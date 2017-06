Lo de ser goloso creo que viene en los genes talaveranos. Yo últimamente me como por las mañanas tres o cuatro litros de maicena con porras, pero no me sientan bien, yo creo que no es muy sano. Sano y sanísimo va a ser los productos que encontraremos del 12 al 17 de junio en la Feria de Dulces de Monjas de Talavera 2017, en Galería Cerdán. Una feria promovida por el párroco David Rodríguez Luna y con carácter benéfico. Una feria de dulces única en Castilla-La Mancha que contará con más de 140 variedades de diferentes productos de más de 50 conventos: leche, miel, rosquillas, queso… se me hace la boca agua…