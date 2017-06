Agenda cultural junio 2017

PROGRAMACIÓN BIENVENIDO EL VERANO

TEMPLETE DE LOS JARDINES DEL PRADO – VIERNES 2 – 21:00 HORAS

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

Dirige: Valentín Esteban Reollo

MURALLAS C/ CHARCÓN – 16 – 21:00 HORAS

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA

Dirige: Valentín Esteban Reollo

VIERNES 9 – PLAZA DE EL SALVADOR – 22:00 HORAS

El Candil actúa en esta nueva Plaza del Salvador poniendo en escena estos antiguos sainetes. Sus autores son: Lope de Rueda con su paso Las Aceitunas, los Hermanos Álvarez Quintero: La Pitanza, de Jardiel Poncela Guzmán el Bueno y de Carlos Arniches: Los ateos. Todo ello en consonancia con la plaza del Salvador mezclando estilos. Lo antiguo y lo más moderno dentro de la antigüedad.

Compañía: El Candil

Dirección: Moisés de las Heras Ovejero.

SÁBADO 17 – JARDINES DEL PRADO

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

Consultar bases del concurso en Centro Cultural Rafael Morales (Plaza del Pan, 5 925820126, El Salvador y en las Bibliotecas Municipales).

IV EDICIÓN PREMIOS PÁVEZ.

FESTIVAL NACIONAL DE CORTOMETRAJES TALAVERA DE LA REINA

Sábado 17: Inauguración Festival

22:00h PLAZA DEL PAN

Domingo 18: Cine Familiar y Retrospectiva

18:30h EL SALVADOR – SECCIÓN CINE FAMILIAR

22:00h PLAZA DEL PAN – RETROSPECTIVA PÁVEZ DE HONOR

Lunes 19: Animación-Documental y Terror

18:30h CC RAFAEL MORALES, ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL

22:00h PLAZA DEL PAN, SECCIÓN TERROR

Martes 20: Animación-Documental y Sección Oficial Mercedes Benz Autasa – Auto -Local

18:30h CC RAFAEL MORALES, ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL

22:00h CINES ARTESIETE, SECCIÓN OFICIAL-AUTO-LOCAL

Miércoles 21: Igualdad de género y Sección Oficial Mercedes Benz Autasa – Auto – Local

18:30h CC RAFAEL MORALES, IGUALDAD DE GÉNERO

22:00h CINES ARTESIETE, SECCIÓN OFICIAL-AUTO-LOCAL

Jueves 22: Retrospectiva y Sección Oficial Mercedes Benz Autasa – Auto – Local

18:30h CC RAFAEL MORALES, RETROSPECTIVA PÁVEZ DE HONOR.

22:00h CINES ARTESIETE, SECCIÓN OFICIAL Mercedes Benz Autasa -AUTO – LOCAL

Viernes 23: EL SALVADOR

12:00h GALA DE NOMINADOS

Sábado 24: TEATRO PALENQUE desde las 19:30h

GRAN CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS.

Entradas Secciones Paralelas: Libre hasta completar aforo.

Entradas Sección Oficial Mercedes Benz Autasa – Auto – Local: 2€.

Entradas Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios: 7€

VENTA DE ENTRADAS A PARTIR DEL 29 DE MAYO, DE LUNES A VIERNES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS C.E.C. C/ADALID MENESES, 2 (ANTIGUO COLEGIO LA MILAGROSA) DE 11:00 A 14:00 Y DE 18:00 A 21:00 – PLACERES – EN LOS CINES ARTESIETE, MINUTOS ANTES DE LAS PROYECCIONES “SI QUEDAN” Y A TRAVÉS DE LA WEB PREMIOSPAVEZ.COM

Del 17 al 25 de junio GASTROPÁVEZ FILMFEST – FERIA DE LA HAMBURGUESA

ORGANIZA: CENTRO DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

COLABORAN: O.A.L. DE CULTURA, EXCMO. AYTO. DE TALAVERA DE LA REINA, J.C.C.M., DIPUTACIÓN DE TOLEDO.

MÁS INFORMACIÓN EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO, EN PREMIOSPAVEZ.COM Y EN FACEBOOK

OTRAS ACTIVIDADES

JUEVES 1 – TEATRO PALENQUE – 19:30 HORAS

ACTUACIÓN DE MUSICOTERAPIA, CAMIN∞

Espectáculo de música en vivo donde la emoción está asegurada.

Entradas 5 euros, fila cero 2.

