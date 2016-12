Emma García – Una mujer con mucho por decir

¡Bienvenido 2017! Estrenamos año con la fortaleza que nos caracteriza y desprendiendo esa energía positiva que irradia LOVE Talavera. Este mes hemos tenido el placer de hablar con la conocidísima periodista – presentadora de TV Emma García.

Todos nuestros lectores conocen a Emma García, tras una encuesta entre nuestros jóvenes lectores, ella es quien presenta su programa de televisión favorito. Tras su paso por la tv local de Navarra y ETB2 donde se hizo notar, comenzó en una de las cadenas más vistas a nivel nacional. En 2002 y hasta 2007 Emma presentó el programa de tv “A tu lado” en el cual obtuvo varios premios como Mejor presentadora del año. En 2008 la vimos presentar “El juego de tu vida” un programa muy intenso donde todos sufríamos con las preguntas que ella realizaba a los jugadores, y donde hubo una talaverana ganadora.

Finalmente desde 2008 hasta hoy día, Emma es la conductora de un programa muy conocido por toda la juventud no solo de Talavera sino de España, “Hombre Mujeres y Viceversa”. Un programa de citas que cuenta con varios tronistas y pretendientes, chicos y chicas, un programa con más de 7 años de vida y una gran audiencia entre nuestros lectores más jóvenes, desde luego, siempre rodeado de polémica por sus entresijos dentro y fuera de plató, donde Emma, de forma experta siempre sabe llevar a cabo una magnifica conducción del mismo y esto hace que nos guste cada día más su papel.

En su vida personal, Emma ha sido muy discreta aunque todos sepamos que está casada y tiene una niña de 10 años. Este verano salieron unas fotografías suyas en vacaciones y ¡Caray que fotos!, Emma luce tipazo a sus 44 años, ¡qué suerte tienen algunas! Imágenes que no dejaron indiferente a los medios, pues la catalogaron como “El cuerpo del verano”, sin más os dejamos con la cercana entrevista que con mucho LOVE nos ha concedido para todos vosotros.

Como presentadora veterana, ¿te gustaría alguna vez presentar las campanadas?

Algún año habrá que hacerlo… Me falta en mi currículum. Si estoy en buena compañía, por qué, no?

En las fiestas navideñas en familia, que sueles hacer, ¿te pones de punta en blanco o prefieres ponerte tu pijama favorito y estar relajada en casa?

Son fiestas para estar con la familia pero hay que salir un poco y disfrutar. No me preparo de una manera especial. Mi look suele ser jeans, blazer y botines no muy altos. Cómoda pero informal.

“NO TENÍA PENSADO TRABAJAR EN TELEVISIÓN. ME GUSTABA MÁS ESCRIBIR”

¿Como has visto esta última edición de gran hermano? ¿Crees que se ha notado que no presentase el programa Mercedes Milá?

Son dos presentadores muy diferentes, claro que se ha notado que no estuviese Mercedes Milá pero Jorge ha sabido poco a poco sacar su personalidad.

Son muchos años delante de las cámaras, pero ¿alguna vez te has planteado dar un paso más y actuar delante de público como algunos de tus compis de cadena?

¿Como actriz? No, no, nunca. Programas los que quieras pero la interpretación la dejo para otros.

¿Emma, como ama de casa, eres de las que le gusta ponerse a planchar mientras escucha a su cantante favorito de la adolescencia? ¿O eres de las que odian las tareas del hogar?

Pues mira, como no me toca hacerlas a diario porque tengo ayuda, cuando me pongo lo hago con gusto, con humor y con la radio.

¿Pensaste alguna vez en tus inicios que llegarías donde estás ahora?

No, sobre todo porque no tenía pensado trabajar en tv, me gustaba más escribir. En mis comienzos pensaba poco y trabajaba mucho. He enlazado un programa con otro desde que comencé, soy una gran afortunada.

“ME ENCANTA LA CERÁMICA DE TALAVERA. TENGO QUE VOLVER PORQUE HICE UN VIAJE FUGAZ”

¿Prefieres el calor de Madrid o el frío de Donosti?

Prefiero el calor de los míos que están en Donosti. Allí no siento nunca frío…ja,ja,ja

¿Qué te parece la cerámica de Talavera?

Me encanta. Disfruto mucho con la artesanía de los lugares que visito y a Talavera tengo que volver con más tiempo porque hice un viaje fugaz.

Sabemos que en breve dispondrás de redes sociales a tu propio nombre, ¿que opinas de que haya tantas, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y un largo etcétera?

Que vivimos en medio de una locura muy poco controlada. Me gustaría que se establecieran límites y normas y que se usaran con un objetivo claro.

¿Serás de las que cuelga 30 fotos al día en Instagram como Miley Cyrus, una foodie que cuelga sus platos y recetas favoritas o una runner adicta? ¿Con que tipo de Instagramer te indentificas?

Con ninguno. Tengo que probar y luego ya me dirás tú, con quién me identificas…pero éso de colgar fotos continuamente no es lo mío…

¿Serás una de las típicas madres pesadas que comenta todas las fotos que sus hijos ponen en las redes sociales?

Pesada no sé, pero que voy a controlar los pasos que siga mi hija cuando comience, no lo dudes. Hasta que tenga claro que sabe utilizar las redes con cabeza y responsabilidad.

Una manía que tengas… Cerrar las puertas del plató.

Un sueño por cumplir… Dar la vuelta al mundo.

Un secreto de belleza… La rutina de desmaquillarme.

Una fobia… Las serpientes.

Plato favorito…. Un buen chuletón.