Irán. 2016. 125 m. Drama.

Jueves 19

COMANCHERÍA, de David Mackenzie. EE.UU. 2016. 102 m. Thriller.

Jueves 26

STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA, de María Schrader. Austria. 2016. 106 m. Drama

OTRAS ACTIVIDADES

SÁBADO 7 – Centro Cultural Rafael Morales – 20:00 HORAS

LA GAVIOTA, de Antón Chejov

El aparente juego de las obras de Chejov, se transforma en cuestión fundamental cuando los personajes escarban en el interior de sus palabras. De esta manera nacen los espejos en los que el ser humano se ve retratado, cuyo reflejo presenta lo miserable y patético de la vida, lo reiterativo de nuestros errores, y la búsqueda continua de la felicidad.

Precio y venta de entradas: 5 euros, Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas. (C/Joaquina Santander nº32)

SÁBADO 14 – Centro Cultural Rafael Morales – 17:30 HORAS

STAR WARS, EL RETORNO DEL JEDI, de Richard Marquand. EE.UU. 1983. 133 m. Ciencia-ficción.

Para ir a Tatooine y liberar a Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia deben infiltrarse en la peligrosa guarida de Jabba the Hutt, el gángster más temido de la galaxia. Una vez reunidos, el equipo recluta a tribus de Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endor. Mientras tanto, el Emperador y Darth Vader conspiran para atraer a Luke al lado oscuro, pero el joven está decidido a reavivar el espíritu del Jedi en su padre. La guerra civil galáctica termina con un último enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes unificadas y una segunda Estrella de la Muerte, indefensa e incompleta, en una batalla que decidirá el destino de la galaxia. (FILMAFFINITY)

VIERNES 20 – Centro Cultural Rafael Morales – 19:00 HORAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: POSEXIAS

Autora: Raquel Díaz Illescas, Psicóloga, Sexóloga, Coach y Escritora

Posexias arranca con una gran fuerza seductora en un viaje apasionante de oleajes de binomios. En este mar revuelto de mareas aparecen escenas de sexo, amor, emociones, erotismo, pasiones y fusiones que a lo largo de sus páginas se van transformando en una entrega con uno mismo.

Posexias posee un lenguaje claro y valiente en el que consigue atrapar al lector con continuos gestos afrodisiacos, inspirándole a viajar sin fronteras.

Tienes en tus manos un texto con fuerza, valiente, sin reglas ni florituras, que te acompañará dentro y fuera de las sábanas.

Entrada libre hasta completar

SÁBADO 22 – Teatro Palenque – 19:30 HORAS

REPRESENTACION DE MONOLOGOS A BENEFICIO ATAFES.

Entretenido espectáculo de humor, en el que contaremos con la presencia de tres reconocidos humoristas de nuestra ciudad; Roberto Gontán, que ha actuado en El Club de la Comedia, Ces Cortes y Sergio Muro. Estos tres grandes cómicos nos ofrecerán una desternillante actuación con monólogos que nos harán reír y pasar una divertida velada, apto para todos los públicos, con en el que disfrutar y evadirse de la rutina diaria.

Esta obra está destinada a recaudar fondos que permita a la asociación continuar con la labor social que desarrolla.

Donativos Butaca: 8 €, Anfiteatro: 7 €, Fila 0: 3 €

Venta de entradas en ATAFES: C/ Mariano Ortega, 24. CASCO VIEJO (Bar and Kitchen): C/ Villatoya, 1. WORLD ESTILISTAS Avda. Francisco Aguirre, 251 y 1 hora antes en la taquilla del teatro PALENQUE

DOMINGO 29 – Teatro Palenque – 12:30 Y 17:00 HORAS

FESTIVAL ATLANTA CANTA JUEGOS

Venta de entradas en establecimientos de JUGUETTOS

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES DE LUNES A SÁBADO

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas.

