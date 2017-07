Entrevista a Alberto Jiménez – Mr. Miss Caffeina

El talaverano lider de la banda Miss Caffeina se sienta con nosotros para contarnos Todo Acerca de su trayectoria, inquietudes, y vida en nuestra ciudad. Hoy ve como un chico soñador se convierte en una estrella con las únicas leyes del deseo y el talento.

Antes de comenzar con la entrevista Alberto quiero darte las gracias por ser este mes nuestra portada y por colaborar y pasar a ser un trocito de LOVE Talavera, pues nos encanta contar con gente tan maravillosa como tú.

Hemos estando siguiendo tu rutina por las rrss, conciertos, entrevistas, programas de radio, television… actualmente y desde 2016 estas sumido en una borajine de trabajo a un ritmo frenético, cuéntanos, que es lo que haces para desconectar y pasar de ser Alberto de Miss Cafeína a Alberto “el chico de talavera”?

Pues la verdad es que lo llevo muy bien ahora, en las giras anteriores no vivíamos de la música con lo cual compaginábamos nuestro otro trabajo con la música y era trabajar 7 días a la semana y no había tiempo de desconexión, un rato trabajabas en oficina y otro rato eras músico, pero ahora entre semana tenemos libre aunque haya que hacer sesiones de fotos y demás. Ahora después de 2 años de gira vamos a parar un año, aunque el ritmo vaya creciendo lo vamos ordenando todo para tener tiempo entre semana, para ser “amas de casa” y el fin de semana ser músicos. Como desconexión plena, siempre que puedo vengo a mi casa en Talavera.

Sabemos que hace mucho que te marchaste a Madrid y en esa marcha suponemos que dejaste atrás al chico que eras para dar paso a ser el Alberto vocalista de Miss Cafeína, ¿cómo se produce la decisión de abandonar tu ciudad?

Lo tenía muy claro desde siempre, cuando supe a lo que me quería dedicar sabía que aquí no podía ser, podía irme y volver constantemente pero realmente creo que la decisión más responsable si quería dedicarme a la música era irme a vivir a Madrid. Y así fue, conocí a mis compañeros de grupo, piensa que todas las discográficas y editoriales están en Madrid y Talavera está muy cerca, pero viviendo allí estás más metido en el rollo. Ahora en este punto si podría venirme, pero ya son 15 años… y mi vida está allí. Cuando eres adolescente crees que tienes la personalidad muy marcada pero no, y mi vida la he desarrollado en Madrid, entonces vengo cuando quiero volver a lo de antes, a ver a mi madre para que me regañe, jajajaja, a disfrutar de mis sobrinos… También pasa una cosa, y yo no le doy mucha importancia, pero la gente me ha dicho que en Talavera no ven la fuerza que está cogiendo nuestro grupo; y puede que yo tenga parte de culpa porque no he hablado mucho del tema. Bueno en la Wikipedia lo pone… ¡Así que no hay excusa! ¡Cierto!

¿Como ves la situación actual de Talavera de la Reina?

Veo que hay gente puntual haciendo cosas guais, como vosotros, mi cuñado Julio, es el que organiza “Help Talavera” y nosotros hemos venido con Help al teatro Victoria, creo que hay gente, pero poca, que hace cosas relevantes, es verdad que cuesta tirar, entre el porcentaje de paro y la disminución de habitantes, las personas se preocupan y al final Madrid está muy cerca y la gente se va fuera a por cosas que aquí no hay. Una cosa que me sorprende en Talavera, ¿Qué pasa a la hora de la siesta? ¡No hay nadie por la calle! Me da pena porque cuando yo vivía aquí todo esto estaba a tope…

Alberto Jiménez, María Aguado, Vanessa Klein… Talavera tiene mucho potencial a nivel musical ¿no crees?

¡Mucho! Ha tenido más, me gustaría reivindicar a Nacho García que es nuestro batería, él es también de Talavera, ha tocado con Jero Romero con Coper, Boza, con un montón de gente y lleva 20 años dedicándose a esto. Hay que animarse a formar una banda en nuestra ciudad.

¿Que es lo que más te gusta de Talavera? ¿Y lo que menos?

Me gusta venir a Talavera porque mantengo aquí a mi familia, a mis amigos del colegio y cada vez que vengo es un estrés, porque mis amigos me regañan si no les llamo cuando vengo. Me encanta escaparme a tomarme algo con mi madre, me chifla que me enseñen los nuevos restaurantes y vayamos a probarlos. Me mola crear una conexión con mi yo de Talavera. También voy a la Piscina de Pepino jajaja, lo que no hago es salir por la noche. Y lo que menos me gusta… bueno hace años podría haberte dicho muchas cosas, pero he de reconocer que me he reconciliado con Talavera, cuando me marché fue duro por vivencias aquí pero el tiempo me ha demostrado que Talavera ha cambiado mucho y yo con ella. Y si he decir algo negativo pues es que no se da la suficiente importancia a las personas que tienen potencial.

Hablemos de ese gran salto de ser un grupo de pop conocido a ser un grupo de pop mega conocido. ¿Creíste alguna vez llegar donde estás hoy?

