León Martínez – Esos maravillosos años

Da mucha pena cuando dejas de hacer algo que llevas practicando un tiempo y que te apasiona. En mi caso, el hecho de escribir sobre música, y más si es de mi ciudad, me encanta, pero soy de los que considero que cuando algo tiene que acabarse en mejor darle una muerte digna que extenderlo hasta la extenuación. Llevo ocho años, día tras día, investigando y empapándome de la música local. Y mi más humilde pretensión es volcar todo eso en algo que perdure, algo que quede para el siguiente que quiera coger el testigo el día de mañana, por lo que tras este artículo me pondré a recopilar todo mis archivos personales y no tan personales, para darle un formato físico (un libro, lo más probable) y que todos aquellos a los que he entrevistado o he compartido una cerveza, y que tengan que ver con el mundo de la música en Talavera, salgan de algún modo. Así que desaparezco, pero solo por un tiempo.

Pero quiero aprovechar estas últimas líneas para hablar sobre un último protagonista, que además supone un reto para mí, porque su estilo de música en nada tiene que ver con mis gustos musicales, y por eso creo que es una buena manera de acabar este proyecto, con objetividad y parcialidad, como siempre he querido que sea en todo lo que he hecho.

‘Con solo 10 años comenzó a tocar la guitarra y con 12 formó su primer grupo’

León Martínez es un músico talaverano con muchos años de trayectoria a sus espaldas pese a su juventud, y es que con tan solo 10 años tomó como regalo una guitarra y comenzó a rasgar las cuerdas dando sus primeros acordes. Más tarde, formó su primer grupo con 12 años, llamado Duende Azul junto con el músico local Rodrigo Muñoz, con el cual comenzó a tomárselo cada vez más en serio y aprendió lo que es tocar en un conjunto. Practicaban un pop-rock en la onda de El Canto del Loco. Recuerdo verles en uno de sus primeros conciertos, en la sala Koyote allá por el año 2005.

Este grupo no duró mucho y rápidamente León formaría la banda Sin Límites, junto con sus amigos Javi Guerra, Chuchi y José, con el cual si tuvo una duración más amplia, hasta cuatro años, y un recorrido que les llevó a tocar por varias salas de Talavera y alrededores, siendo uno de sus mayores hitos el clasificarse para el concurso de la sala Caracol de Madrid. Este grupo grabó una primera y única maqueta en el año 2008 llamada “Pasado”.

En 2012, Sin Límites entra en un parón indefinido y León continúa su carrera en solitario y forma un dúo junto con su chica, Mar Santos. Comienzan cantando versiones de temas pop y algunas canciones propias. Este momento supone para León un punto y aparte, ya que se centra en la música que verdaderamente le corre por las venas, el flamenco, y a ello se dedica en cuerpo y alma.

Tanto es así que este año ha visto la luz su primer disco llamado “Tu Rinconcito”, el cual contiene cinco temas interpretados y compuestos por él mismo, con temática que va desde el amor a su madre o la pasión por la Semana Santa. Y como es de recibo, lo presentará a lo grande, no solo en su ciudad sino en otras localidades.

Sin embargo no se encuentra solo en esta aventura, sino que tiene a su amigo Iván Carretero al cajón, lo que hace que León refuerce aún más su energía y arte encima del escenario. Flamenco en estado puro.