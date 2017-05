The Kelly Family – Esos Maravillosos Años

Este mes vuelvo a estas páginas con un caso similar a otro del que ya escribí hace ya unos meses y que podéis leer a través de la página web de la revista. Me refiero a Undrop, un grupo de música que pese a no ser los integrantes de Talavera, si tuvieron su residencia aquí durante un periodo de tiempo. Pues hablando el otro día con mi compañero de trabajo, gamonino orgulloso, me dijo que en su pueblo estuvieron viviendo durante un tiempo varios miembros de la familia musical “The Kelly Family”. Mi poca sabiduría musical no conocía tal grupo, por lo que rápidamente me interese e indague por la red de redes. Resulta que encontré muchísima información, de un grupo con una trayectoria que se remonta hasta nuestros días y que en parte, y pese a no ser oriundos de nuestros país, tienen mucho que ver con nuestra tierra. The Kelly Family son una banda de folk con toques de pop y rock que llevan en activo desde 1974. Durante toda su carrera han vendido más de 20 millones de discos y originalmente la banda estuvo formada por un grupo de nueve hermanos que nacieron según la familia se iba trasladando de lugar en lugar, concretamente en España, Alemania, Estados Unidos e Irlanda. Sus nombres eran Kathy, Johnny, Patricia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy, Maite y Angelo. De ellos, Johnny nació en nuestra ciudad y Patricia y Jimmy en Gamonal. Durante años, el grupo fue viajando en su casa rodante, un autobús de dos pisos, por toda Europa, y presentaban una imagen bohemia y campestre.

Su indumentaria era hippie, y se puede decir que su estilo de vida también, marcado por la sencillez. Los padres del grupo, Daniel Jerome Kelly y Joanne, abandonaron su país natal, Estados Unidos, con sus cuatro hijos de entonces (Danny, Caroline, Kathy y Paul), y se instalaron en Toledo, donde el padre abrió una tienda de antigüedades. Los padres se separaron, y tras la vuelta de Joanne a su país natal, Daniel se casó con Barbara, la que hasta entonces había sido la niñera de la familia, y con la que tuvo ocho hijos, siendo el mayor John y el pequeño Angelo. Los niños no fueron al colegio, pero recibían una educación adecuada en casa, ya que Daniel era profesor de matemáticas, latín y filosofía, además de hablar varios idiomas. Pero lo que realmente les influyó fueron las primeras clases musicales que tomaron, que fueron aquí, en Talavera de la Reina. En el año 1973, la familia se traslada a Pamplona, pero siempre les quedó un gran vínculo con nuestra ciudad, y sobre todo, con Gamonal, donde residieron. En 1974, los cuatro hijos mayores formaron una primera banda llamada “The Kelly kids”. Se hicieron tan conocidos, que llegaron a aparecer en Televisión Española. Patricia se unió al grupo a la temprana edad de cinco años, tras aprender a tocar la guitarra en dos semanas. ¡Y yo que no consigo dar ni un acorde! En 1976, se cambiaron el nombre al definitivo, y giraron por Italia, Alemania, Holanda e Irlanda. En 1977, llegó su primer éxito “Who´ll come with me”, llegando a ser número uno en Países Bajos y Bélgica. En 1986, los miembros más mayores, Caroline y Paul, dejaron la banda al llegar a adultos. La familia se instaló en 1989 en Amsterdam, donde compraron un barco que hizo las veces de casa flotante. Tras las muertes de los progenitores, el grupo cosechó sus mayores éxitos en la década de los 90.