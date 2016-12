Retrasos en las autoescuelas de Talavera

No corren buenos tiempos para sacarse el carnet de conducir en las autoescuelas de Talavera de la Reina. A día de hoy estamos sin solución. Hasta dos o tres meses de retraso para que puedas examinarte de la prueba de circulación. ¿Pero quien se está examinando? ¿Esperanza Aguirre? ¡Ah, no que ella solo se da a la fuga si le paran los agentes de movilidad de la pradera. José Gutiérrez, portavoz del PSOE ha instado al delegado de Gobierno, José Julián Gregorio, que tome medidas de ipso facto en el problema de la falta de examinadores que tenemos en la ciudad. Un problema que afecta tanto a los alumnos como a las autoescuelas. Menos mal que yo me lo saqué en su día. Además tengo más puntos que el Granada.