Venta en altaresanblas@hotmail.com, 678934638, en E.M.M.D. y una hora antes de la actuación en la taquilla del teatro.

A beneficio de la Asociación Altare San Blas

JUEVES 1 – RECINTO FERIAL DE TALAVERA DE LA REINA – DE 9 A 14 HORAS

II FERIA DE LA TECNOLOGIA EN TALAVERA DE LA REINA

Exposición y competiciones de proyectos tecnológicos realizados por alumnos de educación secundaria de la región.

A la feria están invitados los alumnos/as de 5º y el 6º de primaria de los colegios de Talavera. Estos alumnos/as disfrutarán de la exposición y de los diferentes concursos y además tendrán la opción de realizar alguno de nuestros talleres.

La feria contará también con empresas punteras en el sector de las nuevas tecnologías.

La organización de la feria corre a cargo de la Asociación de Profesores de Tecnología de Toledo y el Centro Regional de Formación de Profesorado de Castilla la Mancha, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

VIERNES 2 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

CON DOS BEMOLES

Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Alzheimer y otras Demencias de Talavera.

Entradas: 8€ patio butaca y 7€ anfiteatro. Se pueden adquirir en El Corte Inglés, en AFATA o en las taquillas del teatro el día de la actuación

VIERNES 2 – TEATRO VICTORIA – 21:00 HORAS

ESPECTÁCULO BENÉFICO

Abrazo Rescate Animal es una protectora de animales de Talavera.

Se recauda para los animales rescatados de nuestra ciudad y alrededores.

La entrada es de 10 euros y se compran en Centro Veterinario Pio 109 en Av. Pío XII, 109 de Talavera.

VIERNES 2 – CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – 20:00 HORAS

ACTUACIÓN CON MÚSICA Y BAILE EN DIRECTO FLAMENCO-ESPAÑOL A CARGO DEL GRUPO VIVIENDO AL COMPÁS

ASOCIACIÓN CULTURAL MOVALLS

Entrada 8 € a la venta una hora antes del evento en el mismo centro

DOMINGO 4 – TEATRO PALENQUE – 19:30 HORAS

ESPECTÁCULO DE BAILE Y TEATRO

1ª PARTE: CUENTOS SIN RESOLVER. 2ª PARTE: FLAMENCOS

Venta de entradas el día de la actuación en la taquilla del teatro

A beneficio de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Talavera

VIERNES 9 – TEATRO VICTORIA – 21:00 HORAS

AQUÍ NO PAGA NADIE!, de Darío Fo

Una divertida comedia de actualidad con un toque de solidaridad.

Representa: Grupo de teatro Alcores en beneficio de la Asociación sociocultural Aurelio de León. Entradas: 5€. Venta en sede asociación Aurelio de León y taquilla día de la representación.

SÁBADO 10 – TEATRO VICTORIA – 20:00 HORAS

HOMENAJE AL GRAN GUITARRISTA GRANADINO JUAN HABICHUELA

Este homenaje será realizado por la Peña Flamenca Cultural de Talavera de la Reina Los Cabales. Entradas: 6€. Se pueden adquirir en el teléfono 646616216 o en la taquilla del teatro el día de la actuación, 1 hora y media antes.

SÁBADO 10 – TEATRO PALENQUE – 19:00 HORAS

FESTIVAL FIN DE CURSO POR URBAN DANCE STUDIOS SPORTCITY

Entradas a la venta en SportCity Center, calle Alvarado 24

Precio: 5€ por localidad numerada

A beneficio de AFANION

DOMINGO 11 – TEATRO VICTORIA – 19:30 HORAS

ACTO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

Actuaciones grupo de gimnasia rítmica dirigido por la gimnasta de alta competición Carmen Cuenca Laso, cuadro flamenco: guitarrista: Carlos Sanchez. Cantaores Iris Castañeda, Gollo de Toledo, Román Vargas y Jose Luis Romeral. Cuadro de baile escuela La candelaria dirigida por Prados Cano. Se sorteara para los asistentes con su entrada un óleo pintado por el prestigioso pintor Jose Luis Romeral.

