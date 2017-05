Agenda cultural mayo 2017

TEATRO

DOMINGO 14 – 21:00 HORAS – TEATRO PALENQUE



CHEFSS, de Yllana en

Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del mundo de la cocina, como nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los animales que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo. Veremos los egos, la competición entre estos “cocineros estrella” y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.

Intérpretes: César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández, Susana Cortés, Antonio de la Fuente

Dirección Artística: David Ottone y Fidel Fernández

Duración aproximada: 90 minutos

Butacas 12 – Anfiteatro 8

SÁBADO 15 – 18:30 HORAS – TEATRO PALENQUE

MUSICAL, AQUELLAS MERIENDAS

No pierdas la oportunidad de ver en directo Aquellas meriendas…, el espectáculo con Fofito y Mónica Aragón, que te hará revivir tu infancia con los Payasos de la Tele y que podrás compartir con tus hijos y nietos. Repleta de música, buen humor y talento, está función hará partícipe al público, que disfrutará cada segundo. Con la venta de los CD’s, se recaudarán fondos para la AECC (Asociacion Española Contra el Cáncer infantil)

Duración aproximada: 80 minutos

Precio único: 7 € anticipada en todas las tiendas Juguettos de Talavera, y

en taquilla por 9 €.

DOMINGO 21 – 20:00 HORAS – TEATRO PALENQUE

LOS PANCHOS Y TAMARA. SI TU ME DICES VEN

Las voces de Los Panchos y Tamara, se unen una vez más para levantar la sensibilidad del bolero con estos dos iconos de la música romántica en América y España. Rafael Basurto, la voz líder e histórica de Los Panchos, y Tamara, la cantante que mejor representa la canción melódica de este país, se unen en un nuevo tour titulado Encadenados al bolero, donde repasan de la mano grandes éxitos de este género musical conocidos por todos. También habrá momentos para disfrutar de nuevas composiciones de los autores románticos actuales. Un espectáculo que cuenta con la participación de trío de guitarras, piano y percusión, que junto a la magia de estas dos grandes voces de la música romántica, conmoverán y aflorarán los sentimientos más profundos.

Duración aproximada: 120 minutos

Butacas 28 – Anfiteatro 25





TEATRO PALENQUE, VIERNES 26 – 21:00 HORAS

REINA JUANA, de Ernesto Caballero

Concha Velasco se ha metido en la piel de mujeres únicas, como Santa Teresa o Hécuba, y ahora volverá a encarnar a otra mujer fascinante, Juana la Loca, en un monólogo escrito por Ernesto Caballero, que dirigirá Gerardo Vera y que estrena en 2016 en Sevilla. El monólogo es un oratorio que Caballero presenta en el momento que la reina sabe que va a morir y hace una confesión en la que repasa toda su vida.

Autor: Ernesto Caballero

Director: Gerardo Vera

Actriz: Concha Velasco

Duración: 90 minutos

Butacas 12 – Anfiteatro 8

TEATRO VICTORIA, MIÉRCOLES 31 – 18:30 HORAS

RAPUNZEL, LA PRINCESA DE LA TORRE

Una torre de 5 m. de altura, unos personajes divertidísimos, efectos de magia y por supuesto, el largo cabello rubio de Rapunzel, a quién el príncipe deberá rescatar para vivir juntos una aventura inolvidable.

Precio único: 5 €

Duración: 90 minutos

EL CULTURAL FAMILIAR

SÁBADO 20 – CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – 17:30 HORAS

BRAVE, de Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell. EE.UU. 2012. Animación Mérida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía. (FILMAFFINITY)

Entrada libre hasta completar el aforo

OTRAS ACTIVIDADES

CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS



MARTES – CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES – DE 20:00 A 21:00 HORAS

MIÉRCOLES – UNED – DE 20:00 A 21:00 HORAS

SÁBADO 6 – TEATRO PALENQUE – 20:00 HORAS

GALA A BENEFICIO DE ATAFES

Gala que contará con la participación de varios grupos y artistas talaveranos. GALA BENEFICA, en la que podréis disfrutar de un maravilloso espectáculo de MUSICA Y DANZA con el que os entusiasmareis al mismo tiempo que colaboráis con una buena causa.

