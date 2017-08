Conoce a las Chicas Bala del Talavera Talak

Medalla de Bronce en el Campeonato de España K4 200m. Hablamos con ellas sobre su estilo de vida, el piragüismo, el Río Tajo y más…

Vamos a empezar por el principio chicas, ¿Qué es el piragüismo? Y ¿quiénes son estas cuatro chicas que componen vuestro equipo?

El piragüismo es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera, normalmente de madera o fibra de vidrio, y propulsada desde una a cuatro personas (pero no tres) por una pala o remo. Las principales embarcaciones utilizadas son el kayak propulsado por pala de 2 hojas y la canoa propulsada por una pala de una hoja. Existen diferentes modalidades de piragüismo, dependiendo del número de personas que monten sobre la embarcación (en kayak: k1, k2 y k4) (en canoa: c1, c2 y c4) o de la superficie acuática sobre la que se desarrolle (mar, río, lago o pista artificial). Las modalidades de piragüismo de aguas tranquilas y de aguas bravas son las que actualmente se mantienen como deporte olímpico. También hay kayak polo que es igual al waterpolo pero en kayaks. A este deporte también se le conoce en América con el nombre de la embarcación que se utiliza, así puede ser kayak, además del nombre de la embarcación, el nombre de la actividad. Lo mismo aplica para canoa. Las integrantes del K4 somos, Beatriz Burcio de Talavera, Oceane Brindeau de Fancia, Elena Baeza de Cuenca y Sara Díaz de Mérida.

¿Cómo os iniciasteis en el piragüismo y por qué lo hicisteis?

Pues todas comenzamos muy pequeñas con 7 u 8 años, bien porque ya nos gustaba o por algún familiar ya integrado. Empezó como un juego y poco a poco se fue convirtiendo en un estilo de vida. Siempre nos llamó la atención, en los inicios no piensas hacerlo de forma profesional, simplemente lo disfrutas como niña que eres y lo pasas bien. Un día te das cuenta de que han pasado los años y ya no es un juego, es un modo de vida, algo que te impulsa a querer ser mejor en este deporte y así nos encontramos hoy día preparándonos constantemente para campeonatos o simplemente por mantenimiento.

¿Cómo acabasteis juntas?

Un poco por casualidad la verdad, algunas ya pertenecíamos al grupo de piragüismo Talak en Talavera de la Reina, pero por motivos personales lo tuvimos que dejar en “stand by” de forma profesional y continuó siendo solo ocio. Pero un día nos juntamos dos de nuestras integrantes y tuvimos la brillante idea de retomarlo, pero esta vez forma profesional. Ese día, Beatriz y Sara, se encontraron e hicieron piña para comenzar con este proyecto que teníamos entre manos, más tarde apareció Oceane, ella conocía muy bien Talavera porque con tan solo 13 años había venido de intercambio, y repitió todos los veranos para volver a ver de nuevo a su familia española, por eso cuando recibió la propuesta aceptó, se mudó a Talavera y se instaló indefinidamente aquí. Elena también aceptó el reto ya que necesitaban a una 4 integrante para poder formar un equipo de K4. En 2016 ya tenían su cuarta tripulante. Cuatro compañeras que se unieron con el fin de poder practicar su deporte y que hoy en día son cuatro amigas compartiendo la misma pasión.

¿Cómo os preparáis físicamente para vuestro deporte?

El piragüismo es un deporte acuático muy completo, pero al igual que en todos los deportes hay que compaginarlo con acondicionamiento físico. Hacemos muchísimo deporte, todos los días remamos 1 o 2 veces, hacemos sesiones de tierra y agua, es decir, nadamos y corremos. Las competiciones se hacen normalmente en los meses de verano, sin embargo, los entrenamientos se realizan durante todo el año, por eso hay que mantenerse constantemente.

¿Cómo es vuestra rutina diaria?

Depende de la temporada del año, como ya hemos comentado anteriormente, aunque los campeonatos se celebren durante los meses más calurosos del año hay que practicarlo ininterrumpidamente para estar preparadas en el inicio de la temporada, esto supone remar haga frío o calor. En nuestro equipo algunas estudiamos o trabajamos y nos vamos adaptando a nuestros horarios, hay que organizarse de la mejor manera posible ya que después de nuestros asuntos personales hay que dedicar mínimo 1 ó 2 horas al entrenamiento.

Sois chicas muy jóvenes, suponemos que llevareis un estilo de vida diferente al resto de chicas que no practican vuestro deporte, ¿cómo creéis que lo ven desde fuera? ¿Qué opina vuestra familia?