Entrada: 5€

MIÉRCOLES 14 – TEATRO VICTORIA – 18:30 HORAS

EL ENFERMO IMAGINARIO, de Moliére

Compañía: CuartoMitad

Producción: Ayuntamiento de Calera y Chozas

Entradas: 4 Euros. Puntos de venta: Calzados Juanjo C/Muñoz Urra, 9 y Frutería Alimentación Marini C/ Cañada de la Sierra, 56 (Talavera de la Reina).Diversa Capacitat Plaza de la Constitución (Calera y Chozas)

Función a beneficio de la niña Yaiza de San Antonio Cortes

MIÉRCOLES 14 – BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL PRADO – 21:00 HORAS

Recital de Luis del Olmo, Luis Santana y Antonio Lopez

JUEVES 15 – TEATRO VICTORIA – 19:00 HORAS

RECITAL A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL SIN ÁNIMO DE LUCRO ALDEA SONORA.

ALDEA SONORA trabaja en el estudio, la recuperación y la divulgación de la música tradicional, patrimonio inmaterial de los pueblos y sus gentes. El trabajo se centra principalmente en los pueblos de las comarcas de Talavera de la Reina, Valle del Tiétar, y la Campana de Oropesa.

ENTRADA 5€. Venta de entradas anticipada (contactar con): RODO 607574539/MARTA 652175129

VIERNES 16 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

CONCIERTO 10º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PIANOFORTE.

Los alumnos del centro celebran el décimo aniversario interpretando una selección de bandas sonoras como La-La-Land, Inside Out – Del Revés, Up, Toy Story, Star Wars, Piratas del Caribe, Cinema Paradiso. También podremos escuchar cantada por el coro y solistas “Birdland”, icono del jazz eléctrico de los 70. Como número final escucharemos un popurrí de canciones del grupo británico Queen. Los encargados de presentar y conducir la gala serán los entrañables Muppet (Los Teleñecos).

Venta anticipada en Pianoforte. Calle Jacinto Benavente sn. Tlf: 925826587-691583951

VIERNES 16 – TEATRO VICTORIA – 20:30 HORAS

HECHO CON TUS SUEÑOS

Para cerrar este curso 2016-17 nuestros alumnos de todos los niveles han preparado un concierto Final de Curso, porque en CUM LAUDE se unen los sueños de nuestros profesionales de la educación con los de todos nuestros alumnos, porque la música en sí son Sueños, porque los padres también tenéis puestos muchos objetivos en vuestros hijos…en definitiva: Sueños que se verán cumplidos en el caso de todos los que acudamos a la cita.

academiademusicacumlaude.com

VIERNES 16 – CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – 20:00 HORAS

Conferencia El Corpus en los años 30 en Talavera de la Reina, a cargo de D. Jorge lopez Teulon.

SÁBADO 17 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

FESTIVAL FIN DE CURSO ACADEMIA BAISALÓN

Entradas: 6€. Venta en: Academia BAISALÓN de lunes a jueves de 20:30h a 23:00h y en la taquilla del teatro 1:30 horas antes de que comience el espectáculo.

A beneficio de Unicef.

SÁBADO 17 – TEATRO VICTORIA – 20:30 HORAS

CONCIERTO BENEFICO. CORO GÓSPEL DE MADRID

En el 500 aniversario de la reforma protestante traemos a Talavera de la Reina el Coro Góspel de Madrid, por ello os invitamos a disfrutar con música porque la reforma aún continúa….

Toda la recaudación será destinada a cruz roja para el programa de refugiados

Precio: 8 €. Venta de entradas: Cruz Roja y Teatro Victoria (1:30 h antes de empezar)

Organizan: Iglesia Evangélica Getsemaní, Iglesia Pasión de Cristo.

DOMINGO 18 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

BLANCANIEVES/LOS BAILES DE MI VIDA

Festival de Fin de Curso de la Escuela de Danza Isabel Heredero.

Venta de entradas: Escuela de Danza Isabel Heredero. C/ Ángel del Alcázar, 42

3 junio 17:00 a 19:00 y una hora antes del espectáculo en la taquilla del teatro.

Precio según localidad

A beneficio de ASEM – CASTILLA LA MANCHA

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES

Escuela Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas

Viernes 23

20:30 h Vaya Ayuntamiento

Sábado 24

12:00 h Alicia

18:00 h Con dos de azúcar

20:30h Mujeres deshabitadas (Alberti)

Entradas a la venta en la Escuela 15 días antes de la representación (Joaquina Santander, 32. En horas de cambio de clase. (16h- 18h- 20h). Recomendamos seguid redes sociales para informarse sobre los montajes: público al que va dirigido, formato, duración… etc) a través de mail (escuelajbl@hotmail.com) o Facebook (Escuela Teatro Cine Talavera)

DOMINGO 25 – TEATRO PALENQUE – 19:30 HORAS

CIRCUS DANCE. El duende Andaluz

Entradas: 8€. A partir del 11 de Junio en la sede (Marqués de Mirasol, 32) o en el teléfono 645766696

LUNES 26 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

BLANCANIEVES/LOS BAILES DE MI VIDA

Festival de Fin de Curso de la Escuela de Danza Isabel Heredero.

