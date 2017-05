La historia de Tigger y Fran

El pasado mes de abril Tigger fue robado delante de su dueño. Fran comenzó la búsqueda ayudándose de las redes sociales, estas publicaciones llegaron a miles de personas y se convirtió en un fenómeno viral.

Lo primero Fran, darte la enhorabuena por ser este mes junto a Tigger nuestra portada, pues hay que decir que algo como lo que os ha pasado a vosotros es literalmente todo un milagro. Sabemos que eres una persona muy conocida en nuestra ciudad, dinos, para poner un poco en situación al lector, ¿quién es Fran Perales?

Pues, creo que un tío normal jeje, por encima de todo soy un apasionado del deporte, empecé jugando al fútbol marchándome varios años a Madrid, donde jugué en el Atlético de Madrid, posteriormente a Sevilla, Lleida y finalmente Toledo, para volver a casa donde ya llevo un tiempo y donde práctico un deporte que me encanta como es el Triatlón.

¿Cómo llegó Tigger a tu vida?

Tras tiempo viviendo solo en Madrid y Sevilla, al marcharme a vivir a Lleida decidí que quería tener un perro, al estar de un lado para otro y viviendo en un piso, me decidí por un perrito pequeño, en cuanto vi a Tigger no lo dude, y desde hace casi 4 años es lo mejor de la casa.

“No pude reaccionar Cuando quise darme cuenta Tigger ya no estaba y una furgoneta blanca se lo llevó y no pude reaccionar, solo pude volverme loco buscándole.”

Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó realmente?

El lunes 3 de Abril a las 10 de la mañana mientras lo sacaba por la Avenida donde vivimos, fui al coche a por una bolsa de reciclaje del viaje del fin de semana, y mientras él hacia pipí, en su lugar habitual, yo estaba enfrente tirando las botellas, cuando escuché un acelerón, me gire y no podía imaginar que esa furgoneta blanca se había llevado a Tigger, cuando quise reaccionar no me dio tiempo nada más que a volverme loco.

Hemos visto toda la repercusión que tuvo en RRSS su robo, ¿qué se siente al ver que tu publicación fue compartida más de 60.000 veces?

Bueno, la verdad que sorprendido, no me podía llegar a imaginar que tanta gente me iba a ayudar con el robo de Tigger, estoy muy agradecido porque no solo han sido las publicaciones y sus respectivos compartidos, una infinidad de mensajes de gente dándome ánimos y apoyos, e intentando ayudar en todo momento, en definitiva, me siento muy afortunado.

Personas muy conocidas como Asier Etxeandia, Raúl Granado, Héctor Fernández, Oliver Torres, Saúl Ñiguez, Fernando Alarza y un largo etc te ayudaron con su difusión a través de sus perfiles. ¿Cómo conseguiste su ayuda?

Pues en lo que refiere a Oliver Torres y Saúl Ñíguez fuimos compañeros varios años cuando jugábamos juntos en el Atlético de Madrid, por lo que guardamos una gran amistad y en el momento que les comenté lo que había pasado no tardaron nada en ayudarme y difundir en sus RRSS. Fernando Alarza se encontraba en Australia para disputar su serie mundial y me ayudó en el momento de enterarse, somos vecinos en Talavera y puedo tener el lujo de entrenar con él siempre que anda por aquí, y tuve la oportunidad de disfrutar de una concentración con su grupo de entrenamiento en Mar de Pulpi. Asier, Hector y demás gente reconocida al enterarse mediante RRSS, iban publicando y ayudando en sus perfiles, no los conozco personalmente, por lo que les estoy muy agradecido.

“No me podía llegar a imaginar que tanta gente me iba a ayudar con el robo de Tigger, estoy muy agradecido por todo.”

¿Te esperabas tanto revuelo?

No, no era consciente de que tanta gente iba a ayudarme y que sin su ayuda posiblemente no hubiese vuelto a ver a Tigger. Me gustaría en especial darle las gracias a Luis Manuel González Rincón, cada día moviéndose para que se difundiese la noticia de Tigger y poder encontrarlo.

Después varias semanas sin saber nada de Tigger, recibes una llamada. ¿Qué te comunican?

El domingo 16 por la tarde, cuando miré el móvil tenía 15 llamadas de un número, me resultó extraño, al llamar me dice tajantemente: “Tengo a tu perro”. Tras conversar y pedirle fotos vi que era él y nos fuimos mi chica y yo rápidamente a por Tigger.

Cuando ves a Tigger después de tanta angustia en los días que estuvo desaparecido, ¿qué es lo primero que sentiste al verlo de nuevo?

Bueno, de camino a donde quedamos, iba pensando tantas cosas que cuando llegué no me dio ni tiempo a verle. Cuando Bea ya lo tenía cogido y dándole besos, al verle en sus brazos, me quede más tranquilo y me dispuse a hablar con el hombre que me lo había devuelto.

¿Vas a tomar medidas legales?

Pues en las palabras y hechos de este señor hay varias contradicciones y actos, que me hacen pensar mal, él me dice unas cosas que a mí no me cuadran, por lo tanto he tomado alguna medida para intentar llegar a saber quien ha podido hacer esto, y que no vuelva a ocurrir a nadie más.

¿Sabías que en España se abandonan/roban más de 300.000 animales domésticos al año? Ahora que conoces la situación de cerca, ¿seguirás activo y ayudando con tu difusión a esta causa a través de tus redes sociales?

La verdad que desconocía esta cifra, abandonar perros o robarlos me parece un acto desechable y de personas sin corazón, pero también hay gente que comete cosas mucho peores, el problema que siempre es el ser humano, dudo que un perro abandone a su amo, en fin, tras tanta ayuda y durante su búsqueda, creé una página de facebook @SeBuscaTigger, donde comparto todas las noticias relacionadas con las perdidas/robos/ayudas de perros y demás noticias que me mandan muchas de las personas que han seguido mi historia y ahora necesitan ayuda.

Desde LOVE Talavera queremos daros las gracias por esta entrevista y desearos una feliz y larga vida juntos.