Horario de tarde: 17:00 a 21:00 horas

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

HASTA EL 28 DE OCTUBRE

EXPOSICIÓN DE MOSAICOS Y ESTANDARTES DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA TALAVERA CUENTA VI.

Realizados por los centros educativos de Talavera y la comarca dentro del Programa de animación a la lectura Talavera Cuenta VI, que ha promovido la Concejalía de Educación este curso 2016/2017.

DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE VALERIA CASSINA: EMOCIONES Y RETRATOS

Exposición de trabajos de la argentina afincada en Talavera de la Reina, Valeria Cassina, entre los cuales se encuentran 12 imágenes en las que los protagonistas son personas con TEA y sus emociones, en ellas ha querido plasmar como estas personas demuestran sus sentimientos, rompiendo así uno de los grandes mitos del autismo, y que conforman el calendario solidario 2017 de la Asociación Tea Talavera.

Asociación de familiares y profesionales relacionados con el Trastorno del Espectro del Autismo en Talavera de la Reina y su Comarca.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO – CENTRO DE INTERPRETACIÓN

LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA

Centro Cultural Rafael Morales

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR



Miércoles 4 – 18:00 Horas.

Conferencia TRABAJAR SIN MÁSCARAS. EMPLEAR SIN BARRERAS

Ponente: Dr. Carlos Moreno. Jefe de Servicio de Psiquiatría de Talavera.

Organiza: ATAFES

Viernes 6 – 11:00 Horas.

PROCLAMA DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL y presentación nº 17 Revista EL RINCON DE ATAFES.

Organiza: ATAFES

Del 7 al 29

Exposición de Arquitectura

LOS CASAS, EN CASA.

Manuel de las Casas es uno de los arquitectos referentes a lo largo del Siglo XX y XXI. Premio Nacional de Arquitectura en 1999 y con edificios de reconocido prestigio aquí, en su ciudad natal. Talavera de la Reina. Iñaki de las Casas, su hermano, es coautor de muchos de los proyectos que realiza en su primera etapa. Iciar, Sergio, Felicidad, Manuel, esta exposición quieres ser un agradecimiento de toda una ciudad, a través de un colectivo, el de arquitectos, a la obra y actitud de una familia para con esta ciudad.

Sábado 7 – 11 horas

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe van a realizar la presentación de las LXXXVIII Jornadas de la Hispanidad que este año están dedicadas a San Antonio María Claret, a Fray Hernando de Talavera, a Talavera de la Reina y a la República caribeña de Cuba. Van a dar cuenta de las actividades que se van a realizar en dichas Jornadas.

Sábado 7 – 12:00 horas.

Taller de Arquitectura para niños por MIMAIA.

Miércoles 18 – 19:30 horas

PRESENTACIÓN DEL Nº 21-22 DE LA REVISTA CUADERNA

Colectivo de Investigación Histórica ARRABAL

Entrada libre hasta completar aforo.

MUSEO ETNOGRÁFICO

De martes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado

Entrada gratuita

Teléfono Museo Etnográfico 925836322

Teléfono Oficina de Turismo 925814903

Jueves 19 – 20:00 horas

PROYECTO EXPERIENCIAS VIAJERAS

Experiencia viajera: JAPÓN

Jueves 26 – 20:00 horas

PROGRAMA MÚSICAS DEL MUNDO

Concierto música Japonesa

Flauta Japonesa. Antonio Enzan Olías

Sábado 28 TARDE

MASTER CLASS CULTURA CULINARIA (ADULTOS)

En el aula didáctica del Museo.

Inscripción previa en el 925814903

Sábado 28 y domingo 29 MAÑANA

MASTER CLASS KIDS

En el aula didáctica del Museo

Inscripción previa en el 925814903

Sábado 14 -19:00 horas

Visita turística guiada. Puentes y arroyos de Talavera.

