Agenda Cultural julio y agosto 2017

XVII FESTIVAL BANDAS DE MUSICA SALVADOR RUIZ DE LUNA

Sábado 1 de julio

Plaza del Laurel (Jardines del Prado) – 21:30 horas

Pasacalles desde la Plaza del Pan desde las 20:00 horas

Bandas participantes:

Banda de Música de Getafe (Madrid), dirige Francisco Aguado Martí

Ateneo Instructivo Musical “Giner” de Llaurí (Valencia), dirige Miguel Ferrer Garnell

Banda de Música de Talavera, dirige Valentín Esteban Reollo

Jardines del Prado

Lunes 3 de julio, 22:00 horas

Cine: Si Dios quiere

Sinopsis: Tommaso, un cardiólogo de prestigio, es un hombre de firmes creencias ateas y liberales. Está casado y tiene dos hijos. Uno de ellos, Andrea, prometedor estudiante de medicina, revoluciona a la familia cuando les anuncia que quiere hacerse cura. (FILMAFFINITY)

Año 2015. Duración 87 min. País Italia. Director Edoardo Maria Falcone

Miércoles 5 de julio, 22:00 horas

Teatro: Esencias de mujer.es

Cuatro historias de mujeres, muy divertidas que hablan sobre el amor y el dolor, sobre las más íntimas pasiones y sentimientos de la mujer; de la forma de relacionarse dentro de esta cruel estructura social que nos envuelve.

Puntos de vista sobre el amor, las mentiras, la traición y la crueldad de unos personajes, muy distintos por fuera, pero unidos todos por la única fuerza que conocen, una entrega desinteresada de ellas mismas.

Con fino humor nos muestran estas mujeres sus vivencias donde no hay nunca una palabra de más, eliminable o sustituible.

Cada personaje cuenta su verdad, esa verdad que le tocó desempeñar en esta historia y que defenderá hasta el final, mostrándonos el camino hacia recuperar la identidad propia, y a no ser más la novia, la esposa o la amante de alguien, sino a ser una misma.

Adaptación de Ana María García Paredes sobre textos de varios autores (José Luis Alonso de Santos, Santiago Serrano y Raimundo Francés)

Compañía: Teatrerana

Género: Comedia

Duración: 60 minutos

Viernes 7 de julio, 22:00 horas

CONCIERTOS DE VERANO

Taller y concierto de Bal Folk (bailes europeos)

Folqué? y Dos vuelven a unir su arte para traernos un doble espectáculo (taller-concierto) que consistirá en un TALLER a cargo de Folqué? (Co-organizadores de este evento) en el que aprenderemos una serie de danzas de pareja y de grupo de tradiciones europeas (balfolk) y algunas propias del folklore castellano para poder bailarlas durante el CONCIERTO del dúo DOS en el que poder poner en práctica todo lo aprendido (o simplemente disfrutar de la escucha de sus propuestas musicales)

Duración: 90 minutos

Parque Tierno Galván

Lunes 10 de julio, 22:00 horas

Cine: El libro de la selva

Sinopsis: Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada de lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida. Nueva adaptación de la novela de Rudyard Kipling. (FILMAFFINITY)

Año 2016. Duración 105 min. País Estados Unidos. Director Jon Favreau

Miércoles 12 de julio, 22:00 horas

Teatro: Todo Encaja

Seis cuerpos sobre el escenario suben, bajan, bailan, pero sobre todo ¡saltan!. UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene la técnica acrobática de alto nivel, pero esta vez los artistas muestran su lado más humano con pequeños toques de humor y un elemento en escena.

Todo encaja es una obra fresca, visual, donde sus seis componentes contagiarán al espectador con la alegría de su música y de emociones más intensas mediante saltos de banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver el lado más personal y divertido de la acrobacia, una muestra de superación, confianza y entusiasmo durante todo el espectáculo dentro de un espacio sencillo que hará al público disfrutar del show.

Compañía: UpArte.

Duración: 40 minutos

Viernes 14 de julio, 21:00 horas.

CONCIERTOS DE VERANO

Concierto de la Banda de Música de Talavera

Dirige: Valentín Esteban Reollo

Barrio El Charcón

Lunes 17 de julio, 22:00 horas

Cine: Ahora o nunca

Sinopsis: Eva y Alex son una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron: un pequeño pueblecito de la campiña inglesa. Los problemas de la boda comienzan cuando una huelga de controladores aéreos impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito. (FILMAFFINITY)

Año 2015. Duración 87 min. País España. Directora María Ripoll.

Miércoles 19 de julio, 22:00 horas (Plaza de El Salvador)

LA CHICA CHARCOS AND THE KATIUSKAS BAND

UN ELEFANTE EN MI LAVADORA (Concierto de historias)

Niños, niñas! Bomberos! vecinos! Perros, gatos! Y hasta cocodrilos con dentadura postiza! Hagan sitio en sus orejas porque llega The katiuskas band!

