Te decimos cómo, qué y cuándo abonar – Alkimia Talavera

Saber cómo abonar las plantas y lo más importante, cuando hacerlo… es algo que no siempre tenemos claro. Todas las plantas consumen recursos del sustrato (nutrientes) para desarrollar su masa vegetal. Abonar es lógicamente una excelente opción para que nuestra planta crezca o florezca de forma sana, vigorosa y sin ninguna carencia. Pero abonar en exceso o hacerlo cuando no es necesario, puede dar como resultado una planta débil, poco desarrollada o incluso encaminada hacia una muerte prematura. El exceso de abono no solo puede quemar las raíces de nuestra planta, sino que puede bloquear la absorción de nutrientes. Desde Alkimia te vamos a ayudar a saber cuando, como y que abonos utilizar.

Qué abonos utilizar para el ciclo de crecimiento. En la etapa de crecimiento cuando nuestra planta gana altura y desarrolla su tallo principal y ramas, el nutriente que más consume y con diferencia es el Nitrógeno, seguido del Fósforo y del Potasio. Así que para la etapa de crecimiento debemos usar abonos ricos en estos elementos (NPK). Obviamente lo natural siempre es mejor, más sano. Por lo que sin duda recomendamos usar abonos naturales (BIO).

Qué abonos utilizar para el ciclo de floración. Durante la etapa de floración de nuestras plantas de Cannabis, los nutrientes que más se consumen son y con diferencia el Fósforo y el Potasio, imprescindibles para la formación y desarrollo de nuestros queridos cogollos. Estos dos macro-nutrientes son los responsables de que podamos obtener cogollos de buen tamaño, densos y pesados.

Cuando abonar las plantas de Marihuana. No existe una fecha concreta para abonar nuestras plantas, debemos observar como evolucionan y en consecuencia abonarlas cuando lo necesiten. Debemos diferenciar claramente los cultivos realizados en maceta (tanto en interior como en exterior) y los cultivos realizados en el propio suelo (tierra madre).Los cultivos que se realizan en macetas pueden variar mucho, ya que todo depende de la calidad de la tierra que estemos usando y de la cantidad. Si utilizamos macetas de 12 litros de capacidad o más y con tierra de calidad, no es necesario abonar hasta que nuestra planta tenga entre cuatro y cinco semanas de vida como mínimo. Luego debemos observar el color y el vigor de nuestra planta y así decidir.

Si el cultivo es en interior, si que es recomendable abonar un poco justo antes de pasar al ciclo de floración. En cultivos realizados en el propio suelo que están en contacto con una fuente prácticamente ilimitada de nutrientes (suponiendo que se trata de tierra de calidad), normalmente no será necesario utilizar ningún tipo de abono hasta la octava semana de crecimiento, o incluso más tarde. Cualquier consulta no dudes en acercarte a nuestra tienda Alkimia.