La muda de los gatos en primavera

Te ayudamos con unos consejos para que no afecte este problema a tu vida diaria

Las personas que viven con gatos empiezan a notar que sus abrigos tienen una capa adicional de pelo, más de lo que suele ocurrir en otros períodos. El motivo: llega la primavera. Con las alteraciones de temperatura, el gato también experimenta distintos cambios. Una humedad de entre el 30 y 70% y una temperatura de 18 a 30 grados suele ser el estado ideal del gato, pero cuando existen fuertes modificaciones de temperatura, hay órganos del cuerpo del gato que reaccionan de una manera distinta.

La naturaleza es sabia, por lo que lo primero de lo que prescinde el gato es de lo que menos utilidad le proporciona: la piel y el pelo. En otoño también se hace evidente una pérdida de pelo del gato importante, pero desde los primeros meses de primavera hasta verano aún se acentúa más. La mitad de pelo que perderá en todo el año lo pierde en estos meses; la otra mitad lo va perdiendo lentamente en el resto del año. Como la luz también influye en la caída del pelo, los gatos domésticos suelen perder menos cabello que los gatos silvestres. Este tipo de caída de pelo es normal, y se conoce como muda.

Como muchos otros animales mudan la piel u otros órganos, el gato lo hace con el pelo. Si se considera que la pérdida de pelo es excesiva, se debe consultar con el veterinario, puesto que la caída exagerada de pelo suele ir vinculada a muchos problemas: estrés, alimentación, enfermedades, etc. Si simplemente aumenta la caída en primavera, lo único que se puede hacer es tener cuidado y ayudar a esta muda con cepillado, buena alimentación, etc. Para que esto no nos suponga un problema, te dejamos cuatro consejos de ayuda:

1. Alimentación adecuada para el gato: un buen alimento para gato debe cumplir con todas sus necesidades, y el cuidado del pelo es una de ellas. Lo ideal es que la alimentación de tu gato tenga proteína de origen animal como primer ingrediente.

2. Cepillado: muy importante y especialmente para los gatos de pelo largo. Lo óptimo es realizar un cepillado diario con los peines especiales para gatos, y cepillar en el sentido del pelo y a contrapelo. El cepillado del gato retira los pelos muertos, evita que el gato ingiera bolas de pelo y deja espacio para que crezca el pelo nuevo. Además es un buen momento de conexión entre tú y tu gato.

3. Suplementos contra la caída de pelo: si tu gato sufre de fuertes caídas, se pueden reducir con suplementos creados especialmente para ello. Suelen tener omega 3 y omega 6 y los venden tanto en tiendas de mascotas como en veterinarios. El aceite de pescado también es útil para evitar la pérdida del pelo.

4. Rodillos para la ropa y aspiradora: si bien esto no evitará la caída del pelo, si hará que se eliminen las alfombras naturales que se crean con él. Es aconsejable que tengas un rodillo a mano antes de salir de casa, y que aspires de vez en cuando la cantidad de mechones que tu gato va dejando por casa.