Organiza: Carolina Gonzalez.

Precios: butacas 6 € anfiteatro 5 € fila 0: 3€

Adquisición de invitaciones: ATAFES; C/ Mariano Ortega, 24. En taquilla una hora antes de la representación.

4ª CICLO AULA DE POESIA ACTUAL

BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO. 19:30 Horas.



Jueves 18

LECTURA A DUO DE LOS POETAS INEDITOS

PRESENTADOR: José Elez

SÁBADO 20 – TEATRO PALENQUE – 20:30 h.

III CONCIERTO SOLIDARIO “GOTAS PARA NÍGER”, a favor de UNICEF

LA MÚSICA EN EL CINE

Organizado por la Orquesta Eusebio Rubalcaba de la Escuela Municipal de Música y Danza, dirigida por Beatriz Gutiérrez.

Precio: 5 Euros

Venta de entradas: 18 y 19 de Mayo en Escuela Municipal de Música y Danza de 18:30 a 20:30 H. Día del concierto a partir de las 18:30 en el Teatro Palenque

Contacto y reserva: Teléfonos 665 646 490/925 253 380 – e-mail castmancha@unicef.es

30 FERIA DEL LIBRO DE TALAVERA

DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

JARDINES DEL PRADO

Consultar programación específica

TALAVERA CLÁSICA

Talavera Clásica es una actividad organizada conjuntamente por la Asociación Músico-Cultural Always Elvis y Academia de Música Mozart con el patrocinio y colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

VIERNES 5 – C.C. EL SALVADOR – 20:00H

Concierto de Alumnos Academia Mozart. Entrada libre hasta completar el aforo

SÁBADO 6 – TEATRO VICTORIA – 20:00H

III Certamen Nacional de Piano Mozart Ciudad de Talavera. Entrada con invitación

DOMINGO 7 – C.C. EL SALVADOR – 12:00H

Orquesta de Flautas- Flautesta. Entrada libre hasta completar el aforo

Recogida de invitaciones:

– Academia de Música Mozart – Avd. de la Constitución 12- 1º

– C. C. Rafael Morales – Plaza del Pan 5

– Talavera Musical- C/ Matadero 24

CINE

CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES, MIÉRCOLES 19:00 HORAS

MIÉRCOLES 3

FUEGO EN EL CUERPO, de Lawrence Kasdan. EE.UU. 1981. 113 m. Cine negro

MIÉRCOLES 10

EN EL CALOR DE LA NOCHE, de Norman Jewison. EE.UU. 1967. 109 m. Thriller

MIÉRCOLES 17

LA HUELLA, de Joseph L. Mankiewicz. Reino Unido. 1972. 138 m. Suspense

MIÉRCOLES 24

LA QUIMERA DEL ORO, de Charles Chaplin. EE.UU. 1925. 95 m. Comedia

MULTICINES CINÉBORA, JUEVES 21:30 HORAS

JUEVES 4

SING STREET, de John Carney. Irlanda. 2016. 105 minutos. Comedia y drama musical

JUEVES 11

CORAZÓN SILENCIOSO, de Bille August. Dinamarca. 2014. 97 minutos. Drama.

JUEVES 18

EL PORVENIR, de Mia Hansen-Love. Francia. 2016. 100 minutos. Drama

JUEVES 25

MARÍA (Y LOS DEMÁS), de Nely Regueira, España. 2016. 90 minutos. Comedia dramática

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR

SÁBADO 27 – 19:30 H

CONCIERTO

INTERCAMBIO ENTRE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE FUENLABRADA Y LA AGRUPACIÓN FILARMONIA DE LA EMMD EUSAEBIO RUBALCABA

