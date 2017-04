La ilusión como motor de vida para tus sueños – Allegro Coach

Esperanza con o sin fundamento real

Una de las definiciones que nos da la RAE sobre la palabra ilusión es la “Esperanza, con o sin fundamento real, de lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva” y efectivamente a cualquiera de nosotros nos gustaría, ¿por qué no? Tener a nuestra disposición en más de una ocasión, una buena dosis extra de este estupendo y potenciador estímulo. Pensemos por un momento, cuando nuestra vida no se presenta precisamente como un camino de rosas, sino más bien como una carrera de duros obstáculos, donde incluso algunos se encadenan a nosotros y nos hacen más complicado el avanzar… ¿Dónde queda la ilusión?…¿Y si yo te dijera hoy que está al alcance de tus manos?

Fantasía vs imaginación

Afirma el doctor “Mario Alonso Puig” que en la vida tenemos dos opciones: la de “imaginar”,es decir, crear una nueva realidad que nos permita seguir afrontando y disfrutando la vida, o la de “fantasear”, o lo que es lo mismo, evadirse de la realidad. Sin lugar a dudas yo apuesto por la primera, la de imaginar, porque además de estar a nuestro alcance, nos permite fabricar nuevas ilusiones que nos ayuden a levantarnos, cada día, con ganas de comernos el mundo.

No la busques fuera si no dentro

Los recursos que necesitamos para salvar con éxito los obstáculos, no los vamos a encontrar fuera de nosotros, sino dentro. Haz la prueba: Cierra los ojos… Respira profunda y lentamente mientras buscas en tu interior qué te ilusiona hoy… Utilízalo como palanca emocional… Esta ilusión, que se alimenta de anhelo, esperanza, deseo, ánimo, confianza, fe y seguridad, va a ser la que tire de ti a la hora de enfrentarte a los obstáculos.

Recuerda que el tiempo es vida

No todo el mundo tiene la oportunidad de estar a tiempo, si tú lo estás ¡aprovéchalo! Es cierto que el pasado nos condiciona, pero NO nos determina. Recuerda siempre que el tiempo es “vida”, no lo malgastes lamentándote en cosas innecesarias, ¡piénsalo por un momento!

Francis Scott Fitzgerald 1896

Este novelista americano nacido en Minnesota (escritor de ‘El gran Gatsby’, entre otros libros de gran reconocimiento) ya nos enseñó que la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar, y para ello necesitamos ilusionarnos.

Recompensa y Beneficio

Vivir con ilusión es un reto y un desafío, porque la vida nos invita a perseguir los sueños que cada uno tiene. Y para conseguir nuestros sueños tenemos que hacerlos específicos, medibles, alcanzables y retadores, es decir, aterrizarlos y transformarlos en objetivos y metas.Tener la mirada puesta en la recompensa de nuestro esfuerzo nos ayudará a recorrer este camino, no lo dudes.

La vida es ilusión

Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Cree en ti y en tus posibilidades, anhela aquello que te hace verdaderamente feliz, ten fe porque las respuestas nunca las sabrás de antemano y mucha, mucha paciencia, porque todo llega en esta vida. Por último, ten la seguridad de que vas a disfrutar mucho en el camino. ¡La vida es ilusión!