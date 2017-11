Están matando a Talavera

¿Rechazaremos 500 puestos de trabajos? La Universidad Privada que pretende instalarse en Talavera tendrá que marchar porque nuestras instituciones les ingoran.

Hemos tenido el placer de hablar con Antoliano Rivas; Director General de la Universidad de Nuevas Tecnologías que pretende instalarse en Talavera de la Reina.

“Si el 30 de noviembre no recibimos respuesta lamentándolo mucho el proyecto se desarrollará en otra ciudad”.

Este es el titular que muy a su pesar nos da Antoliano, con el que hemos hablado acerca de la situación actual del proyecto que sobresaltaba a la ciudad hace tan solo un par de meses.

Para implantar una universidad en una ciudad, nos tenemos que regir por la ley de la reforma universitaria, esta ley dice que, para implantar una universidad en Castilla la Mancha, concretamente, aparte de cumplir una serie de requisitos, que nosotros cumplimos, además el parlamento autónomico tiene que dictar una ley en la cual se diga que se crea por un decreto ley. Una vez que esto está en marcha, ya tienes la licencia para trabajar como universidad, nosotros llevamos con este proyecto más de un año, ya estamos en las últimas conversaciones a nivel de parlamento autónomico, Talavera está superada y actualmente estamos realizando convenidos con otras universidades de España y en el extranjero.

En junio nos dirigimos a la Junta, después de varios problemas con los terrenos y las fincas porque la idea es hacer un campus muy grande, como no existe terreno preparado para ello, el Ayuntamiento de Talavera que he de decir que nos está ayudando todo lo que puede, Partido Popular, PSOE, Ganemos y todos los señores del Ayto. respaldan el proyecto, como decía, en junio nos acompaña Jaime Ramos, nuestro alcalde a la consejería y vemos al consejero que nos dice que en Castilla La Mancha nunca ha habido una universidad privada, porque quieren mimar a la UCLM y que consideran como 1ª opción, y nos dicen que el parlamento nunca podría autorizar una universidad privada, pero que si nosotros hablábamos directamente con la universidad de Casilla La Mancha y establecemos un convenio de colaboración no debe haber problema alguno, así que desde el día 14 de julio de 2017 todos los días hago 3 llamadas a Toledo y Ciudad Real, hasta ahora no me han atendido, ni por teléfono ni por email, ya ni me cogen en teléfono, es más han llegado a decir que nosotros no contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Talavera, eso es muy grave.

Ya se han hecho las tasaciones de los terrenos, y en breve se presentará en el ayuntamiento, ya tenemos el presupuesto de la construcción, ya tenemos las carreras iniciales que tendríamos, siempre colaborando con la UCLM, no queremos ser competencia, todo lo contrario. La oferta académica en Talavera es muy limitada, nuestra universidad aportaría todo lo necesario para ser un referente educativo a nivel nacional e internacional.

Tenemos una ciudad con una tasa de paro del 30% que tiene un paro juvenil del 68%, solo tenemos que darnos una vuelta por Talavera, está todo cerrado… Y resulta que presentamos un proyecto con ambición en Talavera dirigido por dos Talaveranos que luchamos para que se implante aquí una gran universidad, lo menos que tiene que hacer el común de la Junta y la comunidad es colaborar.

Talavera tiene una ubicación excelente al lado de muchas ciudades importantes y si seguimos a este paso Talavera será una ciudad de geriátrico. Yo estoy intentado sujetar el proyecto todo lo que puedo, nosotros tenemos un plan A que es Talavera, pero hay un plan B y un plan C. Si se nos veta en Talavera a nivel administrativo por una universidad de Castilla la Mancha tendremos que irnos, estamos hablando de la libre competencia de la UE, nadie tiene el derecho a impedir a otro ejercer una actividad, siempre que sea legal.

El 30 de noviembre es la fecha máxima, no paro de reunirme con varias personas que puedan ayudarme para que esto salga adelante. Si esta forma de desarrollo se nos impide, se nos dice que no sin argumento válido, y no se nos presta respeto (lo peor es que no se argumenta esta posición, como si una mano negra quisiera que talavera no creciese) nos iremos a otra ciudad donde probablemente seremos más competencia que estando aquí, y esto no es una amenaza sino un hecho.

Estamos intentado que un Talaverano tenga lo mismos derechos educativos que un Toledano o uno de Illescas, es inconcebible que la UCLM tenga prevista la implantación del grado de ingeniería informática desde el 2009 y en 2010 se aprobó, estamos en 2017 a dos meses de 2018 ¿qué pasa que si se tardan 8 años en crear las asignaturas o una partida presupuestaria? Claro como esto se hará sabe Dios cuando, “que no llegue nadie a impartirlo porque es mío…”

Yo sabía que esto no sería un camino de rosas, yo no estaba preparado para esta actuación, estoy acostumbrado a llamar a una persona y quedar con ella en un breve periodo de tiempo. Nosotros no queremos imponer nada, damos explicaciones, queremos ayudar y colaborar con el crecimiento de Talavera, nos encargaron un proyecto, no en Talavera, pero somos dos Talaveranos… ¡Apostamos por Talavera! Talavera nos está dando todas las facilidades, pero cuando hemos entrado en el ámbito regional no se nos hace caso, le pido al señor consejero que me conteste a los emails porque ya van unos cuantos, miro si puedo interceder por nosotros para que nos reciban, no sabemos si pensar si existe una doctrina no escrita de impedir a Talavera su desarrollo.

Una cosa muy importante que la gente debe saber es que se van a crear inicialmente 250 puestos de trabajo, pero después de 4-5 años el personal directamente será de unas 500 personas, estamos hablando de que sería la empresa con más empleados de Talavera, luego están los puestos de trabajos indirectos que serán unos 5.000, no podemos dejar que esto se escape, el impacto económico que generaría en Talavera un proyecto de esta envergadura sería algo muy bueno. El 25 % del beneficio de lo que se genere que destinará a becas, a ayudar a los deportistas de la ciudad, etc ¿Qué ha pasado con el proyecto del AVE? Esto no es hablar por hablar, esto es algo muy importante que puede ayudar a salvar a la ciudad, ya tenemos el capital para comenzar y estamos funcionando con recursos propios, esto daría riqueza y recursos a Talavera, estamos hablando de generar empleo, no hay ninguna parte negativa. Después de un estudio de mercado Talavera cumple con 98 puntos de 100 así que vamos a luchar por conseguirlo.

¡Talavera tiene que despertar! No podemos vivir de que haya unas ferias muy bonitas en septiembre y en mayo. ¡Estaré en la manifestación del día 11, por Talavera!

Desde estas líneas me gustaría hacer un llamamiento para quien tenga poder, para ayudarnos a sacar este proyecto adelante por el bien de todos los talaveranos que formamos la ciudad. Si alguien quiere ayudarnos que se ponga en contacto con nosotros.