Agenda cultural noviembre 2017

TEATRO

Domingo 5 en Teatro Palenque a las 19.30h

THE PRIMITALS, de Yllana y Primital Bros.

Duración: 90 min – Butacas: 12 € · Anfiteatro: 8 €

Compañía: Yllana.

Dirección: Joe O´Curneen.

Intérpretes: Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas.

Yllana y Primital Bros se unen para sorprenderte con THE PRIMITALS, una divertidísima comedia musical a capela. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público –a carcajadas o a machetazos– pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo. THE PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y mucho más en THE PRIMITALS.

Sábado 11 en Teatro Palenque a las 20.30h

EL PRINCIPITO, de Antoine de Saint-Exupéry.

Duración: 65 min. – Butacas: 13 € · Anfiteatro: 10 €

Compañía: Pasodos.

Traducción, dramaturgia y dirección: Gavin de Paor.

Coreografía: Laura Macías.

Intérpretes: Ste´phane Arestan-Orre´, Stephanie Carpio, Laura Macías, Nuria Cazorla, Liam Giacuzzo, Gavin De Paor, Liam De Paor, Lara Szymanski, Joan Horrach, Ygraine Miller, Juan Francisco Núñez y María Lendoiro.

Un ballet en un acto para niños de todas las edades. Usando el texto original de Antoine de Saint-Exupéry como hilo conductor, 7 bailarines guían al público a través de una historia mágica con coreografía clásica combinada con elementos modernos y contemporáneos. Con una duración de una hora, escenografía y vestuario innovadora, el nuevo proyecto de Pasodos es muy atractivo para toda la familia. Sinopsis: El texto poético nos abre la mente para ver detrás de cada personaje un mundo de posibilidades y no solo un zorro, un cordero o una serpiente… sino hacer la metáfora con la realidad y establecer las enseñanzas que cada uno nos deja para aplicar a nuestra propia vida. Los bailarines conjugan frases de coreografía que entrelazan la danza clásica junto con la contemporánea para desembocar en un baile expresivo que hipnotiza a niños y mayores. La escenografía está llena de estrellas, planetas y pétalos de rosa y para sacar a escena algunos de los personajes de la célebre historia tales como la rosa, el rey, el borracho, el vanidoso y el zorro.

MASTERCLASS. PASODOS DANCE COMPANY ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

Ballet clásico 10:00 -11:30 horas.

Imparte: Laura Macías. Directora de Pasodos Dance Company.

Moderno 11:30-13:00 horas.

Imparte: Pablo Costas. Bailarín invitado de Pasodos Dance Company.

Precio una clase 15 €

Precio dos clases 25 €

Información y matrícula 922 42 00 07

LOS VIERNES SE AFICIONAN AL TEATRO

Teatro Victoria – 21:00 horas (Excepto Ellas Cuentan que será en el Salvador)

Viernes 3

Fuera de Foco.

El Inspector, de Gogol.

Viernes 10

Grupo de teatro Amigos de la Salle.

Vaya una panda de golfos, de Juan José Alonso de Santos.

Viernes 17 El Salvador – 20:00 horas

Grupo de teatro ELLAS CUENTAN.

Relatos de Amor y Muerte, varios autores.

Viernes 24

Grupo de teatro Teatrerana

Aquel invierno gris, Idea y adaptación Ana Mª García Paredes.

Precio único: 5 €. Venta exclusiva en las taquillas del Teatro Victoria en su horario habitual.

MÚSICA

Sábado 4

Teatro Victoria – 20:30 horas

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

Música de nuestros pueblos.

Dirige: Valentín Esteban Reollo.

Precio único: 2 €.

Viernes 24

Teatro Palenque – 20:30 horas

BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN HONOR A STA. CECILIA

Dirige: Valentín Esteban Reollo.

Precio único: 2 €.

CONFERENCIAS DE ARTE

XXXII CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE MEMORIA DE LOS MAESTROS HOLANDESES

Centro Cultural Rafael Morales – 19:00 horas

Del 23 de octubre al 20 de noviembre

¿Qué hubiera sido de la pintura europea sin los maestros holandeses del siglo XVII? Sin duda, nuestra historia cultural no sería la misma. El nacimiento del nuevo país de Holanda a finales de siglo XVI, supuso una inyección de energía y renovación a la pintura moderna europea intoxicada por los corrientes manieristas de procedencia italiana. La enorme demanda de pintura por parte de la burguesía y las clases medias en Holanda, provocó una efervescencia en los géneros artísticos como nunca se había conocido: retratos, naturalezas muertas, pintura de género. Por otro lado, la competencia entre los maestros pintores fue feroz y ayudó a encontrar nuevos caminos a la pintura. La aparición de figuras como Frans Halls, Rembrandt, Van Goyen o Vermeer de Delft, certificó el triunfo de esta escuela pictórica cuya influencia marcó de manera definitiva el rumbo de la pintura moderna europea hasta su extinción en los inicios del siglo XX.

Lunes 6

Rembrandt y la Escuela de Ámsterdam.

Lunes 13

Pintura de género.

Lunes 20

Vermeer de Delft.