Punto de encuentro Oficina de Turismo

Sábado 28 -19:00 horas

Visita turística guiada. Curiosidades Romanas

Punto de encuentro Oficina de Turismo

PROGRAMACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS

Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre) con diferentes actos en las bibliotecas de la ciudad durante toda la semana. Consultar programación específica en sus instalaciones, en la página Web del Ayuntamiento y en el Facebook de las bibliotecas

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

SALA INFANTIL:

Viernes 6, 18 h.: Cuentacuentos con Margarita del Mazo. A partir de 3 años. Recogida de invitaciones en información desde el 2 de octubre.

Viernes 20, 18:30 h.: Taller de pintura sobre George Seurat. De 5 a 12 años. Inscripciones en la sala infantil desde el 13 de octubre.

Viernes 27. Pequecuentos con Paula Carbonell. Primera sesión a las 17:30 h. para bebés de 10 a 24 meses y segunda sesión a las 18:15 h. para bebés de 25 a 36 meses. Recogida de invitaciones en información a partir del 23 de octubre.

SALA JUVENIL Y ADULTOS:

Nuevos Club de Lectura

Plazo de inscripción de los clubes de lectura hasta el 7 de octubre.

Club de lectura de narrativa japonesa: en el que contamos con la colaboración del profesor de literatura japonesa y traductor Carlos Rubio. Es una oportunidad única para conocer en toda su extensión las costumbres, cultura y sociedad del japón a través de sus novelas.

Club de lectura de poesía: donde se lee a poetas consagrados y se escribe poesía.

Club de lectura de novela policíaca: los amantes de este género disfrutarán comentando novelas de misterio, intriga y suspense.

CENTRO DE INTERNET:

Semana del 23 al 27de octubre, de 10 a 12 horas: Curso de iniciación a informática e Internet. 12 plazas. Abierto a todo tipo de público. Inscripciones desde el 16 de octubre en el mostrador de información.

BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN:

INFANTIL Y JUVENIL:

Miércoles 4 – 18:00h. Taller de manualidades: Crea y encuaderna tu propia libreta. Inscripciones a partir del 2 de octubre.

Viernes 13 – 18:00h. Laboratorio de relatos: Reporteros intrépidos. Inscripciones desde el 6 de octubre.

Martes 24 – 18:00h. Actividad especial Día de la Biblioteca: Dime con quién andas. Inscripciones a partir del 16 de octubre.

ADULTOS:

Todos los jueves de octubre – 18:00h. Taller de Literatura y Labores: Decora tu Bibliobolsa. (Excepto el jueves 12 que por ser festivo se realizaría el miércoles 11). Inscripciones a partir del 2 de octubre.

Viernes 6 y 20 de octubre a las 18:00h. Taller de Cineforum: Bibliotecas de película. Inscripciones desde el 2 de octubre.

Lunes 9 y miércoles 11 – 11:00 h. Curso de informática: Uso de la biblioteca a través de las nuevas tecnologías. Inscripciones a partir del 3 de octubre.

Del 16 al 20. Taller de pintura rápida: Pinta tu biblioteca. Entrada libre. Inscripciones desde el 3 de octubre.

Martes 24 – 11:00 h. Gymkana especial Día de la Biblioteca: Descubre tu biblioteca. Inscripciones a partir del 16 de octubre.

FAMILIA:

Martes 31 – 18:30 h. Pasaje del terror bibliotecario especial Halloween. Inscripciones desde el 9 de octubre.

BIBLIOTECA DE DOBLE USO GARCÍA LORCA

APOYO ESCOLAR:

Todos los días de lunes a viernes de 16:00 a 17:00. Alumnos de primaria y segundaria

Martes 5 – 16:00 h. comienza el club de lectura.

Viernes 27 – 17:30 horas: Pequeteca. Infantil de 3 a 5 años (acompañados con adulto)

BIBLIOTECA DE DOBLE USO SANTA MARÍA

APOYO ESCOLAR:

Todos los días de lunes a viernes – 16:00 a 17:00 h. Alumnos de primaria y segundaria