Venta de entradas: Escuela de Danza Isabel Heredero. C/ Ángel del Alcázar, 42

3 junio 17:00 a 19:00 y una hora antes del espectáculo en la taquilla del teatro.

Precio según localidad

A beneficio de DOWN TALAVERA

JUEVES 29 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

NO VEO & JULIETA

¿Qué pasa cuando las barreras del amor no son para las que estabas preparado?

Recuerda que no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. (Bill Cosby). Un musical dirigido por Lucía Quintas. Previo al musical, Un Príncipe GITANO por Maria Carmen Ropero. ADAE ALMA

Precios por localidades, venta de entradas sábado 27 en Placeres y en Adae Alma, C/ Joaquina Santander.

A beneficio de la Asociación Sueños de Broadway

VIERNES 30 – TEATRO PALENQUE – 20:30 HORAS

NO VEO & JULIETA

¿Qué pasa cuando las barreras del amor no son para las que estabas preparado?

Recuerda que no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. (Bill Cosby). Un musical dirigido por Lucía Quintas. Previo al musical, Un Príncipe GITANO por Maria Carmen Ropero. ADAE ALMA

Precios por localidades, venta de entradas sábado 27 en Placeres y en Adae Alma, C/ Joaquina Santander.

A beneficio de Atafes

VIERNES 30 – TEATRO VICTORIA – 20:00 HORAS

GALA BENÉFICA A FAVOR DE ASYD. Asociacion Síndrome SHY-DRAGER

Con la participación de la filarmonía Salvador Ruiz de Luna y Agrupación DanzArte de la E.M.M.D. Música descriptiva del siglo XX y Danza.

Entrada: 5€

VII FESTIVAL DE DANZA Y ARTES ESCENICAS “CIUDAD DE TALAVERA”

MIERCOLES 7 – C/ San Francisco – 20:30h

¡A BAILAR A LA CALLE!

JUEVES 8 – TEATRO PALENQUE – 19:30h

Proyecto Mus-e (CEIP San Ildefonso) “

VIERNES 9 – PUERTA DE SEVILLA – 21:30h

VII CERTAMEN DE COREOGRAFÍAS “CIUDAD DE TALAVERA”

SÁBADO 10 – PUERTA DE SEVILLA – 22:00h

CLAUSURA-Danza, Música, Teatro (Exhibiciones)

CINE

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES, MIÉRCOLES 19:00 HORAS

MIÉRCOLES 7

MUERTE ENTRE LAS FLORES, de Joel Coen. EE.UU. 1990. 115 m. Cine negro

MIÉRCOLES 14

THE FRENCH CONNECTION, de William Friedkin. EE.UU. 1971. 104 m. Thriller

CINE-CLUB MARIANA. MULTICINES CINÉBORA, JUEVES 21:30 HORAS

JUEVES 1

SUNSET SONG, de Terence Davies. Reino Unido. 2015. 135 minutos. Drama

JUEVES 8

EN EL MISMO BARCO, de Rudy Gnutti. España. 2016. 72 minutos. Documental

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR



DE LUNES A DOMINGO

DE 10 A 14 Y DE 17 A 21 HORAS

Entrada libre hasta completar el aforo

DURANTE EL MES DE JUNIO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA LA LARGA NOCHE SAHARAUI, realizada por médicos del mundo.

Actividad paralela a la exposición, se realizarán diversas actividades sobre cultura saharaui en una Jaima montada en el patio.

SÁBADO 3 – 19:30 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL CORAZÓN DE LA INTELIGENCIA, del autor D. Rafael Saiz Gamarra.

El Corazón de la Inteligencia propone herramientas prácticas y fáciles de llevar a cabo para mejorar nuestra calidad de vida en este cambio de Era que estamos viviendo.

Las diferencias entre cerebros femeninos y masculinos, técnicas para pararnos en este mundo enloquecido, porque el liderazgo del futuro se escribe en femenino, que podemos hacer con la alimentación, cosas fascinantes sobre el corazón, como desarrollar la intuición y muchas cosas más se abordan en este libro de fácil lectura para todo el mundo.

