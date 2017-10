Preguntas más frecuentes globales en fisioterapia by Cies Fisioterapia

Cies nos sigue dando breves respuestas a las preguntas más frecuentes que formulan sus pacientes en consulta.

Si me duele aquí, ¿por qué me tocas en otro sitio?

En ocasiones, la causa del dolor no está en la zona del cuerpo que da la señal de alarma. Nuestro cuerpo está absolutamente conectado: sus articulaciones, músculos, tendones, vasos sanguíneos…Todo está en comunicación directa. Esto hace que la tensión, inflamación o espasmo de un punto, tenga repercusión sobre otro.

Esta contractura… ¿Se me va a quitar algún día?

Las contracturas no duran toda la vida, no temas. Pero es cierto que nuestro cuerpo tiende a sobrecargar siempre la misma zona, por los gestos que desempeñamos a diario y, además, por nuestra postura. Nuestro patrón postural hace que algunos músculos sean más predisponentes que otros.

“Yo ya no sé si este dolor es psicológico…”

Buena reflexión plantear una conexión entre mente y cuerpo. Aunque en realidad es lo mismo. Somos psique y somos físico. El dolor es una representación cerebral de un estímulo físico. Esto quiere decir que es importante tratar el daño del tejido, pero también trabajar sobre el cómo interpretamos ese dolor.

¿Qué hago para que este dolor no me vuelva a aparecer?

Fácil! Comprométete con tu cuerpo!! Come sano y bebe agua (las células de nuestro cuerpo necesitan estar hidratadas para funcionar). Evita el sedentarismo y mejora tu flexibilidad y tu postura. Por último, se optimista en la vida (las hormonas que se segregan con una actitud positiva minimizan el dolor).