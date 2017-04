Conoce los beneficios del Aceite CBD – Alkimia Talavera

Cada mes desde Alkimia te ayudan con una serie de trucos y consejos

La primera pregunta es casi obligada para los lectores, ¿qué es el aceite de CBD? El CBD es uno de los más de 60 cannabinoides que se pueden extraer del cannabis. Los cannabinoides son orgánicos, pero insolubles en agua y a temperatura ambiente. El aceite procesado de CBD puede obtenerse en varias formas, en líquido, crema y hasta como masticable. El compuesto más conocido del cannabis y su principal ingrediente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol (THC). El CBD es una sustancia no psicoactiva, a diferencia del THC. El cáñamo industrial tiene un mayor contenido de CBD y unos niveles bajos de THC. Sin embargo, la marihuana tiene menos CBD y un mayor nivel de THC. Se sabe que el CBD activa y estimula las respuestas del sistema nervioso del cuerpo. Se ha demostrado que el aceite de CBD funciona con su componente CBD mejorando las funciones corporales. El aceite de CBD contiene más CBD que la marihuana, y aunque la cantidad total de CBD parezca pequeña, es suficiente para producir el efecto deseado.

‘Posee numerosos atributos medicinales’

Hay quienes preguntan si el CBD ayuda a personas sanas. La respuesta es que cada persona es diferente y tiene distintos objetivos para su bienestar. Las pruebas y evidencias que demuestran los beneficios médicos y aplicaciones terapéuticas del CDB siguen aumentando. Según un artículo publicado en 2013, en el British Journal of Clinical Pharmacology, los estudios han descubierto que el CDB posee numerosas propiedades medicinales: antiemético, reduce las náuseas y los vómitos; antipsicótico, combate trastornos de psicosis; antiinflamatorio, contra las enfermedades inflamatorias; antioxidante frente a las enfermedades neurodegenerativas; antitumoral contra el cáncer, combate las células tumorales y el cáncer; y como ansiolítico y antidepresivo, para los trastornos de ansiedad y depresión. El hecho de que el cannabis con un alto contenido en CDB no produzca una subida (efecto cerebral del cannabis) lo convierte en una opción de tratamiento atractiva para los pacientes que sólo buscan efectos antiinflamatorios, contra el dolor, la ansiedad, antipsicóticos, antiespasmódicos, etc., sin tener que preocuparse por el letargo o la disforia.

Los estudios científicos y clínicos subrayan el potencial del CDB como tratamiento para una amplia gama de enfermedades, entre las que se incluyen la artritis, diabetes, alcoholismo, MS, dolor crónico, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, las infecciones resistentes a los antibióticos, la epilepsia, la endometriosis, y otros trastornos neurológicos. Además, el CDB ha demostrado tener efectos neuroprotectores y neurogénicos, y sus propiedades contra el cáncer se están investigando en varios centros académicos de investigación en los EEUU y otros países.