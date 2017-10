Creatividad en Talavera – KING AM

Poco más de tres meses han pasado desde que David Rejón creara esta firma de ropa con base en nuestra ciudad y que está creciendo a pasos firmes. Muchos le conoceréis por haber trabajado en la mítica Deportes Cronos de cara al público, tal y como él me indica, gracias a Rafael Palomeque y Alberto Santurino. Debido a está experiencia que lleva adquirida de años, ha podido crear su propia marca, acompañado de su hermana Estrella Rejón, de Daniel Salazar, que se encarga del diseño, y Sergio Montero a la fotografía.

“Dream it. Wish it. Do it. Está es la filosofía de King AM que viene para dejar una gran huella… pero de animal.”