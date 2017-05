Llega el color a tu mirada y labios

Con la llegada del buen tiempo vienen los cambios que afectan a nuestra vida y estado de ánimo, por eso vuelven los colores más claros y atrevidos. Resurgen los pasteles, rojos intensos, corales y otros propios de esta época primaveral y veraniega. Algo parecido ocurre con el maquillaje, dejando relucir tonos más alegres y vivos. La tendencia “no makeup” sigue en auge, no significa dejar la piel desnuda, si no utilizar básicamente un corrector para cubrir imperfecciones, ojeras, granos, marcas, etc.

Para el día los look serán más nude y por la noche más marcados y atrevidos, sobre todo los ojos con toda la coloración que viene nueva. Estas novedades para los ojos son los tonos metalizados como el azul o tonos neón que será el color más de moda en sombras o delineados. Otra novedad es utilizar los delineadores en tonos blancos o beige en el interior de la línea agua para iluminar la mirada.

También estos delineadores los utilizábamos en la adolescencia por encima de las líneas negras para conseguir agrandar más la mirada y dar más puntos de luz. ¿Os acordáis? Las pestañas serán siempre bien marcadas, pues es clave para una mirada penetrante. Las cejas naturales sin definir como esta temporada anterior. Para destacar los labios se usan los rojos rosados o naranjas, los corales, los Cherry, los sweet Apple… Que son tonos saludables que más favorecen a cualquier mujer. Como novedad los labios centelleantes con brillantina por la noche para las más atrevidas.