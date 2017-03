Bridges to nowhere – Esos maravillosos años

Prometo ser lo más objetivo y prudente a la hora de escribir este artículo. Pero no os puedo engañar, el grupo del que os voy a hablar este mes, ha sido, según mi Spotify, de lo que más he escuchado el año pasado.

Bridges to nowhere, son una banda de rock alternativo, 100 % talaverana, que se formó allá por el año 2009. Son tres tíos (Guille: guitarra solista y vocalista; Carlos: batería; y Jorge: bajo), que beben de grupos como BiffyClyro, BadReligion o Hot WaterMusic. Los primeros años del grupo fueron con un nombre distinto, Livewire, y tuvieron un cambio en la formación en 2010, ya que Jorge entró sustituyendo a Sergio.

Básicamente, Bridges to nowhere estuvieron ensayando, componiendo y tocando en directo, dando esos primeros pasos en la música, cociendo a fuego lento lo que sería su primer disco, que vio la luz a comienzos del año pasado. “Everything I thought I knew” dio nombre a este primer LP, el cual contiene un total de doce canciones, que son pura maravilla, y que además podéis escuchar desde su web (www.bridgestonowhere.com). Un disco muy completo, y muy cuidado, tanto en la producción como en el diseño, con una portada preciosa (imagen de este artículo), con el puente Reina Sofía atrapado por la niebla, obra de Alejandro Díaz. Antes presentaron “TheBeatenPath”, su primer single, en el cual ya se entreveía el estilo que iba a llevar la formación.

Con este disco llamaron mucho la atención entre público y medios especializados, por ejemplo, la mejor revista de rock de este país, RockZone, les hizo una reseña, o el colectivo Riot de Madrid, los colocó entre lo mejor del año pasado entre los discos nacionales. Y tuvieron la decencia de presentarlo por grandes salas como Beerlin en Talavera, Crowfunding en Toledo o sala Fax en Madrid. ¡Pero si hasta sacaron su propia cerveza! Uno de los grandes momentos de Bridges to nowhere, fue el hecho de telonear a los recientes extinguidos Dover en las ferias de Talavera, donde dejaron el listón muy alto, y formaron parte de la gira que estaba haciendo el grupo madrileño conmemorando su disco “Devilcame to me”.

Este verano fueron el grupo más votado en el concurso que organizó el ayuntamiento “Mes de la música” para grupos noveles, después de marcarse un conciertazo. No ganaron porque el voto del jurado lo decidió así, pero dice mucho de su calidad y validez. Todos los miembros del grupo han tocado en otras bandas anteriores como Carlos, que tocó en Vengeance Plan y ha colaborado con numerosos músicos de nuestra ciudad; Jorge, que dio sus primeros pasos con Sherwood; o Guille que comenzó su andadura musical con NoisePollution.

Y justo en este mes de Marzo, nos sorprenden con un EP de versiones llamado “We did not write these songs” a cada cual más llamativa, tanto por el giro que le dan a la canción original como por el grupo al que versionan. Se atreven con “57” de BiffyClyro, “Tarántula” de Pendulum, “Hey ya” de Black Eyed Peas y “We” de Descendents. Y lo estarán presentando el próximo viernes 24 de Marzo en la sala Beerlin de Talavera, junto con el madrileño grupo Odeón, que también están preparando nuevo disco, y que practican un rock ´n´roll en español que hará que desgastes zapatilla. ¡Allí nos vemos!

Si tienes algo que aportar en la historia de la música talaverana desde los 90 hasta hoy, no dudes en ponerte en contacto conmigo en el e-mail danimoral07@gmail.com