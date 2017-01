Saluda Jaime Ramos feliz 2017

LOVE significa amor y precisamente ese es el sentimiento con el que la Navidad inunda nuestras casas durante estos días. Por esta razón agradezco la oportunidad que desde esta revista me ofrecéis para hacer llegar a sus lectores mis mejores deseos de amor, unidad y solidaridad.

También quiero agradecer a todos su esfuerzo para hacer de Talavera una ciudad vital, abierta y comprometida. No me canso de decir que lo mejor que tiene Talavera son los talaveranos.

Ante nosotros tenemos un Año Nuevo 2017 en el que sortearemos las dificultades que se nos presenten y emplearemos todo nuestro espíritu emprendedor e incansable con unos valores muy arraigados y un afán compartido de construir una Talavera mejor.

Estoy seguro de que con esa unidad de acción que Talavera necesita y se merece, conseguiremos una ciudad de progreso y de prosperidad.

Somos una ciudad capaz de afrontar las dificultades, y por eso, continuaremos trabajando para hacer una ciudad mejor y con más oportunidades para todos

Mi compromiso para con los talaveranos es férreo para conseguir una Talavera de tolerancia y sensibilidad en la que todos son bien recibidos y que permanezca atenta a los que más necesitan nuestro apoyo, cariño y comprensión.

En definitiva, una Talavera con identidad propia, que defiende sus tradiciones y sus señas comunes como factor integrador. Sobre todo, sigo con la firme responsabilidad de velar por vuestros intereses y de seguir atento a vuestras necesidades, por eso, este alcalde os envía un saludo muy afectuoso, siente como propias vuestras ilusiones, y os desea una Navidad feliz y un Nuevo Año lleno de éxitos, logros y buenas noticias.