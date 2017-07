Hay una alerta de ciclistas generalizada por su seguridad. Talavera es una de las ciudades afortunadas de contar con carril bici y eso no es moco de pavo. Son muchas personas las que últimamente usan este medio de transporte de dos ruedas. Todos son beneficios: culo prieto, es saludable y no contamina. Partiendo de esa base, facilitemos las cosas en medida de lo posible tanto para los ciclistas como para los peatones. En concreto, en su carril. Si se tiene una acera para ciclistas lo más lógico es que se respete. Yo con los que no puedo son con esos chiquillos con las bicis que van to follaos por la calle San Francisco que como no tengas un poco de reflejos te llevan por delante a lo E.T.