Entrevista con Norah Carter y Monika Hoff

Charlamos con las dos escritoras más internacionales de la literatura Española actual. Autora de novelas románticas como “Para siempre” o la trilogía “Déjame Amarte”.

Ellas son un fenómeno que arrasa y que venden más novelas digitales que ningún autor español. Sus novelas son historias sencillas de la clase media española que, de repente, sufren un giro inesperado, pues el amor les arrastra a una serie de confusos sentimientos y anecdóticas vivencias. Varios Best Seller las avalan y este mes hemos tenido el placer de charlar un poquito con ellas.

Lo primero muchas gracias chicas por formar parte de esta edición de LOve Talavera. Antes de comenzar la entrevista me gustaría poner en situación al lector y contar quienes son Norah Carter y Monika Hoff… ¿Quiénes sois, chicas?

Quienes somos… Dos escritoras que trabajan duro. Creo que eso lo resume todo. Cada una a su manera, con sus inicios, pero con el mismo objetivo en este mundo literario: escribir, mostrarlo y divertir a la gente.

Creo que poco más te podemos decir de nosotras mismas, no está en nuestra mano definirnos.

Recientemente habéis asistido a un evento literario en Spa Rural Las Abiertas en San Bartolomé de las abiertas, ¿Qué os pareció

Queremos, antes que nada, agradecer a toda esa gente que se desplazó hasta allí para compartir un rato de locura con nosotras.

Nos trataron con mucho cariño y el ambiente fue muy ameno. Muy contentas con haber podido interactuar con tanta gente. Algunos nos conocían, otros no… Eso es lo bonito de esta profesión. Disfrutamos al máximo la experiencia y el contacto con los lectores.

¿Os ha gustado nuestra tierra? Os ha debido de gustar porque sabemos de buena tinta que vuestra próxima novela incluirá algo relacionado con Castilla la Mancha ¿no?

Dijimos que ambientaríamos una novela en un complejo rural, es cierto. ¿La próxima? No sabemos exactamente cuándo o cuál será, primero tenemos otras cosas que poner al día. Pero se irá viendo. Está claro que es un escenario perfecto para narrar un amor y las anécdotas de cualquiera de nuestras locas protagonistas.

Durante el evento literario pude percibir vuestro buen rollo, vuestras ganas, vuestra energía y se sentía en el ambiente la positividad que desprendéis, sois dos privilegiadas con una imaginación sin límites. La imaginación es algo tan fascinante que muchas veces cedemos y no nos dejamos llevar por ella para disfrutar, vosotras que sois unas artistas, ¿qué consejo daríais para que cada uno de nosotros fuésemos más felices dejando volar nuestra imaginación?

Léenos. Jajaja. Eso te diríamos.

Es cierto que la imaginación es especial. Soñar no tiene precio. Si somos privilegiadas o no, no lo sabemos. Pero sí hemos ido, desde el principio, persiguiendo un sueño y disfrutando de cada pequeño triunfo, incluso aprendiendo de lo malo.

La imaginación es soñar. Y sin sueños… La vida sería demasiado triste. Así que claro, a soltar la imaginación y, aunque sea en nuestra mente, volar.

¿Y hablando de imaginación, ya habéis tratado tantos temas en vuestras novelas que no sabemos por dónde saldrán las próximas, podéis desvelarnos algo?

Pues no creo que podamos desvelarte mucho cuando ni nosotras mismas no sabemos por dónde vamos a salir.

Como hablamos antes, donde la imaginación nos lleve. Hay tanto que contar… ¿Por qué planear? Dejemos libres las mentes y que nos hagan escribir lo que ellas quieran en cada momento.

Pero hay muchas ideas, muchos proyectos… Y muy poco tiempo, pero se harán poco a poco.

¿Qué es lo más raro que os ha pasado desde que comenzó toda esta frenética locura?

Quizás el uso del pseudónimo. A veces no sabe una cómo se llama en realidad. Vas al médico o al banco y te preguntan tu nombre y tú, tan tranquila, le dices el pseudónimo de escritora hasta que tu cerebro te dice: para, que ese no es… Es una situación extraña.

O estar en cualquier sitio y que alguien te reconozca. Tú piensas, pero si soy una desconocida… No sé, son momentos en los que te quedas en shock, pero una parte importante y divertida de todo esto.

¿Dónde os veis dentro de 10 años?

Nos vemos como ahora, con DOLCE Books, nuestra editorial. Eso ha sido lo mejor de todo este sueño, poder crearla y darle la oportunidad a tanta gente. Así que nos seguimos viendo como escritoras, como editoras y como lo que haga falta para nuestra empresa.

A lo mejor con un ritmo menos frenético de trabajo, o no… ¿quién sabe?

En este país, en otro, viviendo entre varios… Nada está claro, el tiempo lo dirá, pero con DOLCE, seguro.

¿Si pudieseis volver a vuestros inicios, habría algo que quisierais cambiar?

No, nada. El pasado es pasado, de él se aprende, pero no se vuelve a mirar atrás. Seguro que hemos fallado en cosas, pero estamos donde queremos y nos preocupamos por el presente, porque cada día DOLCE se supere más. No merece la pena pensar en los ¿y si…? De todas formas, las respuestas serían hipotéticas, ¿para qué perder el tiempo?

Mejor se sigue mejorando día a día e intentando que el mañana sea mejor que el presente. Nada más.

Muchas gracias por hacernos los días más amenos y sobre todo por ayudarnos en el largo camino de la maravillosa imaginación y por un momento dejarnos llevar y volar.

Después de esto, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Quienes nos conozcan, sabrán que no somos tan serias, pero es una entrevista escrita jajaja.

DOLCE tiene las puertas abiertas para escritores y lectores y nosotras nuestros privados para quien quiera. Así que un beso enorme para todos esos que nos apoyan día a día, nos aguantan tantas de nuestras locuras, se merecen el cielo, porque aguantarnos… Se las trae jajaja.

Que os adoramos y que DOLCE solo acaba de comenzar. Un abrazo.