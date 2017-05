Hablamos con el Dr. Vicario sobre Spinalia

Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Atiende a pacientes privados en su consulta de Clínica Marazuela.

Nuestra consulta es específica de la patología de columna, en ella hemos intentado hacer algo diferente, trabajamos exclusivamente con pacientes privados. Pretendemos hacer una consulta altamente resolutiva y de calidad. No disponemos de ningún tipo de limitación para poder tratar al paciente según la necesidad, sobretodo en el tiempo destinado a cada paciente. Al finalizar las consultas ofrecemos al paciente un dossier completo personalizado con su informe médico y documentos en los que detallamos el diagnostico. Pensamos que un paciente informado es un paciente que va a evolucionar mucho mejor, por supuesto en ese dossier encontrará las pautas del tratamiento recomendado.

El tipo de medicina que hacemos es una medicina tradicional basada en evidencia científica. Tenemos una doble vertiente desde la cirugía de columna como desde la rehabilitación y ofrecemos al paciente esa doble vertiente en cuanto al tratamiento. La creencia popular al respecto es que la patología más común es la hernia de disco, pero la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la patología de la columna curiosamente es una de las patologías que menos frecuentemente diagnosticamos. Preferimos hablar de discopatía degenerativa. La clave está en la individualización del tratamiento y el diagnostico, no todo el mundo necesita el mismo tratamiento ni el mismo tipo de terapias.

‘Tengo una larga y amplia experiencia en este tipo de técnicas’

El dolor lumbar es muy frecuente en la sociedad actual, de hecho, después de los procesos respiratorios agudos es la segunda causa más frecuente de baja laboral en nuestro país. Un número muy elevado de personas van a tener algún tipo de problema en la espalda a lo largo de su vida, se calcula que puede estar rozando el 80%. La inmensa mayoría de estos problemas van a resolverse con tratamientos estándar y en periodos cortos, los problemas empiezan cuando ese tipo de molestias empiezan a cronificarse, es decir , a durar más tiempo con episodios de repetición, a parte de la frecuencia de estos episodios de dolor, otro aspecto fundamental es la limitación que pudiera producir en la calidad de vida, en los casos más extremos se reduce drásticamente esta calidad de vida y en este margen de población es donde más podemos actuar los especialistas.

Afortunadamente no todos los pacientes requieren de tratamiento quirúrgico, en la actualidad tenemos un amplio abanico de técnicas quirúrgicas para todas las situaciones y personas, creo que el avance más importante que se ha producido en los últimos años es la introducción de las técnicas mínimamente invasivas, estas nos permiten hacer los mismos gestos quirúrgicos que hacíamos en la cirugía tradicional pero causando menos agresión al paciente, operamos a través de pequeñas incisiones. Esto reduce la tasa de complicaciones, el dolor posoperatorio, etc. Es habitual que participe en cursos prácticos internacionales para formar a cirujanos de otros lugares del mundo, otros compañeros me avisan para ir a operar a sus centros de otras ciudades y otros vienen a presenciar este tipo de cirugías para aprovechar la experiencia que ya tenemos en Spinalia, empecé con estas técnicas alrededor de hace 8 años cuando prácticamente eran novedad en el mundo.

Puedes visitar mi web: www.spinalia.com.

Para cualquier duda estaré encantado de atenderle en Clínica Marazuela.