Triste realidad…

Diplomada en trabajo social, funcionaria de la JCCM en la unidad de dependencia de la Consejería de Bienestar social, madre y concejala en el ayuntamiento de Talavera, esta es la carta de presentación de Carmen Aceituno, una de esas políticas nacida de los movimientos sociales y con vocación de servicio sin apego al sillón que ahora ocupa.

Después de la última sentencia que dicta que el grupo municipal de Ciudadanos desaparece ya son cuatro los concejales no adscritos en el ayuntamiento de Talavera, ¿en qué les influye a Juan Pedro y a usted esta situación?

Creo que no va a influir gran cosa, ellos están con el Gobierno, si en algún momento quisiesen hacer uso de su situación de Concejales no adscritos en el Pleno, tan sólo sería necesario ponernos de acuerdo en quién va a presentar Mociones (sólo se pueden presentar dos mociones) y repartirnos el tiempo de intervención. En las comisiones informativas también está estipulada la representación en base al informe del Secretario del Ayuntamiento. Ellos ya no podrán estar en la Junta de Portavoces, nosotros tampoco estábamos.

En realidad esto no les influye porque ellos son ”de facto” miembros del grupo del PP, ¿o me equivoco?

Sí, así es, creo que han perdido el poder que pudiesen tener, ahora será lo que diga el PP

¿Cree que les ha merecido la pena?

Es una valoración que deberían hacer ellos. Según sus propias declaraciones lo han hecho para poder hacer algo más por su ciudad pero a las pruebas me remito, no veo grandes cambios que hayan podido conseguir.

Después de vivir estas situaciones, ¿cuánto de diferentes es trabajar Por Talavera a través de los movimientos sociales como lleva haciendo tantos años o hacerlo desde la oposición desde el consistorio?

Es muy diferente, cuando estás en movimientos sociales tienes mayor sensación de pertenencia al propio grupo porque trabajas con personas con tus mismas inquietudes e ideales, todas trabajan juntas por el bien común, generando iniciativas para favorecer el cambio de aquello que consideras se puede mejorar, pueden presentarse diferentes opiniones pero se llega al consenso porque la propia asociación o movimiento social tiene el mismo objetivo, generar cambios para mejorar la situación presente de una forma más altruista porque suele estar formada por personas voluntarias. Los movimientos sociales, que se precien, y a los que yo pertenezco (Asociación Aurelio de León, Fondo de Solidaridad de Talavera, REFAS, ATTAC) luchan contra la desigualdad social, trabajo digno y bien remunerado, derecho a la vivienda, protección del Medio Ambiente, sensibilización a la sociedad con los DERECHOS Y DEBERES que tenemos…..

Desde el Consistorio es diferente porque partiendo de que es más compleja la intervención, no prima el bien común, solo son declaración de intenciones, algo se hace pero muy poco. La unión de la oposición no es real, sólo en momentos muy concretos, está por encima el partido al que perteneces y las directrices que te marquen y el partido que gobierna tampoco intenta llegar a un consenso ni hace partícipe a la Corporación de la ruta a seguir porque TODA LA CORPORACION está ahí para la mejora de Talavera, SOMOS REPRESENTANTES de la ciudadanía, debemos ir en conjunto a conseguir lo que ella demanda, cada uno con su ideología puede ver un camino u otro pero NUNCA no hacer nada o lo MINIMO.

Gobernar es difícil porque estás en el punto de mira y siempre vas a recibir críticas, pero si tienes claro el objetivo del bien común, si están por encima los intereses generales de los particulares, incluidos los propios como persona o como partido, se pueden conseguir cosas y más a nivel local, tenemos ejemplos de otros municipios donde sí se obtienen resultados, QUERER ES PODER.

Entiendo que el trabajo que tienen ustedes es duro: un PP que gobierna sin rumbo, un PSOE cuya oposición es negar al PP sin argumentos, un C´s desaparecido y un Ganemos herido en su orgullo que no sabe nada más que hablar del Tajo, ¿no se siente impotente?

Sí, hay una gran impotencia y sobre todo decepción de ver lo que te rodea, si hubiese voluntad política se conseguirían cosas, pero como hacemos lo máximo que podemos estamos tranquilos, intentamos superar esos momentos difíciles y si conseguimos alguna pequeña cosa o toma de conciencia, compensa. También se ven las cosas diferentes desde dentro que desde fuera, muchas veces hay muchas opiniones gratuitas y, de alguna manera, todos somos cómplices y responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer.

El alcalde regido por la diputación, que es quien le paga, actúa en Talavera y David Gomez, delegado de la JCCM en Talavera, guarda su concejalía como un tesoro sin hacer nada por Talavera desde un cargo creado para todo lo contrario ¿Qué opina de las dobles representaciones en general y de estas en particular?

No entiendo la duplicidad de cargos porque si hay trabajo y contenido teniendo uno solo, ya es suficiente para llevarlo a cabo. Si nos limitamos a asistencia a reuniones, eventos y fotos pues puedes tener todos los que quieras por eso luego hay tanto asesor (aunque sí son necesarios algunos), porque son los que hacen el trabajo.

La auto actividad fotográfica en las redes de los principales cargos locales ¿Es relativamente proporcional a las mejoras para los ciudadanos? . A ustedes se les ve poco, ¿no le gustan o no cree que sirvan de nada?