EXPOSICIONES

Centro Cultural Rafael Morales

De lunes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas

Horario de tarde: 17:00 a 21:00 horas

Domingos y festivos cerrado

DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO

EXPOSICIÓN DE LAS PIEZAS SELECCIONADAS DE LA 8ª BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA

DEL 12 AL 17 DE JUNIO

EXPOSICIÓN CORPUS CHRISTI

Pregón e inauguración de la exposición a cargo de D. JOSÉ JULIÁN GREGORIO, delegado de Gobierno para CLM

CENTRO DE INTERPRETACIÓN-YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

“LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA”

Centro Cultural Rafael Morales

De Lunes a Sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas

Horario de tarde: 17:00 a 20:30 horas

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

Museo Etnográfico

De martes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas.

Horario de tarde: 17:00 a 19:00 horas

Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado

Entrada gratuita

SÁBADO 3 – 19:00 horas

Ruta turística. Cerámica

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

SÁBADO 17 – 19:00 horas

Ruta turística. Arquitectura civil y religiosa intramuros

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

FESTIVAL DE PERCUSIÓN MUSICAS DEL MUNDO – 22:00 horas

MARTES 27

CALLE MORA. Percusión sudamericana



MIÉRCOLES 28

ISSHO DAIKO. Percusión asiática

JUEVES 29

KULUMBA. Percusión africana

SÁBADO 24 – 21:00 horas

Ruta turística teatralizada. El rio Tajo

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

SÁBADO 3, 10 y 17 – 11:00 horas

Visita guiada a la Alcazaba

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS DE TALAVERA DURANTE EL MES DE JUNIO

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

Jueves 1, 19:00 h. Conferencia: “Medio ambiente y epigenética”, impartida por Don Luis Franco Vera, dentro del Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica 2016-2017. Real Academia de Ciencias. Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 5, 19:30 h. Presentación del libro ”Mujeres en la primavera árabe: construcción de una cultura política de resistencia feminista en Yemen”, de la Dra. Ewa Strzelecka, profesora del CSIC. Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 7, 19:00 h. I Ciclo: Talavera en la brújula del tiempo. Conferencia: “Las puertas de Talavera”, por César Pacheco. Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN

ADULTOS y JÓVENES:

Jueves 1. Visita a la Biblioteca Regional (Toledo). Sólo para los integrantes de los Clubes de Lectura.

Miércoles 21, 18:30 h. Aprende tu coreografía. Taller de baile en línea a cargo de Piedad Saldaña. Inscripciones a partir del día 12 de junio.

Todos los lunes y viernes del mes de junio a las 10:30h. Curso de PhotoShop. Inscripciones desde el 29 de mayo. Para mayores de 18 años. (Se requieren conocimientos básicos de informática)

INFANTIL:

Jueves 1, 10:00h. Final II Olimpiada Lectora intercolegios. Únicamente para colegios inscritos en dicha actividad.

Del 26 al 30 de junio: inscripciones para el III Taller Campamento. Que se realizará del lunes 3 al 14 de junio en horario 10:00-13:00h. A partir de 7 años cumplidos. Plazas limitadas.

FAMILIAR:

Viernes 30, 18:30 h. Cuentacuentos “Biblio y Teca: Feliz verano”. Recomendado a partir de 3 años. Recogida de entradas desde el 23 de junio.

Viernes 16, 18:30 h. Teatro juvenil “La novia cadáver”, a cargo del grupo Teatrerapia 2.0. Recomendado para mayores de 5 años. Recogida de entrada: 9 de junio.

BIBLIOTECA DE DOBLE USO SANTA MARÍA

Clases de Apoyo de 16:30 a 17:30 h. diariamente.

Miércoles 21, de 17:30 a 18:00 h. Presentación del “verano con la generación del 27”. Para jóvenes y adultos.

Proyecto conjunto con la biblioteca de doble uso Federico García Lorca para recomendar la lectura de autores de la generación del 27 durante el verano. Se realizara la lectura de uno de los autores y se explicará la dinámica del proyecto.

BIBLIOTECA DE DOBLE USO GARCÍA LORCA

Clases de Apoyo de 16:30 a 17:30 h. diariamente.

Miércoles 21, de 17:30 a 18:00 h. Presentación del “Verano con la generación del 27”. Para jóvenes y adultos.

Proyecto conjunto con la biblioteca de doble uso Santa María para recomendar la lectura de autores de la generación del 27 durante el verano. Se realizara la lectura de uno de los autores y se explicará la dinámica del proyecto.