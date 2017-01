Esos maravillosos años – Lasai

No siempre tengo la oportunidad de conocer a los protagonistas de mis artículos, o si los conozco, no pasa de una mera relación de “colegueo” o, en el mejor de los casos, de amistad. Pero en este caso, el protagonista ha sido una persona destacada en mi vida, aunque la misma nos haya llevado por caminos distintos. Llevamos siendo vecinos toda la vida, y en la piscina comunitaria hemos pasado varios veranos de nuestra niñez juntos remojándonos el culo. Por lo que este artículo tiene “ese” toque especial.

LASAI es uno de los artistas más prometedores del reggae nacional. Así, con estas palabras, y encima talaverano. Yo empecé a seguir sus pasos hace ya unos cuantos años cuando estaba empezando en esto, concretamente en un grupo llamado YERBABUENA KREW. Este grupo duró un par de años por lo que he podido comprobar, de 2009 a 2011, y compartían escenario junto a Lasai, Cheriff Kaja y Fyahson. Quizá su tema más conocido fue “Burning girl”. Pero él comenzó en 2010 su carrera en solitario, y rápido empezó a llamar la atención dentro del mundillo del reggae nacional. Pero no solo se nutre de este estilo musical, sino que bebe del soul o el urban. Canta principalmente en inglés, español o en Patwa (Creole jamaicano).

Lasai comenzó su carrera en solitario en el año 2010 en el reggae

En tan solo seis años, LASAI cuenta con una demo inicial (Tell Dem -2010), 2 mixtapes (True Love – 2011 y The Mixtape – 2013), 2 Ep´s (Into The roots – 2013 y Troddin – 2016) y un álbum (Rebel -2015). Y precisamente Troddin es su última referencia, un Ep con cinco canciones que ha sido grabado y producido por Chiky Doctah y Delson en Positive Vibz Studio y remasterizado por Antxon Crudo Bilbao. El diseño gráfico y artístico es obra de Ansola Works. Vio la luz el pasado 12 de Octubre, el día que cumple años nuestro protagonista, y debe estar contento, porque a día de hoy el videoclip del primer single lleva casi 7.000 visualizaciones. Y por supuesto el directo es unas de las bazas de LASAI. Ha girado por todo el territorio nacional e incluso por Francia o Suiza. Ha compartido cartel con grandes grupos de la talla de Shotta, Canteca de Macao u O´Funkillo, y ha participado en festivales como el Sonar de Barcelona o el Rototom SunPlash de Benicassim. Actualmente también colabora con el grupo Dremen, uno de los colectivos que más está moviéndose dentro del dancehall, la electrónica o el rap de este país.

Formado por dos productores, dos deejays y seis MC´s de los que LASAI forma parte. Ya era hora de traer cositas de otros géneros musicales a estas páginas que falta hacía. No dejéis de escuchar a LASAI, os atrapará aunque no seáis muy fan de este tipo de música, os lo digo yo, que sé lo que hablo. Pero espera, resulta que documentándome para este artículo, el mismo día en el que escribo, me sorprende con otro camino, otro nombre artístico, otra música: David Lee. Y J****, tiene un rollito muy guay. Otra muestra de la polivalencia de este artista. Hay una primera referencia junto con Womoh llamada “What can I do” y que pronto verá la luz. Podéis seguir sus pasos en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) y escuchar su música en plataformas digitales (Spotify, Itunes, Deezer, Napster y Google Play). Y ya sabes, si crees que tienes algo que aportar a esta sección sobre música de Talavera de la Reina desde los 90 hasta hoy, solo tienes que escribirme un email a danimoral07@gmail.com