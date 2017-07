Analizando Talavera con Jerónimo Martín

Jerónimo Martín fue concejal en la primera legislatura de José Francisco Rivas y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en las primarias en Toledo.

Jerónimo es Licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado en Gestión y Administración Pública. Voz autorizada dentro del PSOE en Castilla-La Mancha, fue uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en las primarias socialistas en la provincia de Toledo, Delegado en el 39 congreso. Fue número dos de la agrupación local, cargo del que dimitió por discrepancias con la dirección, unido al derrocamiento de Sánchez a nivel nacional. Analizamos con él su partido, el devenir de Castilla-La Mancha y sobre todo, Talavera su (nuestra) ciudad.

Sin ser una persona particularmente conocida en la ciudad lleva muchos años en primera línea en cuanto a participación ciudadana se refiere. ¿Cuando empezó?

Antes de pertenecer al PSOE estuve involucrado en los movimientos vecinales, además de presidir la A.VV. El Faro, participé directamente en la creación de la Federación de AA.VV. y en la elaboración del primer reglamento de Participación Ciudadana, fue a principios de los 80, más tarde me afilié al PSOE.

Y llegó a concejal en el año ´99 ¿Qué recuerda de entonces?

Nos presentábamos frente a un PP que estaba gobernando con Carriches, que pese a sus formas, había sido un alcalde reivindicativo y que especialmente en su último año llevó a cabo varias inversiones en mejora urbana, nada que ver con la absoluta inacción del gobierno actual. Nuestra candidatura era joven y con mucha ilusión, encabezada por un magnífico candidato como era José Francisco Rivas. La gente nos otorgó su confianza. Se creó empleo, de hecho era un momento en el que llegaban muchos inmigrantes, en busca de trabajo. En educación hubo que pasar el alumnado de 1º y 2º de ESO de los colegios a los Institutos, por lo que se hicieron obras de ampliación en todos los institutos y se comenzaron las obras del nuevo Colegio Ntra. Sra. Del Prado y del Instituto Juan de Mariana.

Recientemente ha sido Delegado en el 39 Congreso del PSOE, ¿qué es lo que destacaría?

En el Congreso se debatía principalmente sobre el nuevo modelo de partido. Concretamente pasar de un modelo absolutamente representativo a otro donde la militancia participe, debata y forme parte de las decisiones importantes. Se aprobaron cuestiones importantes como caminar hacia un estado Federal, medidas como “la existencia de una banca pública, la intervención pública en el mercado de la energía eléctrica, la jornada laboral de 35 horas semanales, el salario mínimo que alcance los 1.000 euros y la equiparación de las rentas del trabajo y del capital.

¿Que consecuencias puede traer para CLM este acuerdo con Podemos saltando por encima de la militancia?

Los militantes van a participar en las asambleas para debatir y decidir sobre el acuerdo, yo creo que para Castilla-La Mancha es un buen acuerdo porque da estabilidad, y en ningún caso, por ello, se va a podemizar el partido, como se acusaba a Pedro Sánchez cuando intentaba llegar a acuerdos con Podemos. Pienso que este acuerdo ha sido posible, en gran medida, por el cambio que se ha producido en el modelo del partido.

Y la Diputación, ¿no pasa un poco lo mismo? Parece una de las instituciones más opacas que hay.

Yo considero que las Diputaciones son instituciones anacrónicas y deben desaparecer, sus competencias deberían ejercerse por una importante Dirección General de pequeñas ciudades, gestionada por la Junta de Comunidades.

¿Podríamos decir que Page actúa en Castilla-La Mancha con miedo a perder su posición privilegiada?

No creo que sea cuestión de miedos, ni de privilegios. Es evidente que los militantes determinarán, la posición en que quedará con respecto al partido, yo considero que el cambio producido en el 39º Congreso debe trasladarse también a los territorios.Hay que dejar claro que una cosa es la institución donde el Gobierno de la Comunidad, con su Presidente a la cabeza, debe seguir gestionando las políticas púbicas, favorecido por la estabilidad con Podemos y con el máximo apoyo del partido. Distinto es la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha, que debe gestionarse por las personas que trabajaron, impulsaron y defendieron el nuevo proyecto de Pedro Sánchez. Y así en cascada hasta lo local.



Por la parte que nos toca, como pasa en el ayuntamiento, los presupuestos en publicidad no parecen estar sujetos a la calidad de las publicaciones, número de ejemplares impresos o lectores reales. Todo parece que se reparte entre amigos. ¿Qué opinión le merece?

Me parece que el dinero público debe gastarse con la máxima transparencia. No solo el Ayuntamiento, todas las administraciones públicas tienen que establecer los criterios de gasto con absoluta objetividad. Para que todos tengan las mismas posibilidades se deben fijar previamente los criterios con los que se gastará el presupuesto establecido.

¿Y Talavera? ¿Cómo ve la situación?

Hace tiempo que hemos dejado de ser una Gran Ciudad. El problema de Talavera, no es que sea una de las ciudades con más paro y menor renta de España, con ser esto muy grave, el problema es que no se ven perspectivas, ni a corto ni a medio plazo, para que esto cambie. El futuro es muy negro. Nuestro Ayuntamiento ha presentado un decálogo de medidas, que como carta a los Reyes Magos y reivindicaciones en abstracto no está mal, pero no creo que sirva para mucho más. El Ayuntamiento tiene que presentar proyectos de ciudad, con memoria económica y forma de financiación en la que entren todas las administraciones (desde la local, a la europea). Sinceramente veo a nuestro Ayuntamiento desorientado, y falto de ideas.

¿Por donde pasa el futuro de Talavera?

El futuro pasa, en primer lugar, por recuperar la comarca, desde que el mercado desapareció, Talavera, aunque sigue siendo referente comarcal, no es ni mucho menos como lo que fue. El desarrollo agroalimientario es fundamental para Talavera y no solo como centro de comercialización de los productos, probablemente con la implantación de cooperativas de segundo grado, sino como centro de internacionalización de la producción. Yo considero que además de la necesidad de hacer de Talavera una ciudad agroalimentaria, debe conjugarse con proyectos de desarrollo tecnológico, estudiando la posibilidad de hacer de Talavera una ciudad Inteligente donde puedan implantarse empresas de tecnología punta. Para mí hay dos modelos de desarrollo implantados en ciudades no capitales de provincia que pueden ser referentes para Talavera, uno es la Ciudad Agroalimentaria de Tudela y otro la Ciudad Inteligente de Vigo.

“Ideas susurradas para unos gobernantes sin ellas, que quieren encabezar manifestaciones que ellos no convocan y una oposición carente de ideas que piensa únicamente en cómo mantener su salario” ¿de veras merecemos tanto castigo?

El problema es que venga un Ministro a Talavera y lejos de exigirle urgencia en los proyectos como el AVE o el Nodo Logístico, desde el gobierno municipal se le aplaude aunque venga a reírse de los talaveranos. Se presenta sin propuestas concretas, sin fechas, alargando los proyectos y poco menos que vino a decir que “hay que tener paciencia”. No merecemos esto, la ciudadanía ya está al límite, no soporta más esta inacción y falta de ideas.

“Otros vendrán que bueno te harán”. Muchos años y muy malos deben pasar para que este refrán sea válido para el gobierno actual. Muchas gracias Jero.