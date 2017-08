Paco Cubelos, hombre récord de Talavera

Hablamos con Paco Cubelos, reciente Campeón de Europa en K4 1.000m y bronce en el K2 1.000m en el Campeonato de Europa de piragüismo celebrado en Plovdiv (Bulgaria).

Lo primero Paco, queremos darte la enhorabuena por los recientes resultados obtenidos. ¿Cuéntanos, ya sabias que los ibas a obtener?

¡Gracias! Bueno sabíamos que teníamos un K2 de mucho nivel después de haber ganado las dos copas del mundo, y sabía que teníamos posibilidades de ello. Realmente hasta que no llegas a meta no sabes donde estas, con respecto a los demás rivales, creo que nos encontramos muy fuertes y así lo demostramos. Estamos muy satisfechos del bronce en K2. En K4 la verdad es que era la primera vez que competíamos juntos, llevábamos muy pocas sesiones entrenando juntos los cuatro, el primer día no fue todo lo bien que esperábamos, pero en cada sesión avanzábamos a pasos agigantados, el día de la final salió la carrera tal y como esperábamos, una carrera perfecta o casi perfecta y pudimos hacernos con el oro.

¿Que pasó este día?

Fue un fin de semana muy emocionante, ha sido quizá mi mejor actuación en un mismo campeonato obteniendo 2 medallas, casi nunca había competido en dos pruebas en un mismo campeonato, haberlo hecho y ganar dos medallas ha sido muy importante para mí. Hubo muchos cambios, al principio teníamos mucho calor, en la final de K2 la pista era bastante lenta porque el viento nos cambió, el día de la final de K4 bajó como 15 grados la temperatura, empezó a llover a cantaros, pero bueno, nos adaptamos bien a cada carrera.

¿Qué se siente al estar en lo más alto?

Satisfacción, porque el trabajo empieza a dar sus frutos, ya son muchas temporadas entrenando al más alto nivel. Después del año pasado, que no fue mi mejor año, no pude clasificarme para Río, mi operación y demás…Volver este año y tener los mejores resultados de mi carrera deportiva hasta ahora, pues es un punto de inflexión muy importante para mí y de motivación de cara a seguir con las próximas carreras.

¿Qué tal la recuperación de tu operación?

Genial, me operé después de mi entrevista con vosotros en el número de septiembre de 2016. Ha ido todo sobre ruedas gracias a también a mi fisio Jesús Bonilla, hemos ido tranquilos para no sobrecargar demasiado y volver con la mayor fuerza posible y creo que así se ha visto. Estoy totalmente recuperado, todo el mundo me dice que si me han puesto los brazos de “Terminator” jajaja, los brazos siguen siendo los mismos pero en mejores condiciones, sigo siendo el mismo, no es que este año haya entrenado más o menos, simplemente hemos tenido buenos resultados y el no tener condiciones que te resten como el año pasado pues hace mucho, a partir de esto hay que seguir sumando y si es acompañado de medallas pues mejor.

¿Y ahora que…?

El objetivo de la temporada es el mundial a finales de agosto en la República Checa y es para eso para que lo que estamos entrenando al 100%, antes de esto tenemos un control selectivo aquí en España que será 10 y 11 de agosto, tenemos que ganarlo para poder representar a España en ese Campeonato del Mundo.

¿Ya se comenta lo que anunciamos en el especial de septiembre del año pasado, Objetivo Japón… como va este tema?

Al final nuestro deporte se basa casi en su totalidad en los Juegos Olímpicos, pero yo prefiero ir marcándome objetivos más a corto plazo. No quiero ver de momento más allá del 27 de agosto, que es cuando finaliza el Campeonato del Mundo, que es igual de importante que unos Juegos, pero no tan mediáticos. Después habrá que descansar y tomarse unas buenas vacaciones y reponer fuerzas para la siguiente temporada, evidentemente con el mismo objetivo.

Este fin de semana os hemos visto desde el club Talavera Talak movilizaros por la situación del Río Tajo, ¿qué ocurre realmente?

Creo que la gente de Talavera se va concienciando de que tenemos un río que se nos muere y que hay que hacer algo, manifestarse y alzar la voz para que nos escuchen. Hay que hacer más acciones como la del fin de semana del pasado 22 de julio en la que yo no pude estar, pero estuvieron mis hermanos, miembros del club, varias plataformas ciudadanas, partidos políticos y gente de Talavera en general. Aprovecho desde aquí para hacer un llamamiento a la gente para que arrimemos todos un poco el hombro y luchemos por lo nuestro, porque es muy interesante, en cuanto al río todos conocemos su estado, aunque no lo hayan vivido desde dentro como podemos hacerlo nosotros los piragüistas, lo único que podemos decir es que si la gente quiere conocer el estado real del tajo les invitamos a que se pasen por el río y lo vean ellos mismos. El río no es lo que era pero este problema existe desde hace mucho…Ahora en verano es peor porque no hay paso de agua y se estanca más de lo habitual, al no tener corriente por la escasez de agua se crea nueva vegetación y maleza, todo eso se va acumulando y se le sumas encima los restos de botellón de cristales, de plásticos, esto deja una estampa desoladora.

¿Sabes que este mes en portada tenemos a las chicas del Talak, que te parecen sus resultados?

¡Muy buenos! En el caso de Sara, Elena y Beatriz tuvieron unos años de parón, pero ahora tienen un equipo fuerte de chicas en el Talak y eso es muy interesante, tenemos además a Oceane que es una chica francesa que está viviendo en Talavera fichada por nuestro club, tienen un grupo muy bueno, poco a poco van teniendo muy buenos resultados, el año pasado hicieron un campeonato de España estupendo estando en las finales y este año han conseguido hacerse con una medalla y creo que de aquí a un futuro próximo van a seguir trayendo más medallas para Talavera y esperamos que también atraigan a otras chicas a la práctica del piragüismo.

Desde LOVE Talavera queremos agradecerte que siempre nos recibas con los brazos abiertas y te deseamos todo lo mejor para las próximas citas.