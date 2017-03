El próximo 21 de Marzo la asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia, DOWN TALAVERA, celebra el día mundial del Síndrome de Down.

Este año 2017, Down talavera, celebra éste día tan importante sumándose a la campaña “Cambia tu mirada sobre el síndrome de Down” desarrollada por la federación DOWN ESPAÑA con la que se pretende aumentar la sensibilización y la visibilización de las personas con síndrome de Down.

Una vez más, Down Talavera quiere aprovechar este día tan significativo para celebrarlo con toda la población, así como dar voz y cabida a las necesidades a las que día a día se enfrentan las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual y sobre las cuales la asociación interviene de manera constante.

Para llevar a cabo esta labor de información, sensibilización y celebración del día mundial, Down Talavera ha preparado una programación que abarcará 2 días repletos de actividades.

21 de Marzo (martes). Día mundial del Síndrome de Down:

10:30 aprox. Mesa informativa Hospital.

10:30 aprox. Mesa informativa Universidad. CEU Talavera.

Actos concienciación colegios.

25 de Marzo (sábado). Celebración día mundial del Síndrome de Down:

– Avda. de Toledo (Inmediaciones del Corte Inglés)

11:30 Exhibición Talavera Patina. (Freestyle, artístico, Street hockey, rollerdance)

12:00 Lectura manifiesto por chicos y chicas de DOWN TALAVERA.

12:15 Suelta de Globos.

12:30 Actuación agrupación musical del taller Educandos. Banda de música de Talavera. Concierto dirigido por Juan Antonio de la Peña González.

– Calle San Francisco

17:30 Zumbathon Benéfico. Monitores Zin de diferentes puntos de España. (Entrada donativo 3€, fila 0 donativo 3€)

Puntos de ventas: Óptica de la flor (C/ Cervantes, 1) , Centro Supera (Paseo Fernando de los Ríos, 4), Quiromorera Talavera (C/cerrajería,23) y sede DOWN TALAVERA (Avda. de Madrid s/n, Instituto de Ciencias de la Salud, 2ª planta).