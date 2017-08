Resiliencia frente a Diversidad

Ser Resiliente

Ser “resiliente” o lo que es lo mismo, tener la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite e inclusive sobreponerse a ellas, no es tarea fácil, pero tampoco imposible de realizar. Por suerte o por desgracia, en la vida nos surgen acontecimientos que nos llevan al límite de nuestras posibilidades, directamente nos tumban. Esto es así porque nadie puede elegir lo que viene dado de fuera, nadie elige las cartas para jugar una partida, por eso la maestría se demuestra jugando las cartas que tienes en tus manos. Ser resiliente es ser como un junco cuando el aire que sopla con fuerza le tumba pero no le parte y se levanta. En el caso de muchas personas, esta virtud les ha proporcionado una vida nueva. La resiliencia no es una cualidad innata, si bien es verdad que algunos nacen con mayor disposición genética, por suerte es una cualidad que todos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida.

Ayuda Extra

Lo normal es que esta habilidad vaya asociada a otras que la nutren y potencian. Por eso es importante que seas consciente de quien eres, cuáles son tus fortalezas o limitaciones y que destrezas te vendrían bien adquirir. Las personas resilientes tienen la autoestima alta, confían en sus capacidades, miran más allá del problema, relativizan los hechos, ven el lado positivo de las cosas, son optimistas y se enfocan en las alternativas, encuentran su “para qué”.

Aprender siendo niñ@

Sobreproteger a los niñ@s no es recomendable. Haber pasado por dificultades en la vida nos lleva en ocasiones a pensar que si el niño se enfrenta a algo que le sobrepasa es malo para él y, como le hace sufrir, buscamos la forma de evitárselo. A pesar de la buena intención, nos centramos más en enseñarle a no caer, en lugar de enseñarle a levantarse. El niño debe completar su aprendizaje cayendo y levantándose, aprendiendo de sus propios errores, del mismo modo que aprende a andar.

Te mostramos cuatro vidas increíbles

STEPHEN HAWKING

Hawking está paralizado de pies a cabeza, debido a una enfermedad degenerativa, además no puede comunicarse con su propia voz. Tan sólo puede mover los dedos de una mano. Sin embargo, es uno de los científicos más reconocidos del mundo.

NELSON MANDELA

Pastor de ovejas de niño, fue el primer miembro de su familia en asistir a la escuela, conquistó el premio Nobel de la Paz y llegó a convertirse en presidente de su país, tras haber sido condenado a cadena perpetua y trabajos forzados por defender la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. Durante 25 años fue el preso político más conocido del mundo.

NURIA DEL SAZ

Periodista y presentadora en Canal Sur y escritora. Su discapacidad (ceguera) no le ha impedido desarrollar una magistral carrera, ser la primera presentadora invidente del mundo y escribir libros de poemas. “Con los años cada vez tengo más claro que la discapacidad está en la mente de quienes te juzgan por tus capacidades” – declara Nuria.

IRENE VILLA

Periodista, escritora y psicóloga. Cuando solo tenía doce años sufre, junto a su madre, un atentado de ETA que le priva de sus dos piernas y tres dedos de una mano. “Tu vida es hacia donde tú la enfocas, si la quieres poner en el dolor, en la rabia, en lo que has perdido pues tu vida será muy dramática, pero si pones el foco en lo que quieres conseguir, en tus metas, en las cosas positivas… al final piensas, ‘pero si aquí no ha pasado nada” – afirma Irene