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

DOMINGO 28

XI FESTIVAL LUIGI BOCCHERINI 2017

Concierto de clausura del Festival Luigi Boccherini, desarrollado durante los últimos once años en Arenas de San Pedro y por segundo año consecutivo en el magnífico marco de la Iglesia del Salvador. El compositor, que trabaja bajo el mecenazgo del Infante Don Luis de Borbón y Farnesio, reside y compone una gran parte de su obra en el Palacio del Infante Don Luis der Borbón, que se sitúa en esta localidad del Valle del Tiétar, popularmente conocido como Palacio de La Mosquera. Desde hace 3 años, implicamos en este Festival a las jóvenes promesas y amantes de los instrumentos de cuerda, violín y violonchelo, programando unas Clases Magistrales en las dependencias de Palacio el sábado 27 y domingo 28 por las mañanas, en los que contamos con la participación de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Talavera de la Reina, impartidos por profesionales de reconocido prestigio.

Precio del Concierto: 5 €.

Precio de las Clases Magistrales: 30 €

A partir del 17 de mayo venta anticipada en Talavera Musical.

En El Salvador, 1:30 h. antes del concierto.

Reservas e información en: www.festivalesboccherini.org

Entrada hasta completar aforo.

Organiza el O.A.L. de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en colaboración con el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y el apoyo de la Asociación Luigi Boccherini.

EXPOSICIONES

Centro Cultural Rafael Morales. De lunes a sábado. Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas. Horario de tarde: 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos cerrado

DEL 12 AL 30 DE MAYO

EXPOSICIÓN DE PINTURA DEL AULA TALLER

(ALUMNOS DE JUANKA).

CENTRO DE INTERPRETACIÓN-YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

“LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA”

Centro Cultural Rafael Morales

De Lunes a Sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas

Horario de tarde: 17:00 a 20:30 horas

Domingos y festivos cerrado

Entrada gratuita

Museo Etnográfico

De martes a sábado. Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas. Horario de tarde: 17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Entrada gratuita

SÁBADO 6 – 19:00 horas

Ruta turística. Jardines del Prado

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

Información e inscripciones para las visitas turísticas en la oficina de turismo en el 925 826 322

JUEVES 20 – 19:00 horas

Ruta turística. Personajes Ilustres II

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

Información e inscripciones para las visitas turísticas en la oficina de turismo en el 925 826 322

JUEVES 25 – 20:00 horas

PROGRAMA MUSICAS DEL MUNDO

LUIS MARTÍN

SÁBADO 27 – 21:00 horas

Ruta turística teatralizada. El libro del buen amor, Canónigos de la Colegial

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

Información e inscripciones para las visitas turísticas en la oficina de turismo en el 925 826 322

SÁBADO 6, 13, 20 y 27 – 11:00 horas

Visita guiada a la Alcazaba

Punto de encuentro, Oficina de Turismo.

Información e inscripciones para las visitas turísticas en la oficina de turismo en el 925 826 322

SÁBADO 27 – 11:00 horas y Domingo 28 – 11:00 horas

Master Class Kids (Taller). Cultura Culinaria

ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS DE TALAVERA DURANTE EL MES DE MAYO

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

Sala infantil:

Viernes 5, 18 h.: Sesión de música y movimiento Yo quiero marcha, marcha. Para niños de 5 a 12 años acompañados de un adulto. Impartido por Ana María Valls. Inscripciones en la sala infantil desde el día 26 de abril.

Viernes 26, 18 h.: Taller de relajación para adultos con hijos en edad escolar. Imparte José Raúl García Rodrigo, terapeuta ocupacional. Para los niños (a partir de 4 años) que acompañen a los adultos habrá al mismo tiempo un taller de terapia postural impartido por Prado Prieto Portela, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Inscripciones en la sala infantil desde el 19 de mayo

Martes 30, 17:30 h.: Taller de instrumentos Pequeños luthieres. Impartido por Ana María Vals .De 8 a 12 años. Inscripciones en la sala infantil desde el 25 de mayo.

Sala juvenil y adultos:

Jueves 4, 19h.: “Códigos de barras de ADN” por Ana M.ª Crespo de las Casas. II Ciclo de Conferencias de Promoción de la cultura científica y tecnológica, con la colaboración de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Entrada libre

Lunes 8, 18:30h: El escritor talaverano Aarón Pérez Bolívar presentará su libro “Gente de paso” en el salón de actos de la Biblioteca.

