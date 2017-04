Álvaro Bautista – Un piloto de diez

Si hay un Talaverano conocido en lo que ha deporte se refiere y admirado por los talaveranos, este es Álvaro Bautista. Portador de la bandera de nuestra ciudad allá donde vaya hace de él un tipo pequeño por fuera pero grande por dentro.

El pasado fin de semana Álvaro ha iniciado la temporada Moto GP junto a un nuevo equipo “Aspar” y con una nueva moto “Ducati”. En esta primera carrera, el Talaverano no ha tenido suerte, pues el clima no acompañaba y sufrió una caída que le hizo descender desde el 6º puesto al 21. Pero sabemos que con las ganas y la aptitud que tiene eso solo será un inicio de temporada con un bache puntual y con un descenso de posiciones al que Álvaro no dudará en ponerle remedio durante todo lo que quedas de temporada. Os dejamos que disfrutéis de la entrevista que pudimos realizarle en nuestro estudio de la mano de Fernando Arias, Director de Fernando Arias Fisioterapia.



Lo primero, enhorabuena por los resultados obtenidos recientemente en Qatar, y es que un 5 puesto en los entrenos es un resultado increíble, cuéntanos, cómo te sientes?

Estoy muy contento, siento que tengo una buena oportunidad este año después de varios. Bueno, realmente desde que estoy en Moto GP nunca he tenido la posibilidad de tener una moto que ya está hecha y que se sabe cómo funciona, es decir, desde mis inicios en Moto GP estuve dos años con Suzuki, era el único piloto de fábrica, la moto tenía que evolucionar, era una moto nueva que la estaba haciendo, luego pasé a Honda que era una moto competitiva pero yo tenía unas piezas algo distintas a los demás, no tenía un espejo donde mirarme, no había otros pilotos con mi mismo material, luego el paso por Aprilia, que fueron dos años, ahí hice la moto de cero y sin referencias y este año con Ducati, es una moto que el año pasado ganó carreras, es la moto oficial del 2016, es una moto que ya está hecha y sabemos cómo funciona, hay más pilotos con esta misma moto, dispongo de más referencias y puedo fijarme de otros pilotos si surge algún problema. En los entrenamientos de invierno me he sentido muy cómodo, cada vez conociendo mejor la moto. Para mí es una moto muy completa que se adapta bien a mi estilo de pilotaje, se podría decir que nos hemos entendido bien, así que pinta muy bien. Estoy muy contento porque además vuelvo al equipo de Aspar, con el que gané el Título de 125cc en 2006 y luego en 250cc estuve luchando por el título varios años, se podría decir que son como mi familia.

“Este año voy a demostrar que yo también puedo ser un piloto puntero. Un objetivo que nos podemos marcar de aquí a final de año es intentar acabar las carreras entre los cinco primeros”

¿Se puede decir que es el gran momento de Álvaro Bautista?

Se puede decir que tengo mucha ilusión, que tengo muchas ganas de este años porque no es que sea el momento para reivindicarme, sino que creo que es la continuación de lo que venía haciendo antes de estos dos años con Aprilia, años difíciles, creo que no estaba en mis posiciones, los años anteriores con Honda he estado luchando para acabar entre los cinco primeros, el podio… Son las posiciones en las que yo me veo y debo estar y bueno es el momento de volver donde yo creo que puedo estar.



¿Qué es lo que esperas de ti junto a la Ducati?

Volver al sitio que me merezco, ahora mismo el nivel de Moto GP es altísimo, tanto en pilotos como en motos, hay muchísima igualdad, pero un objetivo que nos podemos marcar de aquí a final de año es intentar acabar en las carreras entre los cinco primeros, es muy difícil porque hay muchas motos oficiales, muchos pilotos buenos pero podemos conseguirlo. ¡Yo lo voy a intentar!

“Este año tengo mucha ilusión y muchas ganas, me siento muy cómodo con la moto que tengo y voy a darlo todo”

¿Qué tal te llevas con tus compañeros de carreras? ¿Hay alguna cosa que las cámaras no capten y se vivan en privado como un enfrentamiento estilo Rossi/Márquez?

Jajaja, hay de todo… bueno a ver, yo me llevo bien con todos. Es difícil tener amigos dentro de donde tu trabajas porque no hay que olvidar que estamos compitiendo por ser los mejores, pero tengo buena relación con casi todos los pilotos, en especial con los españoles, somos compañeros más que amigos con un “pique sano”. ¡Cuando te pones el casco y entras en pista hay que machacar a todos! Fuera se intenta apartar las cosas, pero dentro a tope.

Con solo 3 añitos ya llevabas tu propia moto, ¿confiaste alguna vez cuando eras niño que llegarías donde estas ahora?

