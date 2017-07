Hablamos con Santi Serrano

Hablamos con el Concejal de Tecnologías y Comunicación del Partido Popular, Santiago Serrano. Abordamos varios temas de actualidad que preocupan a la sociedad talaverana.

Vamos a comenzar Santi por algo que ahora mismo está dando mucho de que hablar, ¿cuéntanos que es lo que pasa realmente con la avioneta?

La avioneta lleva donde está desde hace más de 50 años, se hizo una remodelación porque ya había un cierto peligro de seguridad por el estado en el que se encontraba la avioneta y se volvió a colocar exactamente en el mismo sitio, se desplazó algún metro por el hecho de tener más estabilidad al colocarla y nuestra sorpresa fue cuando nos llegó una sanción de la Consejería de Agricultura diciendo que nos multaban con 600€ y que además nos exigían mover la avioneta donde se encontraba anteriormente, es decir, desplazarla dos metros. Nosotros no encontramos explicación ante este hecho. Todo el mundo ha quedado conforme con la remodelación, yo creo que es un símbolo de Talavera. Hemos recurrido el procedimiento porque no tiene ningún sentido, ya había un permiso tácito pues ya estaba ahí con anterioridad.

Otra cosa de la que no se para de hablar los últimos días, es el AVE. ¿Que puedes decir a los Talaveranos sobre este tema?

Se ha despejado una duda muy importante en los últimos tiempos, corremos un riesgo de quedarnos un poco en mitad de la nada. El ministro en su visita nos aclaró que Talavera contará con AVE, lo cual ya es un avance muy importante, lo que también se despejó es como se iba a hacer esa conexión con Madrid. El Ministerio ha apostado en hacerla por Talavera, por dos razones, la primera porque la conexión con Toledo genera una sinergia muy importante al ser la capital de Castilla la Mancha, y sobre todo, a nivel de atracción turística nos puede venir muy bien a Talavera. La segunda razón era que suponía un ahorro de 110 mill. de euros, al final estamos hablando de dinero público y hay que tenerlo en cuenta.

Hace unas semanas, publicamos la noticia de que somos la 6 ciudad con más paro de España, ¿eres de los que lo ven de forma positiva o ves el duro momento por el que está pasando Talavera?

Lo veo con toda la crudeza del momento, es una situación muy complicada, el hecho de salir en ese ranking y en los primeros puestos es algo alarmante y por eso siempre se ha intentado que las administraciones pongan el foco en Talavera, no solo que nosotros como Ayuntamiento intentemos tirar del carro, sino hacer ese llamamiento de que somos de las ciudades del interior con más paro de España, no por ser nosotros, sino porque tenemos una situación verdaderamente alarmante.

Hemos realizado una entrevista a las chicas “bala” del Talak, y nos hablan sobre la mala situación del Tajo. ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento?

Nos hemos posicionado siempre en defensa del río, además esto en una situación política como la que tenemos nosotros no es fácil. El papel del Alcalde no ha tenido una postura cómoda, pero al final lo que hemos hecho es ver las cosas como son, sin negar la realidad, el Tajo es una cuestión de ciudad y que está por encima cualquier interés partidista. La única solución posible es una política nacional, al final el agua es un recurso de todos.

Hace unas semanas, desde diferentes partidos políticos nos llegaron unas imágenes del presupuesto destinado a diferentes medios de comunicación. Desde Love siempre defendemos la igualdad en todos sus ámbitos, y queda clara una desigualdad respecto a otros medios de menor trayectoria. ¿Porqué revistas gratuitas inferiores en copias, fans, calidades, trayectoria… manejan una el doble del presupuesto que LOVE y la otra el cuádruple? ¿Por qué se nos discrimina? ¿Es porque la propietaria de nuestra empresa es una mujer?

Este ranking saltó a la luz porque fue cuando se publicó el índice de trasparencia del Ayto. Esto está publicado en el portal de índice de trasparencia del Ayto. pero está publicado en el apartado de contratos menores por orden de expediente, es decir, que no es un ranking real, se corresponde un poco con la foto fija, es decir lo que estaba en ese momento en tramitación y contratación y de hecho hay medios que ni siquiera aparecen. En el tema de la publicidad institucional siempre ha habido polémica porque siempre se ha realizado de una forma muy discrecional pero no sólo nosotros, en esto que me muestras también aparece la publicidad de la Junta, yo creo que siempre hay que intentar primar la repercusión que tiene cada medio y en ese caso estoy totalmente de acuerdo contigo, al final lo que debemos hacer no es subvencionar un medio de comunicación, lo que hacemos es contratar una publicidad, porque a nosotros como administración nos interesa difundir. Esta partida en concreto he de decir que estaba viciada, cuando el Ayto. estaba gobernado por el Partido Socialista y era época de “vacas gordas”, no como lo que tenemos ahora, esa partida tradicionalmente se llamaba “el pesebre” porque cada medio de comunicación pedía lo que necesitaba en ese momento. Al final con este tema lo que hemos tenido es una función pública encubierta, había medios de comunicación que eran privados que a través de subvenciones públicas se mantenían y en el momento que esas subvenciones desaparecían el medio se venía abajo. Nosotros desde que entramos se ha llevado a cabo un recorte importante y os ha afectado a todos, el problema es que veníamos de una partida como decía antes, “viciada”. Nosotros estamos intentando ser los más justos posible en ese reparto.