Esta banda manchega trae un espectáculo cargado de historias verosímilmente inverosímiles, en el que música, poesía y cuentos se mezclan en el escenario de una forma extraordinaria y original para mover a niños, niñas y animales de todas las edades, picos, plumas, pelos y señas.

¡¡Caution!! Se aconseja traer de casa el chaleco salvavidas. The katiuskas band es peligrosa. Puede provocar ataques de risa descontrolada.

Compañía: Patricia Charcos

Duración: 75 minutos+

Miércoles 26 de julio. 19:00 y 21:00 horas (Punto de Encuentro y Cultura El Salvador)

Tripula

Dos científicos iluminados han descubierto una nueva forma de viajar y hoy lo exponen a un grupo de pasajeros. Después de mucho trabajo y esfuerzo, se ven con corazón de mostrarnos su gran evolución en los medios de transporte: el Globo Estático. El Globo Estático viaja por el espacio, rozando los límites de la realidad, permitiendo ir a lugares que hasta ahora nadie sospechaba que existieran. El viaje promete ser apacible y poético, aunque puede surgir más de un contratiempo que obligará a los pasajeros a incorporarse a la tripulación.

PREMIO BUTACA 2016 al mejor espectáculo para público familiar.

Premio FETEN 2016 al mejor espectáculo de espacio no convencional

Premio Fira de titelles de Lleida 2015 a la Mejor Escenografía + Mención Especial del Jurado Internacional

Compañía: FARRÉS BROTHERS I CIA

Duración: 55 minutos

Precio único: 6 €

Venta de entradas: Centro Cultural Rafael Morales y Punto de Encuentro y Cultura El Salvador

AFORO MÁXIMO POR SESIÓN 60 PERSONAS

Barrio de Patrocinio.

Lunes 31 de julio, 22:00 horas

Cine: Trolls

Sinopsis: Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son las criaturas más felices y alegres que irrumpen en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris y cupcakes cambiará para siempre cuando su líder Poppy (Anna Kendrick) debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo que siempre ha conocido. (FILMAFFINITY)

Año 2016. Duración 92 min. País Estados Unidos. Director Mike Mitchell

Miércoles 2 de agosto, 22:00 horas

Teatro: Diver Fantasy

Espectáculo familiar basado en canciones, magia y payasos. Un espectáculo donde los niños participan en vivo y en directo, presentado y dirigido por Luis Moraleda Family.

Compañía: Espectáculos Moraleda

Espectáculo básicamente infantil, pero apto para todos los públicos

Duración: 60 minutos.

Barrio de Santa María

Martes 8 de agosto, 22:00 horas

Cine: Hotel Transilvania 2

Sinopsis: Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de “sólo para monstruos” se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no dé señal alguna de vampirismo. Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de “entrenamiento de monstruos”. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el establecimiento las cosas se complicarán. Secuela de Hotel Transilvania (2012). (FILMAFFINITY)

Año 2015. Duración 83 min. País Estados Unidos. Director Genndy Tartakovsky

Miércoles 9 de agosto, 22:00 horas

Juan “D” y Beatriz. Ciudad Arcoíris

Juan “D” y Beatriz son los creadores de este proyecto musical infantil.

Una propuesta de ocio y estimulación que mediante la interpretación y la música fundamentalmente, combina a la perfección entretenimiento y aprendizaje.

Porque eso es precisamente lo que ellos pretenden: Enseñar a los niños a aprender divirtiéndose.

Potenciando la imaginación y la fantasía a través de la música, ritmo, interpretación, movimiento… y mediante historias reales y fantásticas expuestas de una manera muy atrayente y divertida.

Porque Juan “D” y Beatriz nos traen una estética cuidada, una producción elaborada, algunas canciones tradicionales populares, pero sobretodo canciones que ellos mismos componen. Arregladas y Producidas musicalmente por Juan “D”, y con un trabajo coreográfico y escénico de Beatriz.

Historias no sólo cantadas, sino contadas e interpretadas, que además de estimular la coordinación y la psicomotricidad, aportarán valores con contenido (respeto y cuidado de la Naturaleza y de los animales, solidaridad, compañerismo, etc…)

Duración: 90 minutos aproximadamente

PROGRAMACIÓN DE VERANO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO

LOS JUEVES MÚSICALES EN EL MUSEO

Jueves 6 de julio, 22:00 horas

Paloma Berganza & Pájaro Juárez (Música Francesa)

Jueves 13 de julio, 22:00 horas

Laureana (Música Portuguesa)

Jueves 20 de julio, 22:00 horas:

Softly Trío (Música Italiana)

Jueves 3 de agosto, 22:00 horas:

Mariachis Chapala (Música Mejicana)

Jueves 10 de agosto, 22:00 horas:

María Keck (Música Húngara)

XIV FESTIVAL DE JAZZ CIUDAD DE TALAVERA

Del 21 al 29 de julio de 2017