Es hora de cuestionarnos los hábitos de alimentación

Llega la ‘Operación Bikini’ y son muchas las personas que deciden ponerse a dieta. Pero… ¿comemos de manera saludable? La Nutricionista y Dietista Marta Milla nos da las claves para no preocuparnos más.

De cara al verano, el calor, el buen tiempo, cuando comenzamos a quitarnos ropa de encima, son muchas las personas que deciden “ponerse a dieta” para mejorar sobre todo el aspecto físico. Cada año, nos encontramos con las mismas frases “quiero quitarme unos kilos de encima”, “así no puedo ir a la playa”, “no puedo ponerme esta ropa”, etc, etc. Pero, realmente, ¿nos hemos planteado alguna vez si comemos de manera saludable para mantenernos en nuestro peso durante todo el año? , ¿Y nuestros hábitos de actividad física?

En el descontrol de cada día, es habitual que las personas no dediquen tiempo a su alimentación y esto es un gran error que se debe corregir. La alimentación, es el medio para obtener la energía y los nutrientes que necesitamos para vivir, y es algo tan importante que no se debe descuidar. No dedicamos tiempo a comprar con “conciencia”, preparar y cocinar nuestros alimentos, comer con tiempo y tranquilidad y sobre todo comer de manera saludable.

Nuestro estilo de vida actual, se asocia en muchas personas al consumo de alimentos procesados, con grandes cantidades de grasa, azúcar y sal, alimentos preparados industrialmente que en teoría nos “facilitan” la elaboración de las comidas diarias, “pseudoalimentos”, de los que no nos planteamos ni siquiera su composición.

Si elegimos alimentos de temporada, si tenemos nuestra nevera repleta de hortalizas y verduras, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales, carnes, pescados y huevos en su forma natural…Si dedicamos tiempo a la cocina, controlamos cantidades y dejamos un hueco para el ejercicio físico… No tendremos que preocuparnos nunca más de la temida operación “bikini”.

Porque, con una correcta alimentación, no sólo no tendremos que preocuparnos por la ganancia de peso, sino mantendremos alejadas las enfermedades más prevalentes de nuestro tiempo, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer…Todas ellas, relacionadas directa o indirectamente con nuestros hábitos de actividad física y de alimentación.