“Novela que narra el viaje de un periodista en pos de dos personajes relacionados con la alfabetización y la lectura en tiempos de guerra.”

Días 9, 16 y 23, 18:30h.: Comentario de “La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades” con la colaboración del profesor José María Gómez Gómez, en el salón de actos de la Biblioteca. Desde el 24 de abril se abrirá el plazo de inscripción en el mostrador de información de la Biblioteca.

Miércoles 10, 19h.: Cuarta sesión del I Ciclo de Conferencias Talavera en la brújula del tiempo: Imagen, Materia y Forma. “Elementos de urbanismo talaverano: soportales, adarves, pasadizos, arcos…” impartida por César Pacheco. Entrada libre en el salón de actos de la Biblioteca

Jueves 11, 19h., El escritor Jesús Romero presentará la tercera edición del su libro: “Mi paseo por la Belle Epoque y las Vanguardias” en el salón de actos de la Biblioteca, entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 12, 18h.: El criminólogo Julio Sáez impartirá la conferencia titulada “Ciencias forenses y literatura”, en el salón de actos de la Biblioteca, entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 22, 19h.: I Ciclo de Cine Talaverano:

– El hijo del sombrerero: Lobos Negros con Diego Manrique de Aure Roces

– Lobos Negros, sus pecados más canallas: Cuero, gasolina y chili de Aure Roces y Gon Ramos

En el salón de actos de la Biblioteca.

Jueves 25, 19h.: El profesor de literatura japonesa y traductor Carlos Rubio nos trasladará al Japón medieval con la conferencia titulada: “Las costumbres amatorias en la Corte de Heian” ( Japón, siglo XI). Entrada libre hasta completar aforo en el salón de actos.

Lunes 29, 19h.: I Ciclo de Cine Talaverano:

– Compro oro de Alberto García del Pino Rebé

– Una de aliens de Luis Casanova

En el salón de actos de la Biblioteca.

Sábado 27, 11.30 h.: Taller de inglés para adultos. Inscripciones en el mostrador de información y mediante correo electrónico a prestamobjh@gmail.com desde el 8 de mayo. Plazas limitadas

Centro de Internet:

Del 22 al 26: curso de “Iniciación informática e Internet”: 12 plazas, horario de 10 a 12 h. El plazo de inscripción comenzará el 8 de mayo. Se recogerán 6 inscripciones + 2 reservas en horario de mañana y 6 + 2 reservas en horario de tarde. Abierto a todo tipo de público. Nivel iniciación.

BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN

ADULTOS y JÓVENES:

Martes y jueves a las 17:15h.: “Curso iniciación al Photoshop”. Para jóvenes a partir de 12 años. Inscripciones desde el 24 de Abril.

Miércoles 10, 18:30 h.: “Taller de Coach. Automaquillaje”. Fecha de inscripción a partir del día 2 de Mayo.

Viernes 19, 18.30 h.: “Taller de Cocina”. Fecha de inscripción a desde el 12 de Mayo.

Día 22 y 24 de mayo, 18:30 h.: “Taller Elaboración de bolsos de fiesta”. Inscripciones a partir del 16 de Mayo.

BIBLIOTECA DE DOBLE USO GARCÍA LORCA

Viernes, 26 de mayo, de 17:30 a 18:30 h.: Pequeteca final. Infantil de 3 a 5 años (acompañados con adulto)

Todos los jueves de 16:00 a 17:00 h.: club de lectura

Apoyo escolar: De lunes a viernes. De 16:00 a 17:00 h. Alumnos de primaria y secundaria

BIBLIOTECA DE DOBLE USO SANTA MARÍA

Martes, 23 de mayo, 18:00h hasta las 19:00 h.: Taller Conoce Talavera. Para jóvenes.

Apoyo escolar: De lunes a viernes de 16.30 a 17.30 horas. Alumnos de primaria y secundaria

Más información en las bibliotecas, en el Facebook que lleva el nombre de estos centros y en la página Web del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.