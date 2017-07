La sexta ciudad de España en paro

La tasa del paro está causando estragos en Talavera de la Reina. Somos la sexta ciudad de España con mayor tasa de paro, con la nada desdeñable cifra del 34,5%. Parece ser que nos ha mirado un tuerto a esta ciudad. No levantamos cabeza. A pesar de los proyectos que han propuesto algunos movimientos reivindicativos de la ciudad. Todo hace aguas. Tanto en materia empresarial, industrial o económica. Se acumulan los problemas. Las listas del plan de empleo todavía no se han publicado. ¿Pero es que nadie nos va ayudar? Ya no es solo el Ayuntamiento y los políticos al servicio de la ciudad los que tienen que estar operativos 100%, son también las administraciones públicas. Estamos en un estado lamentable de emergencia. Estamos dentro de las 15 ciudades de España con mayor tasa de paro. Autocrítica y un poco de sentido común para todos. Aquí en Talavera lo que está claro es que se trabaja menos que el sastre de Tarzán.