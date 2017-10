Fernando Alarza – Triathlon de Alto Vuelo

Hemos tenido el placer de hablar con Fernando Alarza, triatleta talaverano y bronce en el Campeonato Mundial de Triatlón de 2016, que nos ha concedido una entrevista muy cercana.

Lo primero Fernando, desde Love queremos darte las gracias por ser este mes protagonista de nuestra portada, ya que sabemos que acabas de llegar disputar el “Superleague Triathlon” en Australia.

Para empezar Fernando, haz un balance de lo sucedido en esta última prueba en Australia.

¡Gracias a vosotros! Realmente fui y no llegué al 100%, ha sido una temporada bastante dura y larga. Éramos los 25 mejores triatletas del mundo compitiendo. La carrera salió mal, pero de cara al show y la televisión tendrá mucho éxito.

En Talavera todo el mundo te conoce, pero tu aventura comenzó en Los Alcores. ¿verdad?

Si, a los 3 años empecé en la escuela de natación del club y desde ahí estuve vinculado hasta los 17 años que fue cuando empecé a hacer triatlón. Mis inicios fueron allí, soy de Talavera, siempre tiraré hacia mi ciudad y estoy realmente orgulloso de haber pertenecido a ese club. En él fui evolucionado y no me dejaron de lado, facilitaban las cosas para poder entrenar allí, por lo que estoy muy agradecido ya que Los Alcores ha sido media vida mía.

¿Creíste alguna vez llegar donde estás hoy día?

¡No para nada! Inimaginable, cuando comencé en Los Alcores en natación era realmente malo jajaja, era muy malo, mis hermanos tenían mucho más nivel que yo, iban a campeonatos, pero yo ni conseguía clasificarme y quizá es un lastre que llevo en el triatlón. A mí me apasionaba el atletismo, agradezco que mi familia se moviera por el mundo de la natación porque ahora siento que fue muy importante. Recuerdo cuando veía las carreras y campeonatos del mundo ver a Javi Gómez Noya desde la valla. Mi sueño era competir con los mejores. Recuerdo que en 2008 yo le dije a mi novia “Ojalá estuviera yo ahí” y mira…

¿Es difícil tener una vida normal llevando tu ritmo?

Son 11 meses y medio del año dedicados a la competición, realmente me deja muy poco tiempo para hacer otras cosas. Entreno unas 4-7h diarias, el problema es que después de estas horas está el “entrenamiento invisible”, el descanso, las comidas, se intentan llevar lo mejor posible, ahora en octubre es cuando descansamos, así que me noto raro…

3 deportes en 1, dicen que el triatlón no es un deporte apto para cualquiera y hablan de la crudeza de sus pruebas. ¿Cómo te preparas tu para ello?

El triatlón empieza a ser apto para todo el mundo, ya existen varios formatos y distancias, se puede hacer por parejas, por relevos… Es más duro prepararse mentalmente, superar los malos momentos en el deporte de elite es lo más complicado, este año se bien de eso. En lo físico no tengo problemas, pero con el coco he tenido que lidiar muchas batallas. Cuando comienzas a tener buenos resultados la presión aumenta, hay que olvidarse de las expectativas que tenga la gente, más expectativas que tengo yo no las tiene nadie.

¿Crees que el triatlón es una moda pasajera?

Quiero pensar que no, es un deporte muy variado y nunca llegas al aburrimiento, a nivel profesional es duro, pero a nivel amateur o popular es muy divertido y dinámico con un puntito de superación.

¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?

El Campeonato Mundial Junior marcó un antes y un después, tenía 19 años y tomé la decisión de elegir el camino hacia el deporte profesional, quizá si no lo hubiese ganado no habría tomado esta decisión, gracias a él estoy donde estoy.

¿Cómo y dónde te ves de aquí a 10 años?

Con algún juego olímpico más, con algún diploma y alguna medalla… Tendré 36, posiblemente ya esté dando el paso a la media distancia de una forma muy seria pero no me desvincularé del triatlón.

¿Cuál es tu objetivo deportivo? ¿Crees que lo conseguirás?

Ser Campeón del Mundo, y si, creo que lo conseguiré, si no tuviese esa ambición me tomaría los años más tranquilos.

Estuviste en los Juegos Olímpicos Rio de Janeiro. ¿Qué se siente al representar deportivamente a todo un país?

¡Buah! ¡Brutal! Todo se torció, todo lo que no podía pasar, pasó, pero puedo decir orgulloso que es la carrera que más he disfrutado en mi vida. Había cerca de un millón y medio de personas animándonos, llegué a meta con una sonrisa, me sentía feliz porque cumplía un sueño y el puesto me daba igual.

¿Preparándote para Tokio 2020?

Para clasificarte para los juegos hay que disputar el Campeonato del Mundo, la clasificación comienza en el mes de mayo, así que intentaré llegar al 100% para asegurar los juegos olímpicos.

