Resolvemos las preguntas más frecuentes en fisioterapia gracias a Cies Fisioterapia

Después de 14 años de experiencia en fisioterapia, Cies dará breves respuestas a las preguntas más frecuentes que formulan sus pacientes en consulta

¿Con qué frecuencia debo acudir al fisioterapeuta?

Dependerá del individuo y la patología, pero, generalizando, es conveniente recibir un tratamiento de fisioterapia una vez al mes ó dos meses, eliminando así las tensiones musculares que hayan aparecido y evitando que que deriven en patología. Y como dice el dicho…Más vale prevenir que curar. Por eso prevenir es importante.

¿Es normal que me duela más después del tratamiento?

Esta reacción del cuerpo asusta un poco, pero es algo habitual y lógico. Estimulamos el cuerpo, para que encuentre la manera de solucionar el problema. Y esto supone un esfuerzo, que deriva en sensación de “agujetas dolorosas”… sensación que desaparece en 48 horas, para dejar paso a la mejoría.

¿Por qué el dolor se me ha pasado al otro lado?

Porque tu cuerpo ha buscado la manera de compensar el trabajo que tu lado lesionado no podía realizar. Y así, si este desequilibrio ha perdurado en el tiempo, finalmente, el que era tu lado sano, ha acabado afectándose. Pero no te preocupes, cuando se reequilibra el sistema de nuevo, el dolor compensatorio desaparece.

¿Me pongo frío o calor?

En las primeras 48 horas (proceso agudo) de inflamación o dolor en esguinces, tendinitis, contusiones, etc…es recomendable aplicar frío. Pasado ese tiempo, la inflamación se “endurece” y es mejor poner calor para que se reabsorba. En cualquier caso, si dudas, mejor no apliques nada y consúltanos. Estaremos encantados de atenderte.