Bendito y Ansiado Verano by Allegro Coach

Por fin verano

No cabe duda que hablar de verano es hablar de vacaciones, y a su vez hablar de diversión, descanso, desconexión. El verano llega como un premio, una oportunidad para darle al cuerpo y a la mente un merecido reconocimiento por todo el esfuerzo realizado y el desgaste que ha supuesto estar sometidos por ejemplo a un horario establecido, que nos ha hecho en muchas ocasiones vivir contrarreloj, quizás otros han vivido literalmente sin horario, absorbidos por la tarea que había que sacar adelante día tras día, reuniones, viajes o visitas de negocio. A otros el horario se lo han marcado los niños, con el colegio, deberes, clases extraescolares. Sea cual sea la situación vivida en estos diez meses pasados, llega la hora de desconectar, cambiar el chip y disfrutar.

Disfruta estés donde estés

No es el destino de las vacaciones lo que determina el disfrute de éstas. Cuantas veces nos hemos programado un viaje, bien a la playa o a la montaña o bien al extranjero y hemos puesto nuestras expectativas en él y éstas han terminado frustradas, por el motivo que fuere. Lo mejor no es a dónde nos dirigimos, si no el cómo las vivimos, las sentimos y las aprovechamos. Por eso lo más importante es que el destino seas “tú mismo”. Relájate y disfruta al máximo de cada momento.

Prima la calidad

Mimarse, cuidarse y dedicarse el tiempo necesario para reponer energías perdidas es una buena elección y nada egoísta, más bien necesaria, porque al final uno da lo que tiene. Así pues, piensa en ti primero si quieres llegar después a los demás. Busca tus momentos, intensos e inmensos, pero de calidad, que aunque sean sólo momentos pequeños te parecerán eternos. No escatimes en ti mismo.

En vacaciones te vendrá bien…

Recuperar relaciones

Cuántas veces hemos dicho eso de: ¡A ver si quedamos! Pero no hemos encontrado la ocasión o no hemos sabido organizarnos. Ahora es el momento de hacer esa llamada, de recuperar esas relaciones que tenemos medio abandonadas. Las relaciones nos dan vida.

Reflexionar y meditar

Reflexionar, pensar y meditar es otra buena opción para continuar creciendo durante el verano. Ya hemos hablado en otras ocasiones lo importante que es tomar conciencia de lo que hemos hecho y de lo que queremos continuar haciendo.

Dormir y descansar

Simplemente el hecho de saber que estamos de vacaciones nos ayudará a conciliar el sueño. El sueño es nuestro mejor aliado para reducir la tensión y el estrés. Repara nuestro sistema nervioso, nos ayuda a ser más positivos y mejora nuestra actitud frente a la vida. Si te has propuesto cuidarte físicamente te gustará saber descansar bien te ayuda a bajar de peso.

Hacer algo diferente

Rompe con la rutina y haz algo diferente en tus vacaciones, esto hará que no sean monótonas o aburridas. Aprovecha para hacer aquello que no ha estado a tu alcance por falta de tiempo y ahora precisamente es tu bien más preciado el tiempo. Tiempo para leer, para tomar el sol, para pasear, para bailar o para hacer voluntariado. Hagas lo que hagas, hazlo con emoción, saboreando el instante, el momento, el lugar y por qué no “la compañía”. ¡Feliz Verano!