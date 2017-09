Agenda cultural septiembre 2017

TEATRO

SÁBADO 16 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

SENTIMIENTOS, Miriam Jiménez

Somos más, que solo humanos, somos seres con sentimientos sin límites. No hay nada mejor, que desahogarse a través del Arte.

A raíz del éxito obtenida temporada anterior, la Compañía de Flamenco MIRIAM JIMÉNEZ nos presenta un nuevo espectáculo “Sentimientos”.

Bailaora principal: Miriam Jiménez.

Cuerpo de baile: Salo Espinosa, María Pascual, Arancha Valls, Sara Cantalejo, Laura Fernández, Sara y Diana Jiménez, Lucía de Paz, Natalia Gómez, Raquel Moreno.

Guitarras: Antonio Españadero, Jorge Rodríguez.

Voces: Pedro Sanz, Mayte Maya.

Percusión: Antonio Jiménez (El salvaje).

Butacas: 10 € Anfiteatro: 8 €

Venta de entradas: Academia Rosa María Loaisa, canales habituales (teléfono e internet) y en taquilla una hora y media antes del espectáculo.

SÁBADO 23 – TEATRO PALENQUE – 20:00 HORAS

YO NO SOY JULIO IGLESIAS…Y LO SABES

No, yo no soy Julio Iglesias y no se crean que para mí es fácil no serlo. Llevo toda mi vida queriendo ser como él y cantar como él. El mundo se divide en dos clases de personas: Julio Iglesias y los demás. A lo largo de este espectáculo y con algunas de sus canciones voy a tratar de demostrarles por qué no merece la pena ser nadie que no sea Julio Iglesias

Intérprete: Jesús Cisneros

Pianista: Raúl Fuentes Miyar

Butaca 12€ – Anfiteatro 10€

SÁBADO 23 – TEATRO PALENQUE – 22:00 HORAS

LA CURVA DE LA FELICIDAD

Autor: Eduardo Galán y Pedro Gómez

Director: Josu Ormaetxe.

Intérpretes: Ricardo Castella, Josu Ormaetxe, Antonio Vico y Jesús Cisneros

Sinopsis: Todos los que han atravesado la crisis de los 40 saben que el hombre es el sexo débil de la pareja: inseguro, indeciso y frágil. Aunque sueñe con irse de marcha, le asusta vivir solo y volver solo a casa después de unas noches locas que nunca son tan locas. En su delirio, llega a imaginar que su madurez es poderoso imán que atrae a las mujeres de 30 e incluso más jóvenes. Gordo y calvo, abandonado por su mujer, Quino debe vender la vivienda común y comprarse un apartamento en el que vivir. ¡En estos tiempos de burbuja inmobiliaria! Sin voluntad para decir “no”, acaba firmando tres documentos de pre-venta a tres personajes distintos, lo que dará origen a una comedia de humor de enredo y mucha risa. Y de mucha ternura. ¡Cuántos hombres se identificarán con Quino y los demás personajes! ¡Cuántas mujeres se reirán cómplices con sus maridos al verles retratados en escena!

Butaca 15€ – Anfiteatro 12€

SÁBADO 30 – TEATRO VICTORIA – 20:30 HORAS

VERONA, basada en Castelvines y Monteses, El Romeo y Julieta, de Lope de Vega

Dirección y dramaturgia: Jorge García Val y Javier Sahuquillo.

Reparto: Toni Misó, Ariana Calahorro, Mario González Serrano, Nicolás Illoro, Santiago Martínez, Gloria Román y Víctor Sainz Ramírez

Verona es una dramaturgia hecha a partir de Castelvines y Monteses, de Lope de Vega, en la que se nos presenta el universo de las redes sociales como una traslación de la teatralidad del Siglo de Oro a la contemporaneidad. No obstante, no se trata de usar la actualidad como recurso oportuno para vender desde el marketing de la forma un producto artístico, sino de hacer una verdadera adaptación profunda de lo esencial a la verdad vigente hoy día, huyendo de la tan habitual polarización de lo “clásico” contra lo “moderno”. De esta manera, así como el smiley se sustituye por la redondilla y el color y la música representan lo “trending”, cuando apagamos nuestros ordenadores y nos despojamos de la máscara que llevamos de los demás, en ese momento, lo prosaico y la violencia visceral son la cara B, la auténtica en la investigación policial que incorporamos como trama cruzada.

