Sandra Sánchez, Campeona de Europa

La Reina Midas del karate mundial. Sandra Sánchez es nuestra karateca talaverana y una gran exponente de nuestro deporte local. Lo último que ha hecho es proclamarse Campeona de Europa en la localidad francesa de Montpellier. Revalidando el título one more time. Parece que no tiene techo. Yo creo que ya va dejando movimientos de propina en sus ejercicios de katas. Sandra, ha vivido dos años en Dubai. Además de sus numerosos títulos nacionales e internacionales fue la primera española karateca en la modalidad de katas que consiguió alzarse con el primer puesto de la Liga Mundial de Kárate. Por cierto, título que actualmente conserva. Una deportista que hay que ponderar más, destacar su labor y en este caso es irreprochable no admirarla. Oss, Sandra.