¿Cuéntanos, que tal te llevas con los que compiten junto ti en las diferentes pruebas, como Mola, Noya, los hermanos Brownlee? ¿Hay rivalidad?

La relación con Mario y con Javi es muy buena, viajamos juntos en los viajes con la federación, y hacemos vida juntos, comidas, cenas…y nos echamos nuestras buenas risas, salimos juntos a entrenar, somos rivales en competición, pero somos buenos compañeros de trabajo. Sin embargo, la relación con los hermanos Brownlee es distinta, somos cordiales. Pero en si, entre todos los que competimos en las Series Mundiales hay buen ambiente.

Sabemos que en breve te casas, ¡Enhorabuena! Imaginamos que tomarás de unos días de descanso para disfrutarlo con tu futura mujer Marta.

¡Si! Nuestro calendario está muy condicionado a estas cosas, y sabíamos que el momento era después de los juegos porque el año que viene estaré menos por casa de lo que he estado este año, ya llevamos 10 años juntos y ya toca.

Hace poco hemos visto pronunciarte por tu inconformidad acerca del presupuesto destinado en ferias y del inexistente presupuesto destinado a instalaciones deportivas. ¿Qué puedes decir sobre ello?

Está muy bien que en Talavera haya algo que celebrar, hay que tener presupuesto para todos. Pero conociendo la situación que vive la ciudad quizá se pueda ubicar el importe total en otras cosas que merezcan más la pena. Yo presenté mi disconformidad porque me hizo gracia lo de Las Nancys Rubias, creo que Mario Vaquerizo y Alaska ya cobraron su dinero en las ferias de mayo, así que porque repetir y dárselo al mismo, podrán destinarlo a una caseta infantil o a una caseta de una asociación. Sobre las instalaciones deportivas, al final yo hablo de lo que veo, pero también sé que en talavera hay problemas muchos más serios.

¿Que es lo que más te gusta de Talavera? ¿Y lo que menos?

He visitado muchas ciudades del mundo y es de mis ciudades favoritas, y no lo digo porque sea de aquí, es un privilegio para entrenar, esta todo cerca, hay muchas carreteras secundarias para poder ir en bici, mil y un sitios para correr, piscinas por desgracia las municipales cada vez van a peor, pero se puede solucionar. Lo peor es la situación de las instalaciones deportivas, una ciudad como Talavera se merece algo mejor, si fuésemos una ciudad que no se oye en el mundo del deporte lo entendería, pero Talavera es muy conocida a nivel deportivo.

¿Llevas una dieta especifica?

Por suerte no tengo la necesidad como otros triatletas, con lo que entreno es suficiente, se lo que hay que comer, pero puedo permitirme ciertas cosas y esto es muy bueno mentalmente porque si encima te privas de comer, mal vamos…

Después de todos esos viajes, entrenamientos imaginamos que habrá momentos en los que uno se plantea Si ese esfuerzo merece la pena, ¿qué crees?

Hace poco me pasó, viniendo de Jersey, estaba muy mal mentalmente. A raíz de las últimas caídas he tenido problemas de confianza en la bici y lo hablaba con mi novia Marta, que no sabía si merecía la pena, ella me dijo que había gente que pagaría lo que fuese por estar donde estoy yo y en ese momento veo lo afortunado que soy, así que salgo adelante no solo por mi sino por esa gente que desearía estar en mi lugar.

¿Crees que Talavera se llevará el galardón de Ciudad Europea del Deporte 2018?

Al principio lo creí, ahora me creo muy poco y más viendo la candidatura de Guadalajara, estamos haciendo el paripé y un teatro que nadie se cree, no tenemos una ciudad preparada para ello, si por sus deportistas, pero no por sus instalaciones. A nadie le haría más ilusión que a mí que esto fue así, pero hay que ser realista.

¿A la hora de competir, eres supersticioso o tienes algún tipo de “ritual” para atraer la buena suerte?

Si, los dorsales de la bici he de colocarlos de la misma manera y el día antes, un ritual es que siempre la zapatilla derecha tiene que estar más adelantada que la izquierda tanto en la transición como cuando estoy en el hotel, y una manía es que cuando llego al hotel la maleta no puede estar en el suelo, ha de estar abierta encima de una mesa o de una silla pero nunca puede tocar el suelo. Jajaja.

¿Durante tu carrera deportiva has sufrido muchas lesiones?

La fractura de clavícula, tuve una bursitis, en 2014 me rompí la fascia del pie en una carrera, llevaba tiempo sin correr y noté como se rompía, me dio bastante grima, llevo tiempo trabajando para prevenir lesiones. ahora llevo muy buena racha.

¡Suerte en todo lo que te propongas! Y que ¡vivan los novios!