Un vino con… Shari Sabin

Shari Sabien es Gerente y Propietaria de Academia Native en Talavera de la Reina

Shari vino a España, concretamente a Valladolid, después de acabar su carrera en Indiana University of Pennsylvania en 1986. Vivió y trabajó allí hasta llegar a Talavera en 1993. Casada y con dos hijos, Adrián e Isabel, abrió su primera Academia Native en 1994, es decir más de 23 años al servicio de los Talaveranos. Su canción favorita es ”I still haven´t found”, su película favorita es Indiana Jones, su lugar favorito en el mundo es Disneyworld en Florida, le vuelven loca los raviolis caseros, serás amiga suya si tienes en cuenta la amistad y no eres desleal, nunca saldría a la calle con mallas, su prenda favorita son unas buenas botas y su libro favorito es El clan del oso cavernario. Tuvimos el placer de compartir un vino con ella, sigue leyendo y conoce más a Shari Sabin, una “Americana con mucho arte” .

¿Qué tipo de vino prefieres? ¿Tinto o blanco?

Tinto, siempre. Tiene más cuerpo, es más sano y tiene menos azúcar. No me importa tomarlo solo, pero me encanta con un buen queso y siempre rodeada de amigos.

Cuéntanos, ¿cuantos años hace que resides en España?

Exactamente 32 años porque llegué como estudiante a Valladolid en el año 1985.

¿Cómo acaba una americana de Pittsburgh en Talavera?

Pues por mi marido, él estaba aquí viviendo, aunque es de Valladolid.

¿Qué es lo que más te sorprendió de nuestras costumbres?

En el 85-86 podrías estar con los amigos tomando algo las 24h al día. Recuerdo que llamé a mi madre para contárselo, que estaba un martes así… Por supuesto la diferencia de horarios, la gente sale tarde de sus trabajos, pero siempre aprovechan para sacar un rato de ocio. La vida en la calle…

¿Volverías a Estados Unidos?

Vuelvo siempre, pero nunca indefinidamente. Ya no tiene ningún sentido, mi vida y mi familia están aquí. Me encanta escaparme por algún tiempo, pero adoro el estilo de vida en España.

¿Como ves la situación actual de Talavera?

Lo veo muy mejorable, veo que nos quejamos mucho, pero luchamos poco. El país está pasando por una época mala, pero podemos salir de esta etapa. Hay que ser positivos, yo llegue a Talavera en el 1993 y ha cambiado muchísimo, para mejor, está preciosa, Talavera tiene mucho encanto, sus vinos y su cerámica son exquisitos. Parece que poco a poco nos estamos “Americanizando”, aunque no me gusta la palabra, por nuestro estilo de vida, pero hay que cambiar aún más para tener mejor calidad de vida.

¿Crees que en España se debería aprender más y mejor el inglés?

Se están esforzando para mejorar el nivel, pero queda mucho camino… Ahora gracias a la educación bilingüe los niños están más preparados.

¿España tiene un color especial?

¡Claro que sí! En España hay mucha vida, mucha alegría. ¡La vida está para pasarlo bien! Siempre hay algo que celebrar. Ahora en Estados Unidos hay muchos españoles populares y es un país que se tiene en cuenta.

¿Qué es lo que más te gusta de Talavera?

Su gente, me encanta el puente Romano y el Tajo, de hecho tengo la academia en esa zona. Lo que más me gusta es su potencial, el casco antiguo es precioso y esto es un lujo en la ciudad. También me fascina su punto geográfico, creo que es inmejorable.

¿Cuál es tu plato favorito americano?

Un buen chuletón, aunque un plato americano es difícil de definir… Las ensaladas, por ejemplo, son increíbles. Aunque el plato español no tiene nada que envidiar al americano. Y si, es cierto que se hacen los típicos de concursos de comida, jajaja

¿Y español?

¡La paella! Pero valenciana, no de marisco ni de pescado, la de carne de conejo y demás. ¡Riquísima! Y por supuesto el jamón ibérico de bellota, es maravilloso. En américa hay jamón, pero no es lo mismo, esto es otro nivel.

¿Si pudieses volver atrás en el tiempo, volverías a España?

Claro que sí, por supuesto. No me veo en otro lugar, llegué muy joven y llevo aquí toda mi vida, aunque hable con un acento muy marcado, eso no va a mejorar jajaja.

Cuéntanos algo que casi nadie sepa sobre ti

Mi abuela es italiana, por eso adoro también Italia y la comida italiana. Tengo un tronco de mulas, un enganche de mulas, ellas se llaman Amparo y Consuelo. Y también he de decir que soy rociera, adoro ir al rocío, me escapo siempre que puedo, es una manera de disfrutar con los amigos y del campo únicas en España, así que invito a todo el mundo a visitarlo si alguna vez no lo han hecho.