¡Si! Pero porque siempre he creído que si lo visualizas pasa y si tu no lo crees no va a pasar, tu siempre fantaseas y te ves tocando para miles de personas. En nuestra fantasía hemos llegado más alto de lo que estamos, como tocar en el Palacio de los Deportes, que algún día llegará, pero creo que lo que más importa es creerlo tú mismo, en ese momento dibujas tu camino hasta alcanzar tu destino.

¿Qué se siente al estar delante de tanta gente en un escenario?

Como ha ido poquito a poquito la cosa, me he ido a acostumbrando. En mi día normal, aunque no lo parezca, soy tímido, pero luego tocas y es un mundo diferente y me siento muy cómodo, es otro rollo, es muy guay salir en un festi delante de miles de personas, te da un subidón increíble, sobre todo cuando oyes a la gente cantar, no lo pienso demasiado porque estoy centrado en hacerlo bien, pero hay veces que me da una hostia mental y pienso “toda esta gente se sabe las canciones que yo he hecho en mi casa”.

Cuándo la gente te reconoce y te para por la calle para hacerse una foto contigo, ¿que sientes?

Pues yo me muero de vergüenza, pero se agradece mucho, como todavía no se ha hecho pesado porque no me pasa demasiado o todos los días… En Talavera últimamente me han pedido bastantes fotos, la gente se sorprende y me pregunta que hago por Talavera y les digo: ¡Pero si soy de aquí!

Vuestra música es de las que eriza el vello, de las que te hacen sentir emociones positivas, de las que desprenden ese buen rollito que te suele caracterizar, ¿cómo se consigue esto?

Pues como conecta la música con el público es un misterio, si lo supiésemos todos los grupos harían “hits”, yo creo que la formula o la manera de hacer eso es siendo lo más honesto contigo mismo y no intentar gustar y hacer un disco para que venda más o se oiga aquí o allá, sino hacer canciones de verdad, con cosas que te pasan de verdad y sentimientos reales, la gente eso lo nota, y entiende las canciones, en ese momento las hacen suyas. Si que es verdad que en discos anteriores éramos más “cortavenas” y tirábamos más de la tristeza pero en este hay mucha energía positiva y cuando hablamos de cosas intensas pues lo hacemos bailando y con música más electrónica y esto te da otro rollo es como: “estoy lleno de mierda pero estoy bailando” algo muy liberador.

Te vemos que cambias de estilo según el disco, lo haces así por…

¡Lo hago a posta! De hecho, estoy deseando volver a ser moreno, pero hasta que no acabe la gira no me lo cambio, yo soy muy fan de Bowie, Michael Jackson y Madonna, ellos han creado una imagen para cada disco y tu si pones el nombre en Google y ves una foto sabrías reconocer a que disco pertenece, ofrecer al público una cosa así mola.

Te han llegado a clasificar como uno de los cantantes más guapos…

Mira, que vergüenza, la verdad es que cuando lo ves te sorprendes e incluso te parece bien pero luego da vergüenza. Fue publicado en Rolling Stone, y hace poco fui el chico de mes en GQ.

¿Cómo y dónde te ves de aquí a dentro de 10 años?

Pues yo me veo haciendo discos interesantes, no sé si con Miss Caffeína o en solitario. No me gustaría meterme en un bucle y hacer lo mismo todo el rato o estar muy desfasado, prefiero parar y dejarlo a ser así. A título personal espero tener familia, y cosas muy típicas, me veo haciendo lo mismo, pero más guay, siendo más mayor y con más arrugas, al fin y al cabo no se hacer otra cosa mejor que esto.

Todos dicen que estáis en vuestro mejor momento, pero tú has llegado a decir que puede ser mucho mejor en un futuro.

Estoy preparado para todo, incluso si no va bien y tengo que volver a ser teleoperador, no se sabe. Hemos trabajado mucho por acumulación, “Mira como vuelo” lo cambió todo, pero ya hay mucha carrera detrás, no es un pelotazo de una sola canción.

¿El próximo disco nos hará volar aún más todavía?

Sí. Creo que nos hará bailar aún más, lo que pasa es que como todavía estamos en una fase muy primitiva del disco yo no tengo ni idea de a que va a sonar, pero viendo lo que nos va gustando, lo que vamos compartiendo entre nosotros… si que puedo vaticinar que irá más centrado en la música de baile.

Y, para terminar, cuéntanos un momento mágico vivido aquí.

Toqué cuando era pequeño en el Teatro Victoria y no había vuelto hasta hace poco, tenía muchas ganas, se vendieron todas las entradas, y me puse con fiebre altísima, estaba malísimo, pero fue salir, ver a la gente y se me olvidó todo, fue un concierto súper bonito, estaba mi familia, mis amigos, gente de Talavera que nunca imaginé ver, estaba el típico al que le caías mal y de repente te das cuenta de que todo ha cambiado para mejor. Cuando publicasteis el artículo sobre mí en vuestra edición de junio, lo puse en mis rrss y comenté que yo nunca quise ser profeta en mi tierra pero es muy bonito que te pase eso, nunca lo he buscado pero obviamente te llega al alma.

