Hablando sobre educación…

Preguntamos a Eduardo González, Gerente de Goma Centro de estudios y licenciado en Historia del Arte.

¿Cómo ves el nivel educativo en Talavera?

En inglés va subiendo bastante, flaquean más en ciencias y lengua castellana. Mates, física y química… este verano hemos tenido muchos alumnos para reforzar este tema. Si lo compramos con el nivel que había hace 20 años, he de decir que este ha empeorado, hay que estar muy encima de los alumnos, sobre todos los alumnos de ESO. Los alumnos optan últimamente por los ciclos, tanto de grado medio como superior porque los años de estudio son menos y se incorporan en un corto plazo al mercado laboral.

La lista de los idiomas más solicitados es…

El inglés, francés y alemán. El chino aún les cuesta a los alumnos, el italiano está comenzando a tener mucha demanda.

¿Que piensas sobre los grupos de WhatsApp de madres/padres del cole?

Lo veo bien en carácter informativo, como para publicar reuniones… lo malo es que a los niños no los hacemos autosuficientes muchas veces es mejor que tomen conciencia y se olviden de hacer los deberes y se lleven una bronca así seguro que no les vuelve a pasar, el estar pendientes de sus obligaciones es autodestructivo para ellos, deben ser autónomos.

¿Hay diferencias entre los alumnos de colegios públicos, concertados y privados?

Si… no hay mismo nivel, pero esto no depende del colegio, depende del profesor a la hora de exigir. Hay buenos profesores en todos los colegios, y hay menos buenos en todos los colegios.

Está el sistema educativo finlandés dando mucho de que hablar que opinas de este y del nuestro?

El sistema finlandés es otro nivel, aquí lo que hay que hacer es un pacto educativo y hacer que los partidos políticos se reúnan y elaboren esa ley y sobre todo que lo hagan con gente profesional en la educación porque hay que vivirlo desde dentro para poder tomar medidas. El sistema que hay ahora no me parece correcto por la masificación de aulas, un profesor no se puede hacer cargo correctamente de 30 alumnos, porque no todos son iguales y muchos de ellos requieren de atención personalizada y de esta manera eso no es posible. Se necesita gente comprometida y con vocación para conseguir que la situación actual cambie. En Finlandia reciben muchas ayudas, los niños comienzan a estudiar con 5 años, el éxito de este tipo de programas es porque los máximos responsables de la educación saben lo que los alumnos necesitan.

¿Deberes si o deberes no?

Hay que valorarlo, hay niños que se llevan a casa ejercicios que deberían haber terminado en clase, entonces puede parecer que tienen mucha tarea en casa. No soy partidario de que lleven mucha cantidad, pero todos hemos llevado deberes que hacer. Lo que nos pasa es que los cargamos con demasiadas actividades extraescolares y al final los niños se agobian.

¿Usarías más la tecnología en las clases?

Hay herramientas muy buenas, pero soy contrario a la mochila digital los niños se distraen. La pizarra digital se usa mucho en los colegios Talaveranos. Lo veo bien, pero en su justa medida y si se sabe utilizar.