Si… la verdad es que hay opiniones de todo tipo, pero nosotras sabemos que tenemos que entrenar diariamente, nos tenemos que sacrificar, obviamente no tanto como las personas que están en equipos nacionales, pero el piragüismo es un deporte muy sacrificado. No solemos dedicar nuestro tiempo libre en salir tanto por ahí, no tenemos tiempo para otras actividades, pero esto no significa que no hagamos lo que realmente queremos. Siempre disponemos de un hueco para pasarlo bien con los amigos, familia, etc. Esto nunca hay que descuidarlo. El piragüismo no solo es sacrificado por su intensidad física, sino también por las horas de dedicación, ya sea entre semana o los fines de semana. Nuestras familias están muy orgullosas, ellos se involucran con nosotras al máximo saben que es nuestra pasión, y han visto crecer nuestra inquietud sobre este deporte desde bien pequeñas, saben que es lo que nos hace levantarnos por las mañanas. Si que es cierto que algunas de nosotras tienen a sus familias lejos y es difícil no poder escaparte más a menudo para estar con ellos, pero cuando te apasiona tanto y es bueno para ti no hay nada que te impida llevarlo a cabo. Por supuesto hacer deporte nunca estará mal visto, ¿no crees? ¡Animamos a la gente a que prueben este estilo de vida y este deporte! Es un deporte muy poco conocido, pero que te completa tanto que estamos convencidas de que si la gente lo probase más a menudo tendría muchísimos más adeptos, además teniendo un club como el que hay en Talavera y las personas que forman parte de él seguro que les encantará.

¿Qué opináis de la situación del Tajo?

Este es un tema que siempre hemos querido tocar y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos dais para hablar sobre ello. Si hay una palabra que defina la situación del Tajo esta sería: HORRIBLE y es lamentable. Después de unos 17 años paleando en él, como algunas de nuestras componentes, está llegando a un nivel alarmante, no se puede remar en buenas condiciones, no hay agua, muchas veces nos quedamos atascadas en las algas, no entrenamos a gusto por los olores, hay muchos animales muertos y todo está muy descuidado. El olor es insoportable, esto pasa porque hay punto en el río en los que el agua se queda estancada y ello provoca suciedad, mal olor y todo tipo de basura acumulada. Hemos sido testigos del gran cambio del río para mal en los últimos años. Nosotras vemos su retroceso a diario, pues nadie mejor para contar lo que hay en sus aguas y desde luego no hay nada bueno, de verdad, es triste, pero es así. Después del sacrificio deportivo al hacer valoración del entrenamiento no podemos rendir como nos gustaría porque su mala situación nos hace no tener buenos entrenamientos y como resultado final buenos tiempos debido a su caudal tan bajo. Se emplea mucho tiempo en cuidar cosas sin sentido y no se valora el paso de Tajo por Talavera. No nos damos cuenta que tener un río tan importante como es el Tajo es un punto muy fuerte para esta ciudad y no lo aprovechan como se debería. Estamos ya desesperadas… Creemos que hay gente en Talavera que no conoce la situación real de este problema que nos afecta a todos.

¿Cuál es vuestro objetivo deportivo?

Nuestro objetivo es seguir disfrutando de este deporte, y ganar todas las medallas que esto suponga o incluso ir a unos Juegos Olímpicos, nunca hay que conformarse. Hemos quedado terceras de España y estamos súper orgullosas de ello.

El piragüismo es un deporte bastante desconocido, pero vosotras lo lleváis a un alto nivel, ¿cómo se consigue esto?

La única forma de conseguir buenos resultados es a base de mucho esfuerzo y dedicación. Es una pena, porque el piragüismo español consigue muchas medallas en competiciones internacionales, como Paco Cubelos y no se ha visto en las noticias. Hay que difundir más este tipo de noticias, pues si la gente supiera el esfuerzo que conlleva lo tendría más en cuenta. Es un deporte muy sacrificado y no hay reconocimiento ninguno.

Hace unas semanas saltaba esta noticia en diferentes medios: Burcio, Brindeau, Baeza y Díaz, del Talak de Talavera, medallas de bronce en el Campeonato de España Sprint. ¿Contadnos, que pasó este día?

Nos presentamos a dos modalidades distintas, K4 500 y K4 200, en este último fue donde conseguimos la medalla de bronce, fue muy disputada debido al gran nivel de nuestras contrincantes. No pensamos que fuese a tener tanto impacto, la gente nos mandó mensajes de felicitación, y en redes sociales se hizo muy viral, no pensamos que pudiese tener tanto alcance. Estamos muy felices de terminar terceras aunque hay que decir que estaríamos contentas con cualquier puesto.

¿Dónde os veis de aquí a 10 años?

Estamos convencidas de que nunca nos desprenderemos del piragüismo al 100%, algunas nos dedicaremos a algo relacionado con este deporte, otras no, pero seguramente, aunque no lo practiquemos de forma profesional lo practicaremos a modo hobbie. Lo que si está claro es que siempre buscaremos un rato en nuestra vida diaria para practicarlo. Ya que tenemos la oportunidad queremos agradecer a Juan Brasero, el tiempo y esfuerzo que nos ha dedicado este último mes en la puesta a punto de cara al campeonato.

Desde Love os deseamos la mejor suerte para llegar a lo más alto, pues vuestro esfuerzo y dedicación no pasarán inadvertidos y tendréis la recompensa que os merecéis. ¡De eso estamos seguros!