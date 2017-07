Llega la revolución del maquillaje. Di adiós a los maquillajes artificiales y saturados de color, al ir “pintada como una puerta” o a los tonos estridentes y nada naturales. ¡Llega la tendencia “No Makeup”! ¿Y qué es el “No Makeup”? Pues sencillamente es el look natural, que muestra un rostro sencillo como si no fueras maquillada. ¡Súmate a la moda del maquillaje invisible! Lucir una piel radiante y luminosa, pero con un aspecto súper natural, es lo que está de moda cuando de looks de maquillaje se trata.

Piel radiante

En los últimos grandes desfiles, y ahora también en las alfombras rojas, tanto las modelos como las celebrities lucen looks de maquillaje súper naturales, parece que no tienen ni una gota de make-up. Pero ahí se encuentra el verdadero truco, y el gran desafío; aprender a maquillarse para parecer que no llevamos maquillaje. Para lucir una piel radiante, y que resalte los rasgos naturales del rostro.

Cómo hacerlo

Es necesario preparar la piel con una base que aporte un acabado natural. Si tienes ojeras, no te olvides del corrector. En segundo lugar, destaca tus pómulos con un blush o rubor en un color juvenil. La mejor opción son los tonos en la gama de los duraznos. En tercer y último lugar, resalta tu boca con un gloss y abre tu mirada con un toque de mascara en las pestañas. Con estos tips lograrás ese aspecto natural que hoy está tan de moda. Además, este look es súper fácil de lograr y puedes llevarlo de día o de noche, para ir a trabajar o incluso para una fiesta.