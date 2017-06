Claves para entrenar el pensamiento by Allegro Coach

Puedo porque pienso que puedo

¿Cómo piensas?

¡Llega el mes de Junio! Para much@s estudiantes es el mes de los grandes retos, están a un paso de alcanzar su meta; para otras personas es hora de hacer balance “¿cómo llevo el año?” Y muchas otras viven con la condición de que cada día es un reto, una meta, una superación personal, familiar, pura supervivencia. Aún con finalidades diferentes todas tienen un elemento común: “el pensamiento”. Y es que, todo aquello cuanto pensamos, condiciona nuestra manera de actuar y, en definitiva, nuestro comportamiento: “No hacemos nada que no hayamos pensado antes”. Así pues, realizando un entrenamiento mental, que no es otra cosa que ser conscientes de lo que pensamos y de cómo ese pensamiento nos afecta, podemos prepararnos para actuar ante cualquier reto o desafío. ¿Te apuntas?

Pensamientos que elijo tener

Hace muchos años, un anciano Chaman reunió a sus nietos y les contó que dentro de él habitaban dos lobos, que peleaban continuamente entre sí. Uno era arrogancia, culpa, resentimiento… El otro era alegría, humildad, compasión.“¿Y quién gana abuelo?”, preguntaron los niños… “Aquél a quien yo alimente”, respondió sabiamente el chamán. Es así como aprendemos a entrenar nuestra mente, siempre haciendo un esfuerzo por alimentar aquellos pensamientos que nos ayudan y edifican.

Proverbio chino

“El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, más luego se clarifica”. Tenemos una tendencia natural a fijar nuestra atención en todo aquello que nos puede hacer daño, en las limitaciones que encontramos y hasta en los fracasos que prevemos. Es entonces cuando aparecen los pensamientos negativos, son esas aguas turbias: yo no soy capaz, yo no puedo, etc.

Cuatro claves para entender el pensamiento

Rodéate de gente positiva

El ánimo de los que nos rodean también influye y mucho en nuestro estado de ánimo y en nuestra manera de pensar. Por eso, en la medida que puedas, rodéate de gente que te contagie positividad y alegría, que te anime y te haga crecer en todo lo posible. Reemplaza pensamientos

Reemplazar pensamientos negativos es un ejercicio nada sencillo, más bien complicado, pero tremendamente eficaz. Anota todos los pensamientos que te limitan y sustitúyelos por otros más positivos. El efecto es inmediato, cambia la perspectiva y te abre la mente. Para y reconoce los errores

Si somos honestos, las veces que no hemos conseguido algo han sido porque nos ha faltado actitud, esfuerzo, compromiso. Es bueno “reconocer” donde erramos para reparar el error. Esto nos ayudará a cambiar la forma de pensar que tenemos de nosotros mismos. No es lo mismo pensar “yo no valgo” que “no lo conseguí porque no me esforcé lo suficiente”. Apuesta por ti mismo

Cuando fue nuestra campeona de bádminton Carolina Marín a los Juegos Olímpicos de Río para pelear por el oro olímpico, llevaba consigo un doble entrenamiento: uno era el entrenamiento físico, el esfuerzo y la dedicación; el otro un entrenamiento mental, con un lema que se decía a sí misma constantemente, una y otra vez, “puedo porque pienso que puedo”. Ese pensamiento le ayudó a no desfallecer y a verse como la ganadora que es.