Duración: 95 minutos

Mención Especial del Jurado de la VI Edición del Festival Internacional Almagro Off

Butaca 12€ – Anfiteatro 8€

MÚSICA

TEMPLETE DE LOS JARDINES DEL PRADO – VIERNES 8 – 12:30 HORAS

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

Dirige: Valentín Esteban Reollo

TEATRO VICTORIA – VIERNES 8 – 19:30 HORAS.

GALA DE ENTREGA DE LOS XVIII PREMIOS DE LA MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS CIUDAD DE TALAVERA

Organiza: Asociación Músico Cultural ALWAYS ELVIS

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo, se pueden recoger en el Centro Cultural Rafael Morales.

TEATRO PALENQUE – VIERNES 29 – 20:30 HORAS

QUIJOTECES SINFÓNICAS

Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas

Red de Ciudades Cervantinas

LA ORQUESTA FILARMÓNICA CERVANTINA.La Orquesta Filarmónica Cervantina es una agrupación orquestal de la Comunidad de Madrid que, a través de su sección sinfónica, integrada por más de cincuenta profesionales experimentados en muchas otras orquestas, está siendo capaz de armar ambiciosos programas e ilustrar musicalmente los actos institucionales más variados.

MIGUEL DE CERVANTES constituye en sí mismo un motivo artístico universal y es indiscutible que es el valor más importante de nuestro patrimonio cultural. La Orquesta Cervantina, asentada en su la ciudad natal del genio (Alcalá de Henares) y bautizada en su honor, asume, la responsabilidad de trabajar el repertorio musical cervantino, tanto el inspirado en su vida y en su obra como el de su propio tiempo. Son cientos los compositores que han partido de la obra cervantina como fuente de inspiración. La recuperación de esas obras, por un lado, y la difusión de la propia obra cervantina a partir de su ejecución lleva a la OFC25V por numerosos lugares cervantinos de todo el mundo. Con un repertorio muy variado (suites, óperas, obras de cámara, duetos, ballets). La RED DE CIUDADES CERVANTINAS, nace con el propósito de facilitar un mayor conocimiento y relación de los lugares vinculados con Miguel de Cervantes, ya sea por su presencia personal, por su vinculación con su obra o con su difusión. Desde el mismo momento de su creación, la Orquesta Filarmónica Cervantina se incorporó como proyecto común a toda la Red, conformada por las ciudades de Alcalá de Henares, Argamasilla de Alba, Argel, Azul, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, El Toboso, Esquivias, Lisboa, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo, Valladolid y Talavera de la Reina. El proyecto de la OFC25V vinculado a la red incluye, conciertos propios por todas las ciudades cervantinas y otros lugares vinculados a Cervantes.

Butaca 12€ – Anfiteatro 8€

OTRAS ACTIVIDADES

VIERNES 15 – SALA CARMELO CASTILLA – 18:00 HORAS

JORNADA SOBRE ATLETISMO, BIENESTAR Y SALUD. TALAVERA. TCR TEAM. 2017

ORGANIZA EVENTO: Club TCR team (Track, Cross & Road team).

PONENCIAS y AUTORES.

1ª Nuestros Atletas en los Mundiales: Movimiento mundial de SALUD Y VIDA, por el ATLETISMO. ATLETISMO MASTER VETERANOS. (Documental de 6 minutos y tertulia 20.)

Ponente: D. Bernardino Lombao Sotuela.

Entrenador y Atleta, Preparador Físico Selección Nacional de Baloncesto Los Angeles 84.

2ª “Filosofía del Atletismo”. “Qué nos distingue de los demás clubes”. “Saber manejar el cerebro antes de entrenar y competir”.

Ponente: D. Mariano Jose de la Fuente Gonzalez.

Entrenador de Nacional de Atletismo, del club TCR TEAM en Talavera. Técnico Superior Deportivo especialista en Atletismo, Grado Superior. Responsable de TCR TEAM Talavera.