Vivimos en un mundo de imágenes, si no estás en la prensa, Facebook… parece que no existes. Muchas personas se limitan a lo que ven en TV, prensa o redes sociales, si no te mueves en otros medios no sabes lo que está ocurriendo a tu alrededor por eso se da tanta importancia a las fotos, porque para la mayoría eso es lo que existe, esta es la realidad nos guste o no y la mayoría de los políticos tradicionales es lo que conocen, mantienen y no tienen intención de cambiar. Pero como dije antes, el resto de la ciudadanía somos cómplices y responsables de que esto sea así y siga así, si fuésemos más críticos y con más conciencia haríamos que esto cambiase.

No nos gustan mucho las fotos ni el protagonismo pero estamos comprobando que si quieres llegar a otras personas debes utilizar los medios audiovisuales, pero no nos pelearemos por estar en primera fila y salir en portada.

Hace poco Talavera vio con ilusión el nombramiento de Agustina García, una joven talavera criada en Patrocinio, como consejera de Fomento, ¿qué balance haría de su gestión?

Tita, como se le conoce familiarmente, lleva mucho tiempo en política, yo la he conocido en este mandato y no he tenido oportunidad de trabajar con ella, pero le doy un voto de confianza por lo poco que he podido ver.

Desde que comenzó lo primero que hizo fue pronunciarse sobre la situación del Tajo, algo que lleva mucho tiempo pendiente de resolver y en lo que han estado implicados desde los comienzos del trasvase los dos partidos PSOE y PP. Conoce la realidad de la ciudad porque ha estado en la Corporación.

Tiene conocimiento y experiencia para saber e intentar resolver, habrá que esperar resultados.

¿Cree que no puede hacer más de lo que hace o realmente hay margen de maniobra?

“El mundo de la política a escalas superiores JCCM creo que está dirigido sólo por unos pocos y con intereses muy partidistas.”Esto ponerlo en titulares

¿Es cierto eso de que las instituciones nos ignoran o es algo más?

Creo que es una lucha de poder y de egos. No sé qué intereses particulares ha habido y hay para que esta ciudad esté como está, se me escapa que pueda haber representantes políticos que sean capaces por su Partido, ideología o circunstancias personales permitir lo que está ocurriendo. Hasta ahora han estado gobernando PSOE y PP, son los responsables de la gestión política y de estar donde estamos con el consentimiento, apatía y falta de iniciativa para revelarse de la ciudadanía, que cada uno asuma su responsabilidad.

¿Qué conclusiones saca del pasado debate del estado del municipio?

Que es un puro trámite, hay que hacer este debate y se hace, hay que presentar propuestas y se hace pero no sirve para nada porque se ha demostrado que cada Grupo Municipal ha presentado sus propuestas políticamente correctas pero sin posibilidad de resultados porque el Grupo de Gobierno hará lo mismo que hizo el año anterior, lo mínimo.

La votación a las propuestas presentadas es un acto partidista sin interés por lo que se presenta ni el beneficio que suponga para Talavera, sólo votan dependiendo de quién lo presenta como así fue el resultado de las propuestas aprobadas. El PP sólo aprobó las suyas y una parte de las del Grupo GANEMOS, votó en contra de las nuestras (concejales no adscritos) y de las presentadas por el PSOE, siendo algunas iguales a las de GANEMOS, como el caso del Carril Bici y de la modificación del POM. El PSOE votó en contra de todas las presentadas por el PP. Nosotros votamos según considerábamos su viabilidad, independientemente de que Grupo lo presentase.

¿Cómo se explica que nuestras Propuestas presentadas de “Talavera 30” y la “Creación de una Concejalía de sostenibilidad y energía” se aprobasen en el 2016 por mayoría y que, al presentarlas este año de nuevo porque no habían sido desarrolladas, en esta ocasión se desestimasen?

Pero como siempre quien pierde, con esta toma de decisiones irresponsables, es la Ciudad de Talavera y sus habitantes.

El 11 del 11 una gran manifestación recorrerá Talavera, ¿irá?

Sí, iré porque para mí el objetivo final de la manifestación es poner de manifiesto el descontento que hay con lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, con lo que queremos conseguir, sin entrar en detalle de quiénes la convocan. A muchos de ellos que ahora reivindican nunca les he visto en las calles en otras manifestaciones cuando se pedía por la educación, la sanidad, techo y trabajo para todos, los desahucios, derechos laborales… pero estaré porque llevo muchos años manifestándome por todos estos derechos.

Veremos qué intereses hay detrás de todo esto, el tiempo nos pone a cada una en nuestro lugar. Pero que el pueblo se manifieste me parece bien.

¿Y qué me puede contar de xTalavera? ¿Se convertirán en partido político?

Por nuestra experiencia hemos podido comprobar que es necesario estar fuera y dentro de las Instituciones.

Fuera para reivindicar lo que queremos y dentro para gestionar y hacerlo posible.

Ya informamos en su día que habíamos decidido presentarnos de nuevo a las elecciones municipales, cómo y quiénes ya se irá viendo, pero hay que seguir en la lucha desde todos los ámbitos.

¿Qué espera de aquí a que acabe la legislatura?

Seguiremos intentando conocer desde primera línea lo que se hace en el Ayuntamiento, informando a la ciudadanía de ello y en medida de nuestra limitada oposición seguir trabajando con y para Talavera.