OTRAS ACTIVIDADES

Martes 7

Centro Cultural Rafael Morales – 11:00 horas

Conferencia Inaugural. X Aniversario de la U.M.E. Unidad Militar de Emergencias

Entrada libre hasta completar el aforo.

Miércoles 8

Biblioteca José Hierro – 19:30 horas

Presentación del libro: Poetas de la nada. Huellas de Dadá en España.

Autor: Pablo Rojas.

Intervienen: Abelardo Linares, Poeta y Editor; IgnacioMonar, Profesor de Filosofía y Escritor.

Sábado 11

Centro Cultural Rafael Morales – 17:30 horas

101 DÁLMATAS, de Wolfgang Reitheman, Clyde Geronimi y Hamilton Luske. EE.UU. 1961. 74 min. Animación .

(FILMAFFINITY)

Sábado 11

Teatro Victoria – 19:00 horas

GALA REGANTE

Presenta: Sergio Muro.

Donativo: 5€

Puntos de venta: Nuevo Galeón Cervecería y Cafetería Gredos.

A beneficio de la Cofradía de Regantes.

Sábado 18

Teatro Palenque – 20:30 horas

TERCERA GALA BENÉFICA, MONOLOBICHOS

Vuelve Monolobichos, esta tercera gala de monólogos a favor de la Asociación protectora de animales Amibichos. Contará con las actuaciones entre otros de Chema Trueba, Ces Cortés, Jorge Guerra, Coria Castillo, y la presentadora Carmen Carro. Una noche de risas para ayudar a los animales abandonados de nuestra ciudad. Precio de las entradas 10 euros, estarán a la venta en el centro Veterinario Pio 109 (Avda Pío XII, número 109) y en la cafetería PlaCeres, C/Cervantes 8. Más información en www.amibichos.es

Domingo 19

Teatro Palenque – 19:30 horas

MÚSICA POR EL MUNDO.

Concierto Solidario a beneficio de Down Talavera.

Participan: Coro Quadrivium y Agrupación Musical del Taller de Educandos de la Banda de Música de Talavera.

Precio único: 5 €.

Venta de entradas en Librería Thalia, C/ Capitán Cortés, 39.

Miércoles 22

Biblioteca José Hierro – 19:00 horas

Presentación del libro DESIGUALES POR LEY.

Las Políticas públicas contra la igualdad de género, de María Pazos Morán.

Jueves 23

Centro Cultural Rafael Morales – 18:30 horas

Todos Contamos. Todos Actuamos

El espectáculo está basado en el teatro social, una forma de hacer interpretación para socializar. Se trata de una fórmula en la que el público también es protagonista del propio desarrollo de la obra y en esta ocasión tendrán que participar en la resolución de tres conflictos generados en torno a problemas de salud mental en el ámbito familiar, laboral y de las relaciones sociales. Entradas gratuitas. Para más información sobre cómo conseguir las entradas para cada una de las funciones consulta www.consaludmental.org. Organiza: ATAFES. Teléfono 925 82 37 63.

Sábado 25

Teatro Victoria – 21:00 horas

HUMOR PLATÓNICO, Tributo a Les Luthiers con versiones de sus obras.

Compañía: Seguimos Siguiendo Comedy.

Intérpretes: Ramón Guijarro, Carlos Benito y Agustín Gómez.

Precio único: 10 €.

Venta de entradas en Pla Ceres y ticketea.com a beneficio de Down Talavera.

Sábado 25

Teatro Palenque – 21:00 horas

HIJA DE LA LUNA. Homenaje a Mecano con Robín Torres.

¿Recuerdas el adiós de Mecano? ¿Estuviste o conoces a alguien que viviera alguno de sus inolvidables conciertos de 1989 o 1992? ¡¡Ven a revivir una época inolvidable, rindiendo el mejor tributo a la banda más importante de pop español!! Un espectáculo que te trasladará por una noche, a uno de sus conciertos multitudinarios, en los que miles de almas, cantaban cada una de sus canciones. Me cuesta tanto olvidarte, Maquillaje, Cruz de navajas, La fuerza del destino, Barco a Venus, Mujer contra mujer…

Butacas: 22,00 € (+Gastos de gestión).

Anfiteatro: 18,00 € (+Gastos de gestión).

Venta de entradas en ticketea.com

Sábado 25

Colegial Santa María La Mayor – 20:30 horas

IX ENCUENTRO DE POLIFONÍA SALVADOR RUIZ DE LUNA

Coral Polifónica Adolfo Vázquez, de Cartagena (Murcia).

Coral Polifónica Salvador Ruiz de Luna, de Talavera

(Toledo). Entrada libre hasta completar el aforo.

Lunes 27, Martes 28 y Jueves 30

Centro Cultural Rafael Morales en sesiones de mañana y tarde

Proyección de cortos en inglés, sobre cuentos de Edgar Allan Poe narrados por el actor Chistopher Lee y adaptados por el director de cine Raúl García. Proyecciones exclusivas para alumnos de centros educativos de la ciudad.

Organiza la Escuela Oficial de Idiomas en colaboración con ABYCINE (Festival Internacional de Cine de Albacete) con la colaboración de la Concejalía de Educación.