¡No! Jajaja, en aquella época era un hobby, más bien de mi padre, él siempre ha tenido moto, nunca ha competido en carreras pero fue el que me lo metió en la sangre. Él compartía su hobby conmigo y al final te vas metiendo y vas queriendo más. Un día sin darme cuenta la pelota se hizo muy grande y vi que eso ya no era un hobby que esto ya es un trabajo.

Cómo te sientes al saber que tu ciudad, Talavera de la Reina, está contigo a tope y sigue todos tus pasos?

No sé si fui de los primeros deportistas más reconocidos, pero por suerte ahora en Talavera hay muchos deportistas que están haciéndose notar y están dando mucha guerra en su deporte. Hay mucha gente que conoce Talavera por mí, estoy muy orgulloso de que mi ciudad se vuelque conmigo, siempre se sabe que nadie es profeta en su tierra pero aquí por suerte la gente me quiere mucho y me siguen todos los domingos de carrera.

¿Qué te gusta hacer cuando llegas a Talavera?

Pues entreno bastante y luego suelo realizo cosas normales, disfruto de mis amigos yéndome a tomar algo, no suelo salir por la noche, se me ha pasado la edad… jajajaja tengo 32 tacos pero ya me apetece más ir al cine, salir a cenar tranquilamente.

¿Dónde te ves de aquí a 10 años?

¡Buff! Jajaja todavía queda mucho, déjame que empiece este y ya veremos. No lo sé, no me veo, prefiero vivir en el presente y disfrutar al máximo. Dentro de 10 años pueden pasar muchas cosas así que mejor ni lo pienso.

Te vemos muy activo en las rrss, siempre sacas un hueco para mantener a todos tus seguidores informados, y eso es de agradecer, ¿qué red social es la que más usas y por qué?

Las redes sociales cada vez son más importantes porque al final la gente quiere saber de ti, esto te da la oportunidad de enseñarle a tus seguidores lo que hago en mi día a día mostrando mis aficiones y mis gustos. Normalmente uso Instagram porque es bueno para las fotografías y al final la gente prefiere ver imágenes más que leer. Twitter lo suelo usar por tema de noticias, resultados y demás.

Este año 2017, estamos seguros de que será tu año, ¿crees tú lo mismo?

No lo sé, tengo muy buenas sensaciones, tengo mucha ilusión por volver otra vez a estar ahí delante y poder demostrar que yo puedo ser un piloto puntero y veremos qué pasa, las carreras son un mundo, hay que ir cada día pasito a pasito. Haciendo bien las cosas seguro que llega un buen resultado pero a día de hoy no me pongo metas aunque tengo las ideas muy claras, he de hacer las cosas bien y despacio.

¿Si sufres alguna lesión la trabajas de alguna forma específica, como por ejemplo a nivel psicológico?

Si, a nivel físico en el deporte está todo muy avanzado y hay muchas técnicas. En cuanto al nivel psicológico es un apartado que ha comenzado ahora a despuntar y a tener más en cuenta, yo creo que es algo muy importante porque la cabeza mueve el cuerpo. Yo llevo varios años trabajando esto pero no con psicología, por ejemplo, si yo hago abdominales en el gimnasio endurezco el cuerpo pues esto es como hacer ejercicio pero con la cabeza, hay un profesional que trabaja una técnica innovadora no conocida conmigo. Equipos de fútbol de alto nivel si disponen de ello pero no es algo conocido. La moto que usamos los pilotos lleva unos sensores, de velocidad, de temperatura, suspensión, del agua, etc… sirven para ver cómo funciona la moto y saber que parámetros se pueden mejorar con estos datos, pues esto es un poco igual, con unos sensores te analiza cómo está trabajando tu cerebro, entonces tú lo entrenas, así puedo saber si estoy concentrado y si no es el caso lo trabajo. Ya llevo tiempo realizando esta técnica pero se sabe que has de ser constante para obtener resultados.

¿En tu día a día acudes a fisioterapia?

Yo no acudo a fisioterapia innecesariamente, solo recurro a ellos cuando es necesario. Hay personas que se realizan estos tratamientos sin tener una dolencia clara. Si he sufrido alguna lesión, este tratamiento es esencial para una buena recuperación, he tenido muchas y esto es fundamental y cuando dicen esto de que los deportistas nos curamos antes es porque tenemos una capacidad de sufrimiento, recuperación y dedicación más comprometida. La fisioterapia en estos casos es casi más importante que el médico propio que te opera.

Desde LOVE Talavera queremos agradecerte que hayas compartido un rato junto a nosotros, pues no hay mayor privilegio que tener a alguien como tú representado la imagen de nuestra portada de abril. ¡Mucha suerte!