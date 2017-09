La vuelta a la rutina en mascotas

Tras las vacaciones de verano la vuelta a la rutina puede no sentar bien a la mascota

Las vacaciones representan un cambio en la rutina de los animales y, al igual que ocurre con muchas personas, el regreso a casa, no les sienta a todos por igual. La vuelta a la normalidad puede resultar también muy dura para los perros pues es complicado explicarles las diferencias entre tiempo de vacaciones y tiempo de trabajo u obligaciones. Para nosotros, supone el regreso al trabajo pero, para el perro, la vuelta a la normalidad, se convierte en vuelta al salón y a pasar muchas horas solo en casa.

Probablemente durante estos pasados días de excesos, las buenas costumbres se hayan relajado un poco (o un mucho): No hay obligaciones, disponemos de mucho tiempo libre, no estamos tan pendientes de planificar las jornadas y no nos preocupamos de la alimentación; Se relajan las normas de convivencia y nuestro perro se toma ciertas libertades que en casa no están permitidas (hace más o menos caso, pide comida de la mesa…). Como al fin y al cabo son vacaciones, también nosotros nos relajamos un poco y le damos poca importancia. Sin embargo, nuestra falta de coherencia, puede suponer un problema al regreso a la rutina, porque a nuestro perro le hemos permitido crear nuevos hábitos (algunos inadecuados) y puede costar recuperar las buenas costumbres.

Por eso, si nos hemos relajado, es hora de ponernos manos a la obra y, unos días antes de volver a la normalidad, hay que introducir algunos pequeños cambios para que la transición sea lo más llevadera posible: Retomar los paseos habituales, alimentar al animal de forma regular y volver a tomarse en serio la buena educación canina. Todo ello de forma gradual ya que, de este modo, conseguiremos que el retorno a la normalidad sea más fácil para todos. En ocasiones, tras haber disfrutado tanto tiempo de la compañía de su familia humana, al perro le cuesta volver a acostumbrarse a la soledad y, en algunos casos, nos encontramos con animales que jamás habían dado problemas pero que, a la vuelta de las vacaciones, muestran conductas poco adecuadas como ladridos, mordisqueo de objetos o destrozos. El animal ha perdido la costumbre de quedarse solo en casa y nos pide ayuda de la manera que él sabe.

Fastidiarte la vida no entra dentro de los planes de tu perro. Lo que le pasa es que está desentrenado en el apartado de quedarse solo en casa y es una situación que puede llegar a asustarlo. Para evitar estas conductas asociadas a la mala gestión de la soledad, es conveniente mantener al perro ocupado con una estimulación adecuada: ejercicio físico adecuado, juguetes que le mantengan activo (por ejemplo, los que esconden comida), etc. Lo normal es que, al cabo de pocos días, vuelva a comportarse como siempre. Los perros, como las personas, también necesitan su tiempo de habituación pero, si el persiste durante demasiado tiempo en estos comportamientos, es recomendable consultar con el veterinario, puesto que quizá se trate de algo más: De un síntoma de depresión tras las vacaciones.