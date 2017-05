Detectar el sobrepeso en animales

Un problema mucho más frecuente de lo que se cree y que trae problemas de salud

Se estima que un tercio de los perros y gatos que viven en países desarrollados sufren obesidad. Pese a esto, son muy pocos los propietarios que reconocen que su mascota tiene sobrepeso. Es muy importante reconocer si nuestra mascota sufre obesidad para ponerle remedio de inmediato. Las mascotas con este problema, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades. Entre ellas se destacan: la artrosis, la diabetes mellitus, las relacionadas con el tracto urinario o las cardiovasculares. Además, hay ciertos problemas en perros, como la displasia tanto de cadera como de codo para los cuales es conveniente que estén en su peso ideal.

Causas de la obesidad: La causa principal suele ser el consumo excesivo de calorías. Esto hace que haya un aumento de la grasa que se acumula en tejido adiposo. Los depósitos de grasa se ven aumentados si hay un consumo bajo de energía. Esto suele pasar cuando los animales llevan una vida sedentaria y no hacen el suficiente ejercicio. A veces por compasión les damos sobras de nuestra comida, o sobrealimentamos con premios o chucherías. Incluso en ocasiones nos puede la pereza, y aplazamos el paseo hasta el día siguiente. Pero la mezcla de esos dos factores produce problemas nutricionales que van desde el sobrepeso hasta la obesidad manifiesta. Estos problemas provocan multitud de efectos adversos sobre nuestras mascotas.

‘La obesidad merma la calidad de vida de nuestras mascotas’

Factores predisponentes:

Raza: sobretodo en perros, hay razas que tienen una tendencia a engordar.

Edad: los cachorros, aproximadamente hasta el año de edad no suelen engordar. Todo lo que consumen lo invierten en su crecimiento. Conforme la edad va avanzando la tendencia a engordar es mayor.

Estilo de vida: un estilo de vida sedentario favorece la ganancia de peso. Los animales que viven en pisos o casas y no salen a hacer ejercicio tienen a tener un peso más elevado.

Castración: algunos animales castrados, aumentan su apetito y disminuyen su actividad física.

Prevención: Para prevenir la obesidad, lo principal es una alimentación correcta. Algunos consejos útiles en cuanto a alimentación son: Racionar la cantidad diaria recomendada en dos o tres veces al día a tu mascota; Intentar darle la comida siempre a las mismas horas para establecer una rutina; Poner agua limpia y fresca siempre a disposición de nuestra mascota para calmar la ansiedad; No ofrecer golosinas en exceso porque a veces pecamos de premiar demasiado a nuestras mascotas; No dar sobras de comida. Si están alimentados adecuadamente con una buena dieta no necesitan que les demos además sobras, ya que todos los aportes calóricos demás, se transformarán en grasa.

Además de la alimentación, es de suma importancia el ejercicio. El ejercicio debe ser moderado, y acorde a la edad y salud de nuestra mascota. Tan perjudicial es la falta de ejercicio como el exceso.