Procedente del Antiguo Club Larios AAM.

3ª El reconocimiento médico.

4ª Lesiones del corredor y atleta.

Ponente: Dr. David Lopez Capapé.

Vicepresidente del club TCR TEAM. Médico traumatólogo y atleta del Club TCR TEAM, Jefe de los servicios Médicos de TCR TEAM. Procedente del Antiguo Club Larios AAM

5ª Trayectoria Deportiva en la categoría Veteranos.

Ponente: D. Manuel Alonso Domingo.

Atleta TCR TEAM, Recorman mundial de 1500 ml y de la Milla, M80. Campeón de Europa en 1500 ml y 800ml M80 en Dinamarca 2017, 2 veces Campeón del Mundo de 1500 ml Jyvaskya (Finlandia) 2012, Budapest (Hungría) 2014. 57 campeonatos de España.

6ª Escuelas de Atletismo. Aquí es dónde empieza todo.

Ponente: D. Carlos Martínez Rodrigo

Atleta, Entrenador, Director Técnico, y Presidente del Club TCR TEAM. Licenciado en ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entrenador Nacional. Subcampeón de Europa en 60 mv M40. Italia 2016 y 110 mv Dinamarca 2017. Master 40. Recorman español en 60 mv M40.

Procedente del Antiguo Club Larios AAM.

7ª Por determinar

Ponente: Arancha Barrotea Garcia.

Atleta Club TCR TEAM, Campeona de España de 100 ml, Finalista en el 100 ml en el Campeonato de Europa Master M45 Dinamarca 2017.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

TEATRO PALENQUE – DOMINGO 17

12:30 horas, Espectáculo Musical Familiar basado en personajes de la pequeña pantalla.

Precios desde 7 €.

19:00 horas, Feel The Music, Tributo a Michael Jackson

Donde se repasarán todos los éxitos musicales de la carrera de Michael, desde Thriller pasando por Black or white hasta llegar a su mayor éxito como fue Billie Jean.

Todo ello con un elenco de bailarines profesionales y un sonido e iluminación espectacular donde se le rinde uno de los mayores tributos en gira por España.

Precios desde 8 €

Venta en Giglon.com, Wonka (avda Constitución) y Placeres (C/Cervantes)

SÁBADO 30 – SALA CARMELO CASTILLA – 17:30 HORAS

CONFERENCIA, el escritor y viajero Miquel Silvestre impartirá una conferencia sobre sus experiencias como ESCRITOR y NÓMADA a lo largo de sus viajes en MOTO por el mundo. Entrada 2 euros a favor de ATAEM, hasta completar aforo.

Venta de entradas: ATAEM (Avda. Pio XII, 21 Bloque A bajos) 925808724, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 h

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR DE LUNES A DOMINGO DE 10 A 14 Y DE 17 A 21 HORAS

DOMINGO 3 – 13:00 HORAS

V MUESTRA NACIONAL DE JÓVENES DISEÑADORES CIUDAD DE TALAVERA

Susana Egea, Narcissa Vara, Mairi Novias, Cristina Tanas, Ana del Valle y Touqart Tocados

XIV AGUJA DE CERAMICA Elena Fernández, (Lady Elena)

CENTRO CULTURAL – EL SALVADOR. Entrada gratuita hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES DE LUNES A SÁBADO

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas.

Horario de tarde: 17:00 a 21:00 horas

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

DEL 4 AL 30

EXPOSICIÓN DE MOSAICOS Y ESTANDARTES DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA TALAVERA CUENTA VI.

Realizados por los centros educativos de Talavera y la comarca dentro del Programa de animación a la lectura Talavera Cuenta VI, que ha promovido la Concejalía de Educación este curso 2016/2017.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO – CENTRO DE INTERPRETACIÓN

LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA

Centro Cultural Rafael Morales

MUSEO ETNOGRÁFICO

De martes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas.

Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado

Entrada gratuita

Hasta ferias el Museo Etnográfico mantendrá el horario de verano.

DOMINGO 3 – 20:30 horas

Ruta turística. Leyendas de los Jardines del Prado

Punto de encuentro, Fuente de las Ranas.