Atletismo nacional

No importa lo rápido que viaje la luz, siempre se encuentra con la joven atleta Alba Fernández Patón que ha llegado antes y la está esperando. Está joven talaverana ha conseguido la mínima de su categoría de 1500 metros lisos para poder competir en el Campeonato de España de pista cubierta y pista al aire libre (como los puestos del mercadillo), que se celebra el 11 de febrero en Madrid y el 12 de Febrero en Valencia.

Con sus diecinueve primaveras no dudamos que esté dispuesta a volver a pulverizar su última buena marca que le ha dado el pasaporte a los nacionales de 4:57:16. Me voy a ir apuntando este número para la Lotería de Navidad y el de su futuro récord. Milita en la Unión Deportiva Atlética Talavera (UDAT) y esta temporada no le va a parar ni el Coyote. ¡Beep-Beep!